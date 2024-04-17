Ещенко о Карпине и Черчесове: «Они уже были в «Спартаке» – что, звать еще раз? Будет иностранный тренер – в руководстве иностранцы»

Теги Спартак Станислав Черчесов Андрей Ещенко премьер-лига Россия Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Ещенко высказался о следующем главном тренере «Спартака».

На прошлой неделе красно-белые объявили об отставке Гильермо Абаскаля. За 7 туров до конца Мир РПЛ «Спартак» идет 7-м в турнирной таблице.

– На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?

– А кто?

– Обсуждают Карпина и Черчесова.

– Они уже были несколько раз, разве нет?

– Были.

– И что, звать еще раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.

Ивич способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?

– Это только время покажет, – сказал бывший игрок «Спартака».

Кто вместо Абаскаля?

13 комментариев
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наконец-то адекватный человек 👍
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У Карпина и Черчесова сейчас тренерские уровень и опыт намного выше, чем когда они работали в Спартаке. Но этого нет в руководстве Спартака, там похоже неопытные дилетанты.
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Я правильно понял Ещенко что назначат Ивича 🤨. После его слов "это только время покажет". Если это не дай Бог так, то зимой снова Спартак будет в поисках тренера.
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Хоть один человек не стал продвигать повесточку этих физруков и хамов.
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Эмери выдохнул, еще раз не позовут...)
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Иностранцы тоже были,- НУ И...?
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Вот так вот, в самой народной команде руководство иностранное.
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У Спартака получается как у Крылова в Квартете.Тренера меняются,а у Спартака игры нет.Даже лидера у команды нет.
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Не ’уже были’, а ’проводили рекогсцинировку’. Станислав Саламович бы создал БТГ. Все 11 человек и запас в атаку. Довёл бы соперника до отчаяния и истощил, закрепились бы на угловых флажках и взяли ворота в клещи
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Ответ Viktor
Эмери выдохнул, еще раз не позовут...)
Как знать, могут и позвать, но он не согласится...
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