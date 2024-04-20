Анчелотти о том, что Менди не обводят с прошлого февраля: «Для нас он лучший в мире»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Ферлан Менди Футбол

Карло Анчелотти отметил важность Ферлана Менди для «Реала».

– Есть любопытный факт: Менди не обводили с прошлого февраля.

– У него контракт с нами, он для нас очень важен. Для нас он лучший в мире [на своей позиции].

Обвести его непросто, мы видим это на каждой тренировке, – отметил главный тренер «Реала».

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16 комментариев
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Считаю, что от добра добра не ищут..
Девис конечно хайповый вариант, но такого Менди иметь в обойме - благое дело.. Ну и маленький плюс Ферлана, ещё при Зидане, Менди зарекомендовал себя как талисман, команда с ним на поле почти не теряла очки..
Посему, было бы здорово сохранить Менди ещё на сезон-два.. А Франа можно ещё раз на стажировку на это время отправить..
+20
-3
+17
Ответ Булат Кошкимбаев
Странно, что ищут замену Менди, когда Карвахаль сильно сдал.
Чего?в этом сезоне один из лучших
+12
-1
+11
Ответ Булат Кошкимбаев
Странно, что ищут замену Менди, когда Карвахаль сильно сдал.
Во первых Карвахаль не сдал, во вторых они на разных флангах, в третьих Менди постоянно на травмах.
+7
0
+7
Ответ Булат Кошкимбаев
Он хорош в атаке. Но в обороне уже не так стабилен. С Сити вся угроза исходила с его фланга. Он позволял делать все. Кто-то считает его даже лучшим в игре с Сити. Когда тот же Уолкер полностью съел всех на своём фланге. Ни разу не дал себя пройти.
он ни чего не позволял сделать Грилишу ты что говоришь шикарно отыграл, после Грилиша вышел дриблер доку и ему он сильно не проиграл даже уставший. А с Уокером что сравнивать у него практически не было работы Реал был большую часть на своем поле.
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+2
Ответ Булат Кошкимбаев
Ага, если бы Вини так спокойно на фланге играл, спокойно доходят до штрафной, раздавая передачи, простреливая. Реал бы 3 мяча спокойно отгрузили сити. Когда Реал забил первый мяч, Вини атаковал с правого фланга, Уолкера там не было и к чему это привело. Вы вообще не понимаете что ли дуэлей на фланга?)
Хоть кто то видит! Менди в прошлом году не было Бернарду был лучшим игроком у Сити в этом году он не дал ему ничего сделать
+2
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+2
Ответ dr. cage
Считаю, что от добра добра не ищут.. Девис конечно хайповый вариант, но такого Менди иметь в обойме - благое дело.. Ну и маленький плюс Ферлана, ещё при Зидане, Менди зарекомендовал себя как талисман, команда с ним на поле почти не теряла очки.. Посему, было бы здорово сохранить Менди ещё на сезон-два.. А Франа можно ещё раз на стажировку на это время отправить..
К сожалению Фран не тянет уровень клуба !
+1
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+1
Менди напоминает Коэнтрау по стилю игры и надежности. надеюсь, он все-таки останется и переход Дэвиса в Реал не осуществится 🙏🏻
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Что ещё за прошлый февраль? Больше года уже?
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Ответ dr. cage
Считаю, что от добра добра не ищут.. Девис конечно хайповый вариант, но такого Менди иметь в обойме - благое дело.. Ну и маленький плюс Ферлана, ещё при Зидане, Менди зарекомендовал себя как талисман, команда с ним на поле почти не теряла очки.. Посему, было бы здорово сохранить Менди ещё на сезон-два.. А Франа можно ещё раз на стажировку на это время отправить..
Франа лучше было бы продать . Гутьеррес намного лучше смотрится
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Ответ Булат Кошкимбаев
Странно, что ищут замену Менди, когда Карвахаль сильно сдал.
карва сдал?! ты шутишь
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Ответ Булат Кошкимбаев
Ага, если бы Вини так спокойно на фланге играл, спокойно доходят до штрафной, раздавая передачи, простреливая. Реал бы 3 мяча спокойно отгрузили сити. Когда Реал забил первый мяч, Вини атаковал с правого фланга, Уолкера там не было и к чему это привело. Вы вообще не понимаете что ли дуэлей на фланга?)
ты про какой матч в первом матче Уокера не было! во втором матче через правый фланг через быстрый вынос вратаря на карвахаля и он уже отдал на белингема тот на Вальверде а там вини пас на Родриго Уокера не было там
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Ответ Эльдар Сулейманов
ты про какой матч в первом матче Уокера не было! во втором матче через правый фланг через быстрый вынос вратаря на карвахаля и он уже отдал на белингема тот на Вальверде а там вини пас на Родриго Уокера не было там
Внимательно прочитай, я и пишу, что Уолкера там не было, поэтому Вини спокойно прострелил в штрафную.
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Ответ Булат Кошкимбаев
Внимательно прочитай, я и пишу, что Уолкера там не было, поэтому Вини спокойно прострелил в штрафную.
понял теперь что ты говоришь, ну везде конечно не может быть Уокер, да он может быстрее карвахаля к примеру, мощнее Но карва делает для Реала не меньше чем Уокер для МС как по мне шикарный матч провел Карва против МС грилиша не легко сдержать когда ты ещё практически с начала матча сидишь на жёлтой карточки, очень опасно Карва профессионал и он это знал лучше всех не мог подвести команду если ушёл бы с поля это 99 процентов проигрыш, поэтому играл очень аккуратно
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