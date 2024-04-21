Федотов о дисквалификации Файзуллаева: «Мы кричали, что не надо в начале матча получать желтые. Увы, в пылу борьбы игрок забывает обо всем»
Владимир Федотов высказался о дисквалификации Аббосбека Файзуллаева.
Полузащитник ЦСКА получил 4-е предупреждение в сезоне Мир РПЛ в матче с «Ахматом» (1:2) и теперь пропустит игру со «Спартаком».
— Файзуллаев пропускает игру со «Спартаком». Говорили с ним до матча?
— Мы кричали, он услышал, что не надо в начале матча получать желтые. Не было опасности, увы, в пылу борьбы игрок забывает обо всем.
— Нет ощущения, что он мыслями в сборной?
— Давайте у него спросим.
— Вы не спрашивали у него?
— Еще нет, – сказал главный тренер ЦСКА.
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