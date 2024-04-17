Ещенко о Карпине и Черчесове: «Они уже были в «Спартаке» – что, звать еще раз? Будет иностранный тренер – в руководстве иностранцы»

Андрей Ещенко высказался о следующем главном тренере «Спартака».

На прошлой неделе красно-белые объявили об отставке . За 7 туров до конца Мир РПЛ «Спартак» идет 7-м в турнирной таблице.

– На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?

– А кто?

– Обсуждают Карпина и .

– Они уже были несколько раз, разве нет?

– Были.

– И что, звать еще раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.

– способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?

– Это только время покажет, – сказал бывший игрок « ».

Кто вместо Абаскаля?