Анчелотти о том, что Менди не обводят с прошлого февраля: «Для нас он лучший в мире»

Карло Анчелотти отметил важность Ферлана Менди для «Реала».

– Есть любопытный факт: не обводили с прошлого февраля.

– У него контракт с нами, он для нас очень важен. Для нас он лучший в мире [на своей позиции].

Обвести его непросто, мы видим это на каждой тренировке, – отметил главный тренер « ».