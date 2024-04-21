Федотов о ЦСКА без Акинфеева против «Ахмата»: «Игорь здоров, но очень напряженный график. Тороп хорошо себя проявил» 

Владимир Федотов рассказал, почему Игорь Акинфеев провел в запасе игру с «Ахматом».

ЦСКА уступил грозненцам (1:2) в матче Мир .

— Почему сыграл , а не ?

— Он хорошо себя проявил, не дал поводов усомниться в себе. Игорь здоров, но очень напряженный график, и все готовятся к играм.

— Не готовите ли вы нового основного вратаря на случай окончания карьеры Акинфеева?

— Всегда должен быть надежный тыл.

— Против «Спартака» не будет ни Роши, ни Файзуллаева, ни Дивеева. Есть ли какие‑то идеи по игре с красно‑белыми?

— Сегодня будем уже выстраивать. На тренировке в воскресенье посмотрим, кто как себя чувствует. Есть много времени на восстановление, — сказал главный тренер .