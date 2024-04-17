Ещенко о Карпине и Черчесове: «Они уже были в «Спартаке» – что, звать еще раз? Будет иностранный тренер – в руководстве иностранцы»
Андрей Ещенко высказался о следующем главном тренере «Спартака».
На прошлой неделе красно-белые объявили об отставке Гильермо Абаскаля. За 7 туров до конца Мир РПЛ «Спартак» идет 7-м в турнирной таблице.
– На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?
– А кто?
– Обсуждают Карпина и Черчесова.
– Они уже были несколько раз, разве нет?
– Были.
– И что, звать еще раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.
– Ивич способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?
– Это только время покажет, – сказал бывший игрок «Спартака».