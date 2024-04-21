Федотов о дисквалификации Файзуллаева: «Мы кричали, что не надо в начале матча получать желтые. Увы, в пылу борьбы игрок забывает обо всем» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации Владимир Федотов Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владимир Федотов высказался о дисквалификации Аббосбека Файзуллаева.

Полузащитник ЦСКА получил 4-е предупреждение в сезоне Мир РПЛ в матче  с «Ахматом» (1:2) и теперь пропустит игру со «Спартаком».

Файзуллаев пропускает игру со «Спартаком». Говорили с ним до матча?

— Мы кричали, он услышал, что не надо в начале матча получать желтые. Не было опасности, увы, в пылу борьбы игрок забывает обо всем.

— Нет ощущения, что он мыслями в сборной?

— Давайте у него спросим.

— Вы не спрашивали у него?

— Еще нет, – сказал главный тренер ЦСКА.

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32 комментария
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Ответ naxerger
рано или поздно это должно было случиться.ротации никакой.одни и те же играют.и играют откровенно говоря не очень
Слуцкому расскажи. У него обойма была бессменная в 15 человек,и ничего.
+25
-1
+24
Шанс для молодых. В любом случае нет повода унывать,какая разница 5 или 7 место?
+22
-4
+18
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Это не "в пылу борьбы". Это элементарное отсутствие дисциплины,которому потворствует хлюпик-"тренер".
Вот это анализ.
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+8
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Слуцкому расскажи. У него обойма была бессменная в 15 человек,и ничего.
но, там игроки посильнее были, откровенно говоря)
+8
0
+8
Ответ воробей джек
Шанс для молодых. В любом случае нет повода унывать,какая разница 5 или 7 место?
Да, Набаба с Забой получат шансы
+7
0
+7
рано или поздно это должно было случиться.ротации никакой.одни и те же играют.и играют откровенно говоря не очень
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А когда ? В конце? С амплуа Аббоса все жёлтые и красные должны доставаться сопернику .Не костолом, не защитник...Сам бы не додумался, молод.
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Ответ воробей джек
Шанс для молодых. В любом случае нет повода унывать,какая разница 5 или 7 место?
Мышление середняка. Так можно и в Спартак превратиться
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Денюшкой наказать-всё будет слышать
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Странный ответ, а когда жк можно получать, тем более атакующему игроку?
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После такого он должен о зарплате забыть и об игре за сборную. Не отпускать до конца матча со Спартаком в воспитательных целях.
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Странная карточка... Но не хочется об Аббосе так плохо думать. Выглядело бы менее подозрительно, если б он её получил в конце, ну устал допустим. Или это какая-то прям восточная хитрость. Новый человек, кто его знает. Возможно, больше думает о своей карьере, не о клубе.
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Ответ Алексей Полиенков
После такого он должен о зарплате забыть и об игре за сборную. Не отпускать до конца матча со Спартаком в воспитательных целях.
И при первом же варианте Аббос сам себя выкупит чтобы перейти в другой клуб ведь наверняка у него прописана эта функция в контракте и на то время с большой вероятностью не большая сумма, так же произошло с Пахтакором когда он переходил в ЦСКА , так что получится на зло маме уши отмарожу
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Мы кричали, мы кричали, наши связочки устали...
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Не трогай его! Ааа поздно!))
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Ответ Евгений Кузнецов
но, там игроки посильнее были, откровенно говоря)
А что, сильные игроки из "другого теста" сделаны, им ротации не нужны?!
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Ответ naxerger
ты серьезно хочешь сравнить состав Слуцкого и Федотова? и нет,у слуцкого играло больше народу.и замены он делал,и ротацию проводил. нет,я не хочу Слуцкого обратно,его футбол трусливый,мне такой не нравится.я хочу красивую атакующую игру и просто не ошибаться в обороне.чтобы если и пропустили,то было больше разговоров о том,какую классную комбинацию провел соперник,или какой классный дальний выстрел у соперника получился,но никак не обсуждать,насколько грубую ошибку совершил наш защитник. дивей вчера и жёлтую на ровном месте получил,и красную.роша тоже,поез в отбор как школьник,а не профигрок
Трусливый футбол? Ты стату Федотова по владению и проигранным концовкам видел? Леня еще огого как смело играл по сравнению с этим лысым ***, дальше меня забанят
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Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
А когда ? В конце? С амплуа Аббоса все жёлтые и красные должны доставаться сопернику .Не костолом, не защитник...Сам бы не додумался, молод.
Да ранее писали, что уезжает на кубок Азии U23. Может захотел пораньше уехать
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Ответ naxerger
в конце матча выглядело бы более подозрительно,поверьте. а так нормальный игровой эпизод.если б не игры сборной,никто б внимания не обратил на эту жёлтую.
Не было там нормальных игровых эпизодов. Вышли, как будто правила забыли. И он, и Роша, и Дивеев. Три игрока провалились сразу. Какая тут может быть победа.
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Ответ Светлана Агейкина
Странная карточка... Но не хочется об Аббосе так плохо думать. Выглядело бы менее подозрительно, если б он её получил в конце, ну устал допустим. Или это какая-то прям восточная хитрость. Новый человек, кто его знает. Возможно, больше думает о своей карьере, не о клубе.
в конце матча выглядело бы более подозрительно,поверьте. а так нормальный игровой эпизод.если б не игры сборной,никто б внимания не обратил на эту жёлтую.
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Ответ Nmsh93
Да ранее писали, что уезжает на кубок Азии U23. Может захотел пораньше уехать
не надо преувеличивать,игровой эпизод:накосячил-пошел исправлять.если б не игры сборной никто б эту жёлтую не заметил даже
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Ответ Алексей Полиенков
После такого он должен о зарплате забыть и об игре за сборную. Не отпускать до конца матча со Спартаком в воспитательных целях.
ну ты конечно уникум.такую дичь написать,эт ж додуматься надо
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Ответ Кенни Маккормик
Трусливый футбол? Ты стату Федотова по владению и проигранным концовкам видел? Леня еще огого как смело играл по сравнению с этим лысым ***, дальше меня забанят
а я что,сказал что футбол Федотова мне нравится?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Слуцкому расскажи. У него обойма была бессменная в 15 человек,и ничего.
Не у Слуцкого была обойма, а в команде в которую он пришел. Те игроки и без тренера могли спокойно играть. Этот физручелло вообще ничего команде не дал.
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Ответ Александр Апраксин
А что, сильные игроки из "другого теста" сделаны, им ротации не нужны?!
обычно - да) они более стабильные и физически устойчивые (вспомните Бернарду Силва) - не все, но, большинство)
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Ответ olander
Да, Набаба с Забой получат шансы
на дерби выйдут злые, с кучей перестановок в составе.без Роши и Дивеева центр защиты явно будет проседать, придется Агапову в пару с Мойзесом держать центр. Здьелар и Набабкин отнюдь не центрбеки. Допустим вместо Аббоса выйдет кто-то из молодых-Кисляк или Глебов. ну ситуация с дисквалификацией сразу 3 основных игроков это не айс.
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Вот к началу плей-офф Файзуллев уедет на Кубок Азии .Где сборная Узбекистана один фаворитов турнира.
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Очень не хочется об этом думать, но такие ситуации бываю в футболе... Надеюсь эта желтая карточка "не запланирована" игроком, что бы спокойно поехать в сборную, а не ждать игры с Спартаком ...
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По-узбекски надо было)
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Гончаренко номер два.
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