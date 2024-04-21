ЦСКА уволит Федотова, если клуб не попадет в тройку по итогам сезона (Legalbet)

ЦСКА может уволить Владимира Федотова с поста тренера по окончании сезона.

возглавляет ЦСКА с июня 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025-го. Тренер выиграл с московским клубом Фонбет Кубок России-2022/23.

«Если ЦСКА не будет в тройке, то клуб расстанется с Федотовым», – сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

ЦСКА после 24 матчей набрал 37 очков и сейчас занимает 5-е место в таблице Мир . 25 апреля армейцы примут «Спартак».