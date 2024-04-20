Анчелотти о серии пенальти с «Сити»: «У «Реала» было больше пяти желающих пробить. Никогда не видел, как Рюдигер бьет 11-метровые, но на тренировке он забил трижды»
Карло Анчелотти высказался о серии пенальти против «Манчестер Сити».
«Реал» по серии пенальти прошел «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 4:3 – пенальти).
«Я никогда не видел, как он [Рюдигер] бьет пенальти. Мы тренировали пенальти в понедельник, и он забил трижды.
Иногда возникают проблемы с поиском пяти бьющих, но в тот день у нас было больше пяти желающих пробить пенальти», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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Всю игру вел себя нагло, блокировал откровенно Лунина, болтал. А вот войти в первую пятерку бьющих, взять ответственность побоялся.
Раздутый пузырь…