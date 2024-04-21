ЦСКА уволит Федотова, если клуб не попадет в тройку по итогам сезона (Legalbet)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия отставки Владимир Федотов Футбол

ЦСКА может уволить Владимира Федотова с поста тренера по окончании сезона.

Федотов возглавляет ЦСКА с июня 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025-го. Тренер выиграл с московским клубом Фонбет Кубок России-2022/23.

«Если ЦСКА не будет в тройке, то клуб расстанется с Федотовым», – сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

ЦСКА после 24 матчей набрал 37 очков и сейчас занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ. 25 апреля армейцы примут «Спартак».

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187 комментариев
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Глупо будет, если уволят. В этом сезоне ужасно много недобрали в концовках. А качественно более сильного тренера на горизонте нет и не будет
+136
-18
+118
Ответ Боевой Бурят Путина
Глупо будет, если уволят. В этом сезоне ужасно много недобрали в концовках. А качественно более сильного тренера на горизонте нет и не будет
Я думаю, что это вброс.

В ЦСКА никто в здравом уме это не сделает, потому что нет замены достойной и Федотов делает очень многое с этим составом.
Да, есть косяки конечно, но мне кажется, что как минимум до конца контракта доработает.
+74
-9
+65
В чем разницаница между 3, 4 или 5 местом в текущих реалеях?)
+70
-7
+63
Пускай кудрявого Бабаева увольняют за провальную селекцию. Без какого либо усиления требуют ещё борьбы за третье место это просто смешно.
+43
-3
+40
Ответ Боевой Бурят Путина
Глупо будет, если уволят. В этом сезоне ужасно много недобрали в концовках. А качественно более сильного тренера на горизонте нет и не будет
С другой стороны никакого прогресса не видно. Не только по сравнению с прошлым сезоном, но и по сравнению с первой частью. Второй год ЦСКА топчется в районе 2-8 мест, постоянно теряя очки с командами типа НН, Оренбурга и Факела. У Федотова стабильная схема, стабильная игра, но я не вижу перспектив, что с ним может быть какое-то движение в плане качества игры и результатов. Выиграли кубок, да, но в остальном никаких отличий от Гончаренко
+41
-8
+33
Нынешний сезон объективно хуже предыдущего, но если руководство решило сделать крайним главного тренера, то пусть лучше себя спросит: а что оно сделало для хотя бы повторения прошлогоднего успеха? Оставило команду с полтора землекопами, что Федотов весь сезон дыры латал? Валентиныч лучший тренер за последние годы, который с ходу взял серебро и Кубок, но он тоже не волшебник регулярно кашу из топора варить.
+26
-3
+23
надо сначало купить нормальных игроков ,а Федотов хороший тренер
+26
-7
+19
Ответ Serge Vendino
В этом году неплохое усиление было: Давила и Аббос - игроки сборных, Келлвен, Мусаев сейчас ещё подъехал. По сравнению с концом прошлого сезона, когда Карраскаль сидел, состав сильнее стал. А по результатам слабее.
У нас и в прошлом сезоне состава еле хватало. Давила и Аббос заменили ушедших Карася и Медину. Зачем так срочно нужен был Келлвен, когда справа отлично справлялся Гайич, мне непонятно, зато налево никого не взяли, что пришлось Милана спешно переучивать вместе с Агаповым. Зачем так срочно нужен был Мусаев, когда напов в команде и так хватало?
Зато в центре защиты весь сезон дыру затыкают опорником, зато в центре поля на 2 позиции есть 2,5 футболиста, про левого защитника уже писал, впереди нет ни одного скоростного игрока для контратак. У ЦСКА наверное самая короткая обойма во всей РПЛ.
+21
-3
+18
Ответ Islam Gasanov
Пускай кудрявого Бабаева увольняют за провальную селекцию. Без какого либо усиления требуют ещё борьбы за третье место это просто смешно.
В этом году неплохое усиление было: Давила и Аббос - игроки сборных, Келлвен, Мусаев сейчас ещё подъехал. По сравнению с концом прошлого сезона, когда Карраскаль сидел, состав сильнее стал. А по результатам слабее.
+18
-4
+14
Нашли крайнего! А Бабаев типо ни при чем? Может лучше Бабаева выгнать?
+14
0
+14
Ответ Serge Vendino
С другой стороны никакого прогресса не видно. Не только по сравнению с прошлым сезоном, но и по сравнению с первой частью. Второй год ЦСКА топчется в районе 2-8 мест, постоянно теряя очки с командами типа НН, Оренбурга и Факела. У Федотова стабильная схема, стабильная игра, но я не вижу перспектив, что с ним может быть какое-то движение в плане качества игры и результатов. Выиграли кубок, да, но в остальном никаких отличий от Гончаренко
Топчется в районе 2-8 мест, хороший диапазон, а че не 1-16?))
+20
-6
+14
Ответ Selby
В чем разницаница между 3, 4 или 5 местом в текущих реалеях?)
За 4 место дают медную 🏅, за 5 дают деревянную 🏅, а за 6 место только грамоту мастер спорта. Вот и думайте теперь
+16
-3
+13
Купили Давилу, всё ненарадуются, а что он хорошего сделал на поле в последних матчах? Вот в каком то Ахмате вчера Садулаев весь матч мутузил команду ЦСКА. Незаменимый Гайич, то справа, то слева бегает, много бегает всем нравится, а куда он навешивает, куда бьёт, как пас отдает, кто нибудь замечает?
+10
0
+10
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Колбаскин, это для Зенита 9 миллионов копейки, а ЦСКА за всю свою историю за 9 и более лямов только 6 трансферов осуществил. Вот именно, что Зенит тратит на одного игрока 9 миллионов, а ЦСКА за 300 тысяч берет Тамерлана Мусаева. Вот она разница между возможностями.
+10
-1
+9
Увольнять надо безвольных футболистов. С этим ростером скажите спасибо, если в 5 войдут.
+14
-5
+9
Увольнять надо Бабаева с Мовсесяном
+11
-3
+8
Ответ sancho81
Набор игроков не стал хуже (а учитывая, что появились Файзулаев, Келлвен, Давила, Мусаев, стал как минимум глубже), чем в прошлом сезоне, а в игре отличие ну просто разительное. Если в прошлом году провалили несколько туров на стыке зимы и весны, то в этом качественные игры можно пересчитать по пальцам. В провалах в концовках вина тренера очевидна. Честно говоря, даже во времена поздних Слуцкого и Гончаренко игра не вызывала такого отвращения и такой безнадеги, как сейчас. Не утверждаю, что смена тренера необходима, но что-то в Федотове сломалось - факт. Сумеет починить - молодец, нет - надо искать замену.
Да не стал набор глубже пришедшие игроки заменили ушедших. Плюс футболисты банально устали весь сезон играть короткой обоймой толком без замен, отсюда и блеклая игра в том числе. Хотя мне самому кажется, что у Федотова настал кризис идей.
+9
-1
+8
Не хватало ещё в Спартак превратиться
+16
-9
+7
Ответ Selby
В чем разницаница между 3, 4 или 5 местом в текущих реалеях?)
В деньгах.
+12
-5
+7
Игнашевича надо назначить главным тренером. Его Балтика очень нравится.
+10
-3
+7
Трансферов сделали аж на несколько миллионов и требуют третье место?))
+8
-2
+6
Ответ Shuller18
Нынешний сезон объективно хуже предыдущего, но если руководство решило сделать крайним главного тренера, то пусть лучше себя спросит: а что оно сделало для хотя бы повторения прошлогоднего успеха? Оставило команду с полтора землекопами, что Федотов весь сезон дыры латал? Валентиныч лучший тренер за последние годы, который с ходу взял серебро и Кубок, но он тоже не волшебник регулярно кашу из топора варить.
Набор игроков не стал хуже (а учитывая, что появились Файзулаев, Келлвен, Давила, Мусаев, стал как минимум глубже), чем в прошлом сезоне, а в игре отличие ну просто разительное. Если в прошлом году провалили несколько туров на стыке зимы и весны, то в этом качественные игры можно пересчитать по пальцам. В провалах в концовках вина тренера очевидна. Честно говоря, даже во времена поздних Слуцкого и Гончаренко игра не вызывала такого отвращения и такой безнадеги, как сейчас. Не утверждаю, что смена тренера необходима, но что-то в Федотове сломалось - факт. Сумеет починить - молодец, нет - надо искать замену.
+8
-2
+6
Ответ Groznyi2024
Мы Клауда берем за 12, вы Эджуке за 11,5. Вот и вся разница.
Так Эджуке классный игрок так-то. Наверное лучший дриблер в РПЛ был, пока играл. Просто вы Клауда бабками удержали, а Чиди решил воспользоваться правилом ФИФА.
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Ответ maitrea
ой было бы за что бороться.Чемпионат и кубок только. Но чемпионат приватизировал Зенит, а в кубке у ЦСКА норм шансы. А 2 или 10 место не имеет особого значения.
В этом сезоне Зенит самый дохлый за последние годы. Вполне по силам было ЦСКА, Динамо, Краснодару, Спартаку бороться за чемпионство.
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Ответ Shuller18
Балтика тоже весь матч играла в меньшинстве? Сочи сейчас очень силен, вовремя назначили нормального тренера и взяли нормальных игроков вместо отечественных физруков и бездарных лимитчиков. А с Оренбургом никто не отбивался, там дурак откровенный залетел в концовке, что больше так в жизни не попадешь.
Может быть и нам назначить нормального тренера тогда, как Сочи?) Состав-то явно сильнее.
Проблема же не только в результате, но и в игре: по сути ни в одном из матчей второй части ЦСКА не смотрелся сильно лучше соперников из подвала (ну если только с Факелом). С Оренбургом залетел дурак, но по игре это не был выигрышный матч и соперник мог забить раньше. С Крыльями забили два со стандарта, но по игре доминирования не было. С Ахматом даже до удаления ничего не создали, а это худшая команда лиги по последним результатам. Локомотиву проигрывали по игре, чудом отыгрались за счёт навала в концовке. В общем, по последним матчам ЦСКА - команда-середняк и по результатам, и по игре, и это пугает.
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есть 1е место и все остальное, устроили тут клоунаду, еврокубков нет, если не займет первое место, увольняйте тогда
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Ответ Никита Королёв
Так игроков нет.Нормальной трансферной компании не было.
Нет игроков, чтобы удержать 2:0 с Сочи? Нет игроков, чтобы не отбиваться от Оренбурга? Нет игроков, чтобы Ахмат обыграть, которому Балтика 7 накидала?
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У меня на этот счет есть мнение, что увольнение Федотова не даст точка для развития, но в то же время и его пребывание в должности главного тренера в ЦСКА тоже не дает прогресса, однако начинает вырисовываться костяк команды, это большой, но единственный плюс.
Тухель к нам не поедет, а условный Гончаренко и Слуцкий уже у нас были. Поэтому не совсем понятно кто прямо сейчас может кардинально изменить игру команды.
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Бред. Подогревают кэф к ставке на отставку.
Но Федотова ни кто не уволит. а) Ему нет альтернативы. б) ЦСКА требуется качественное усиление, которое не удалось выполнить перед этим сезоном.
Главная проблема ЦСКА не в Федотове, а в отсутствии ротации.
+4
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давно пора уволить. надо Игнашевича ставить тренером.
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