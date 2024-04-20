Анчелотти о серии пенальти с «Сити»: «У «Реала» было больше пяти желающих пробить. Никогда не видел, как Рюдигер бьет 11-метровые, но на тренировке он забил трижды»

Карло Анчелотти высказался о серии пенальти против «Манчестер Сити».

«Реал» по серии пенальти прошел « » в 1/4 финала чемпионов (1:1, 4:3 – пенальти).

«Я никогда не видел, как он [ ] бьет пенальти. Мы тренировали пенальти в понедельник, и он забил трижды.

Иногда возникают проблемы с поиском пяти бьющих, но в тот день у нас было больше пяти желающих пробить пенальти», – сказал главный тренер «Реала» .

Анчелотти о критике стиля против «Сити»: «Нужно уметь играть и с мячом, и без него – мы справились. Не видел грустных фанатов «Реала»