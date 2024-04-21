Федотов о ЦСКА без Акинфеева против «Ахмата»: «Игорь здоров, но очень напряженный график. Тороп хорошо себя проявил» 

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Федотов Владислав Тороп Футбол

Владимир Федотов рассказал, почему Игорь Акинфеев провел в запасе игру с «Ахматом».

ЦСКА уступил грозненцам (1:2) в матче Мир РПЛ.

— Почему сыграл Тороп, а не Акинфеев?

— Он хорошо себя проявил, не дал поводов усомниться в себе. Игорь здоров, но очень напряженный график, и все готовятся к играм.

— Не готовите ли вы нового основного вратаря на случай окончания карьеры Акинфеева?

— Всегда должен быть надежный тыл.

— Против «Спартака» не будет ни Роши, ни Файзуллаева, ни Дивеева. Есть ли какие‑то идеи по игре с красно‑белыми?

— Сегодня будем уже выстраивать. На тренировке в воскресенье посмотрим, кто как себя чувствует. Есть много времени на восстановление, — сказал главный тренер ЦСКА.

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52 комментария
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Как-то это всё выглядит очень странно. ЦСКА в чемпионате уже ничего не нужно по сути, а Ахмат висит на нитке. Ахмат, который традиционно является самым удобным соперником для ЦСКА : 25 побед в 33 матчах чемпионата, Зенит например о такой статистике с Ахматом и мечтать не может.
И тут внезапно команда, которая беспросветно заваливает весну и летит в пропасть, берёт и обыгрывает ЦСКА (не проигравший весной ни одного матча) на выезде. Какая-то фантастика. От домашних 1:7 от аутсайдера до выездной победы над одной из лучших команд весны всего за неделю.А Акинфеев при этом по непонятной причине остаётся на скамейке.
Если бы не удаления Роши и Дивеева перед матчем со Спартаком, я бы даже не сомневался в договорном характере матча.
+49
-10
+39
Ответ Antonio Gaudi
Как-то это всё выглядит очень странно. ЦСКА в чемпионате уже ничего не нужно по сути, а Ахмат висит на нитке. Ахмат, который традиционно является самым удобным соперником для ЦСКА : 25 побед в 33 матчах чемпионата, Зенит например о такой статистике с Ахматом и мечтать не может. И тут внезапно команда, которая беспросветно заваливает весну и летит в пропасть, берёт и обыгрывает ЦСКА (не проигравший весной ни одного матча) на выезде. Какая-то фантастика. От домашних 1:7 от аутсайдера до выездной победы над одной из лучших команд весны всего за неделю.А Акинфеев при этом по непонятной причине остаётся на скамейке. Если бы не удаления Роши и Дивеева перед матчем со Спартаком, я бы даже не сомневался в договорном характере матча.
Эти самые Роша и Дивеев очевидно сливать не хотели и показали на поле свой протест
+38
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+34
Вчерашний матч позорище.
+21
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+21
Сначала говорит график напряженый и тут же - времени на восстановление много.
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+13
Ответ Booligan
Эти самые Роша и Дивеев очевидно сливать не хотели и показали на поле свой протест
удаления по делу были,какие вопросы к игрокам? да и Тороп хорошо отстоял.
у меня вопросы только к тренеру. и их достаточнг
+14
-1
+13
За последний месяц Игорь сыграл 3 игры, очень устал, конечно. Игорь просто не захотел участвовать в этой игре. Думайте.
+16
-6
+10
А если бы еврокубки были,он бы на больничный пошел?!
+12
-3
+9
Ответ Antonio Gaudi
Как-то это всё выглядит очень странно. ЦСКА в чемпионате уже ничего не нужно по сути, а Ахмат висит на нитке. Ахмат, который традиционно является самым удобным соперником для ЦСКА : 25 побед в 33 матчах чемпионата, Зенит например о такой статистике с Ахматом и мечтать не может. И тут внезапно команда, которая беспросветно заваливает весну и летит в пропасть, берёт и обыгрывает ЦСКА (не проигравший весной ни одного матча) на выезде. Какая-то фантастика. От домашних 1:7 от аутсайдера до выездной победы над одной из лучших команд весны всего за неделю.А Акинфеев при этом по непонятной причине остаётся на скамейке. Если бы не удаления Роши и Дивеева перед матчем со Спартаком, я бы даже не сомневался в договорном характере матча.
У Зенита с Уралом статистика еще похлеще. Когда ЦСКА постоянно обыгрывал Ахмат, писали про доги, когда Ахмат обыграл - тоже самое. Вам самим то не смешно? Кто-то еще плюсует это бред
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-2
+6
Ответ Kirlian
А что непонятного, Игорь сдал жестко, допускает детские ошибки, вот и сел. А в массу сказали, что отдохнуть
То есть со Спартаком он играть не будет по Вашей логике? Уверен, будет Игорь.
+6
0
+6
Ответ Antonio Gaudi
Как-то это всё выглядит очень странно. ЦСКА в чемпионате уже ничего не нужно по сути, а Ахмат висит на нитке. Ахмат, который традиционно является самым удобным соперником для ЦСКА : 25 побед в 33 матчах чемпионата, Зенит например о такой статистике с Ахматом и мечтать не может. И тут внезапно команда, которая беспросветно заваливает весну и летит в пропасть, берёт и обыгрывает ЦСКА (не проигравший весной ни одного матча) на выезде. Какая-то фантастика. От домашних 1:7 от аутсайдера до выездной победы над одной из лучших команд весны всего за неделю.А Акинфеев при этом по непонятной причине остаётся на скамейке. Если бы не удаления Роши и Дивеева перед матчем со Спартаком, я бы даже не сомневался в договорном характере матча.
По моему Федотов переоцененный тренер, сколько уже побед ЦСКА упустил при нем в этом сезоне? Будь это другая команда на главной Спортса уже давно бы висели статьи что Федотов физрук-неудачник, а Дорский смаковал его убийственную статистику.

Но это ЦСКА и руководство клуба скорее всего продлит контракт с этим тренером. На лучших условиях конечно же.
+6
-1
+5
На мой взгляд, такого позора я давненько не видел. Противное ощущение осталось. ЦСКА любого периода такого не заслуживает. Фол Роши, на мой взгляд, намеренный. Всё очевидно. Ещё раз - позор нынешней команде. Позор руководству. Да, и ещё ПОЗОР - ФАНID. Видимо, теперь никогда с сыном не схожу на игру команды, за которую болею с 1994 года. Этот спорт без болельщиков нужен стране???
+6
-3
+3
Какой такой напряженный график ?)
+3
0
+3
Уходи в отставку! Нет. У Б И Р А Й С Я !!!
+6
-3
+3
Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Игорь просто порядочный человек и не захотел участвовать в "таком...." матче .И не надо из нас делать дураков.
А в каком хотел? Позориться следующую игру без защитников против Спартака?
+3
-1
+2
Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Игорь просто порядочный человек и не захотел участвовать в "таком...." матче .И не надо из нас делать дураков.
Если мы серьёзно предполагаем договорняк и принципиальность Игоря, то по такой логике, Игорь должен уже сегодня завершить всю свою карьеру, если гонять догорняки для него неприемлемо или вся принципиальность сводится лишь к тому, что клуб пусть играет договорняки, а я буду в сторонке в запасе и якобы чистенький? Так что шапочку из фольги сними лучше
+6
-5
+1
Ответ Astin
У Акинфеева постоянно проблемы с коленями. периодически он попускает матчи за основу, не так часто, но и не уникально вчера было.
Вы текст читали? Игорь здоров.
+1
0
+1
Ответ Antonio Gaudi
Как-то это всё выглядит очень странно. ЦСКА в чемпионате уже ничего не нужно по сути, а Ахмат висит на нитке. Ахмат, который традиционно является самым удобным соперником для ЦСКА : 25 побед в 33 матчах чемпионата, Зенит например о такой статистике с Ахматом и мечтать не может. И тут внезапно команда, которая беспросветно заваливает весну и летит в пропасть, берёт и обыгрывает ЦСКА (не проигравший весной ни одного матча) на выезде. Какая-то фантастика. От домашних 1:7 от аутсайдера до выездной победы над одной из лучших команд весны всего за неделю.А Акинфеев при этом по непонятной причине остаётся на скамейке. Если бы не удаления Роши и Дивеева перед матчем со Спартаком, я бы даже не сомневался в договорном характере матча.
Они и психовали поэтому
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Ответ Гоша Петров
в чем проблема фан айди сделать и сходить с сыном на футбол,какая то надуманная проблема и надуманный протест
В кафе будете ходить тоже только после регистрации? Ваш выбор, но не наш. Каждому своё.
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0
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Ответ Сергей Терешин
Вчерашний матч позорище.
Особенно второй гол...
+2
-1
+1
Вытащил в перекладину верный гол
+1
0
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Ну очень напряженный график)
+1
0
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Игорь просто порядочный человек и не захотел участвовать в "таком...." матче .И не надо из нас делать дураков.
+12
-11
+1
Темнит Федотов, наверняка была драка массажисты против игроков, победили массажисты
+1
0
+1
Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Вот и я не пойму вашу шутку. Вы любите и ЦСКА и Спартак? Объясните?
А вы не ответите, получается, в чем логика армейцев. Ответы закончились. А проще меня допросить. Хорошо, Спартак не добавляла, добавили, так бывает здесь, если не в курсе вы.
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Ответ Николай Повалюхин
Первый в ближний, второй тоже не был неберущимся.
Игорь такие берет 10 из 10?
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Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Вы хотябы поняли какой бред написали? Досвидание.
Я та понял, а вы явно нет, чао, надеюсь больше не пересечемся тут
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Ответ pasapasa2011@yandex.ru
В кафе будете ходить тоже только после регистрации? Ваш выбор, но не наш. Каждому своё.
Ну чтобы писать на спорте, Вы же прошли регистрацию
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Ответ Сергей Боев
Ну чтобы писать на спорте, Вы же прошли регистрацию
Паспорт я здесь не регистрируют.
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Ответ arspurs9
Не до конца понял претензии именно по этой замене. Что Тороп сделал не так, что Игорь исправил бы?
Первый в ближний, второй тоже не был неберущимся.
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Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
При Газзаеве был результат. И не плохой результат .И что там было или небыло всё перекрывал результат. Чему мы радуемся сейчас? Второму месту? Покажи результат и такие вчерашние игры и не обсуждались бы.
Ахахахах, вот оно как, т.е когда борешься за чемпионство, можно гонять договорняки, а если не борешься, то нельзя, вы сейчас и своё истинное лицо показали и Игоря ниже плинтуса опустили, на этом можете не продолжать, все выводы о вас сделаны
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