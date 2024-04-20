Анчелотти о серии пенальти с «Сити»: «У «Реала» было больше пяти желающих пробить. Никогда не видел, как Рюдигер бьет 11-метровые, но на тренировке он забил трижды»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Карло Анчелотти высказался о серии пенальти против «Манчестер Сити».

«Реал» по серии пенальти прошел «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 4:3 – пенальти).

«Я никогда не видел, как он [Рюдигер] бьет пенальти. Мы тренировали пенальти в понедельник, и он забил трижды.

Иногда возникают проблемы с поиском пяти бьющих, но в тот день у нас было больше пяти желающих пробить пенальти», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Анчелотти о критике стиля против «Сити»: «Нужно уметь играть и с мячом, и без него – мы справились. Не видел грустных фанатов «Реала»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Желающих было много, но эмоционально, никто не был так холоден как Васкес.. Просто гигачад..
+38
-1
+37
Ответ dr. cage
Желающих было много, но эмоционально, никто не был так холоден как Васкес.. Просто гигачад..
Это да, а началось это еще в серии послематчевых пенальти против Атлетико в финале 2016 года. Казалось бы, откуда в этом маленьком, щуплом пацане столько уверенности. Просто красавец.
+18
0
+18
а у Сити капитан Уокер не бил плюс Родри,хотя в марте забил Бразилии с точки плюс КДБ и Холланд попросили замены,хотя в таких играх на одной ноге надо доигрывать коли вы лидеры,одному золотой мяч вручают,другой чуть ли не лучший пзщ в истории апл ( на мой взгляд очень спорно). Ну и капитаны заочковали Уокер,Родри,Диаш. Свежий Доку не бил. Вообще не понятно по какому принципу выбирали бьющих
+12
-1
+11
Ответ Dastanation
а у Сити капитан Уокер не бил плюс Родри,хотя в марте забил Бразилии с точки плюс КДБ и Холланд попросили замены,хотя в таких играх на одной ноге надо доигрывать коли вы лидеры,одному золотой мяч вручают,другой чуть ли не лучший пзщ в истории апл ( на мой взгляд очень спорно). Ну и капитаны заочковали Уокер,Родри,Диаш. Свежий Доку не бил. Вообще не понятно по какому принципу выбирали бьющих
Напомнило, как мюнхенцы сломались в серии против Челси в 12 году.
+2
0
+2
Диаш все больше и больше показывает свою мерзость.
Всю игру вел себя нагло, блокировал откровенно Лунина, болтал. А вот войти в первую пятерку бьющих, взять ответственность побоялся.
Раздутый пузырь…
+1
0
+1
Ответ dr. cage
Желающих было много, но эмоционально, никто не был так холоден как Васкес.. Просто гигачад..
да, Лорд просто ппц бистяра!
0
0
0
Ответ Dastanation
а у Сити капитан Уокер не бил плюс Родри,хотя в марте забил Бразилии с точки плюс КДБ и Холланд попросили замены,хотя в таких играх на одной ноге надо доигрывать коли вы лидеры,одному золотой мяч вручают,другой чуть ли не лучший пзщ в истории апл ( на мой взгляд очень спорно). Ну и капитаны заочковали Уокер,Родри,Диаш. Свежий Доку не бил. Вообще не понятно по какому принципу выбирали бьющих
Из всех 5 я не понимаю только почему бил Ковачич. А так Альварез, Фоден, Силва это очевидные варианты. Эдерсон это кончено неожиданно, но видно, что он хорошо умеет бить
0
0
0
Ответ Dastanation
а у Сити капитан Уокер не бил плюс Родри,хотя в марте забил Бразилии с точки плюс КДБ и Холланд попросили замены,хотя в таких играх на одной ноге надо доигрывать коли вы лидеры,одному золотой мяч вручают,другой чуть ли не лучший пзщ в истории апл ( на мой взгляд очень спорно). Ну и капитаны заочковали Уокер,Родри,Диаш. Свежий Доку не бил. Вообще не понятно по какому принципу выбирали бьющих
По желанию игроков
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий