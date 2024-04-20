Анчелотти о том, что Менди не обводят с прошлого февраля: «Для нас он лучший в мире»
Карло Анчелотти отметил важность Ферлана Менди для «Реала».
– Есть любопытный факт: Менди не обводили с прошлого февраля.
– У него контракт с нами, он для нас очень важен. Для нас он лучший в мире [на своей позиции].
Обвести его непросто, мы видим это на каждой тренировке, – отметил главный тренер «Реала».
Девис конечно хайповый вариант, но такого Менди иметь в обойме - благое дело.. Ну и маленький плюс Ферлана, ещё при Зидане, Менди зарекомендовал себя как талисман, команда с ним на поле почти не теряла очки..
Посему, было бы здорово сохранить Менди ещё на сезон-два.. А Франа можно ещё раз на стажировку на это время отправить..