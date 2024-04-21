Федотов о дисквалификации Файзуллаева: «Мы кричали, что не надо в начале матча получать желтые. Увы, в пылу борьбы игрок забывает обо всем» 

Владимир Федотов высказался о дисквалификации Аббосбека Файзуллаева.

Полузащитник ЦСКА получил 4-е предупреждение в сезоне Мир в матче с «Ахматом» (1:2) и теперь пропустит игру со «Спартаком».

— пропускает игру со «Спартаком». Говорили с ним до матча?

— Мы кричали, он услышал, что не надо в начале матча получать желтые. Не было опасности, увы, в пылу борьбы игрок забывает обо всем.

— Нет ощущения, что он мыслями в сборной?

— Давайте у него спросим.

— Вы не спрашивали у него?

— Еще нет, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА потерял трех игроков перед «Спартаком» и допустил камбэк «Ахмата». Кошмар!