ЦСКА уволит Федотова, если клуб не попадет в тройку по итогам сезона (Legalbet)
ЦСКА может уволить Владимира Федотова с поста тренера по окончании сезона.
Федотов возглавляет ЦСКА с июня 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025-го. Тренер выиграл с московским клубом Фонбет Кубок России-2022/23.
«Если ЦСКА не будет в тройке, то клуб расстанется с Федотовым», – сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
ЦСКА после 24 матчей набрал 37 очков и сейчас занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ. 25 апреля армейцы примут «Спартак».
В ЦСКА никто в здравом уме это не сделает, потому что нет замены достойной и Федотов делает очень многое с этим составом.
Да, есть косяки конечно, но мне кажется, что как минимум до конца контракта доработает.
Зато в центре защиты весь сезон дыру затыкают опорником, зато в центре поля на 2 позиции есть 2,5 футболиста, про левого защитника уже писал, впереди нет ни одного скоростного игрока для контратак. У ЦСКА наверное самая короткая обойма во всей РПЛ.
Проблема же не только в результате, но и в игре: по сути ни в одном из матчей второй части ЦСКА не смотрелся сильно лучше соперников из подвала (ну если только с Факелом). С Оренбургом залетел дурак, но по игре это не был выигрышный матч и соперник мог забить раньше. С Крыльями забили два со стандарта, но по игре доминирования не было. С Ахматом даже до удаления ничего не создали, а это худшая команда лиги по последним результатам. Локомотиву проигрывали по игре, чудом отыгрались за счёт навала в концовке. В общем, по последним матчам ЦСКА - команда-середняк и по результатам, и по игре, и это пугает.
Тухель к нам не поедет, а условный Гончаренко и Слуцкий уже у нас были. Поэтому не совсем понятно кто прямо сейчас может кардинально изменить игру команды.
Но Федотова ни кто не уволит. а) Ему нет альтернативы. б) ЦСКА требуется качественное усиление, которое не удалось выполнить перед этим сезоном.
Главная проблема ЦСКА не в Федотове, а в отсутствии ротации.