Федотов о ЦСКА без Акинфеева против «Ахмата»: «Игорь здоров, но очень напряженный график. Тороп хорошо себя проявил»
Владимир Федотов рассказал, почему Игорь Акинфеев провел в запасе игру с «Ахматом».
ЦСКА уступил грозненцам (1:2) в матче Мир РПЛ.
— Почему сыграл Тороп, а не Акинфеев?
— Он хорошо себя проявил, не дал поводов усомниться в себе. Игорь здоров, но очень напряженный график, и все готовятся к играм.
— Не готовите ли вы нового основного вратаря на случай окончания карьеры Акинфеева?
— Всегда должен быть надежный тыл.
— Против «Спартака» не будет ни Роши, ни Файзуллаева, ни Дивеева. Есть ли какие‑то идеи по игре с красно‑белыми?
— Сегодня будем уже выстраивать. На тренировке в воскресенье посмотрим, кто как себя чувствует. Есть много времени на восстановление, — сказал главный тренер ЦСКА.
И тут внезапно команда, которая беспросветно заваливает весну и летит в пропасть, берёт и обыгрывает ЦСКА (не проигравший весной ни одного матча) на выезде. Какая-то фантастика. От домашних 1:7 от аутсайдера до выездной победы над одной из лучших команд весны всего за неделю.А Акинфеев при этом по непонятной причине остаётся на скамейке.
Если бы не удаления Роши и Дивеева перед матчем со Спартаком, я бы даже не сомневался в договорном характере матча.
у меня вопросы только к тренеру. и их достаточнг
Но это ЦСКА и руководство клуба скорее всего продлит контракт с этим тренером. На лучших условиях конечно же.