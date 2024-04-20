Анчелотти оценил сезон «Реала»: «Торт готов, осталось нанести глазурь в этом месяце»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Питание Футбол

Карло Анчелотти оценил сезон «Реала».

– Как оцениваете этот сезон?

– У нас все хорошо. Торт готов, и все, чего не хватает, так это глазури. У нас все хорошо, игроки восстанавливаются, и мы должны нанести глазурь на торт в этом месяце, – сказал тренер «Реала» перед класико.

Напомним, «Реал» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков, а также сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Завтра на барселону будет нанесена глазурь
+44
-15
+29
Ждём Золотой дубль в этом сезоне)
+31
-4
+27
Ответ PatrickShapka2
А ЛЧ, если выиграют, что будет? Ягодка или свечка? Или оставить торт с глазурью, но на него поставить 15 свечек?
Вишенка на торте
+28
-1
+27
Ответ Кузя Гитарист
Завтра на барселону будет нанесена глазурь
Эти лузеры так злы что могут победить, тем более что Реал после победы над МанСити вряд ли смогут должным образом настроиться
+10
-5
+5
А ЛЧ, если выиграют, что будет? Ягодка или свечка? Или оставить торт с глазурью, но на него поставить 15 свечек?
+6
-3
+3
Ответ N. Vidich
Вишенка на торте
Точно
+3
0
+3
Ответ Кузя Гитарист
Завтра на барселону будет нанесена глазурь
Бугага, кремпай
+4
-2
+2
Ответ Emma Nevskaia
смешно потому,что я читаю это новость, вернувшись с кухни, на которой готовила торт 😅
icing on the cake - известное английское идиоматическое выражение. Это наше "вишенка на торте"
+1
0
+1
Сейчас тот самый период решающих матчей к которым команда стремилась весь сезон.
Hala Madrid !!!
+1
0
+1
А подскажите реал вылетел с Кубка испании ? И от кого ?
0
0
0
Какой торт если Реал ещё ничего не выиграл. Чемпионат могут выиграть в эти выходные, но учитывая что в этом сезоне соперников по сути не было(у Барсы эпидемия травм и фин.проблемы, остальные просто не уровень) то Ла Лигу и так обязаны были брать, а вот ЛЧ ещё выиграть нужно. Да и если проиграют Классико, то в чемпионате придётся повременить(пусть и календарь лёгкий)
0
0
0
Как финансовые проблемы Барсы сказываются на игроках. Состав то у них вполне приличный
0
0
0
Главное, чтобы сладкий хлеб в итоге не получился
0
0
0
Глазурь завтра приезжает на Бернабеу))
0
0
0
Хорош чертяка. Чем старее, тем больше вполне уместных идиом и метафоричности.) Дело даже не в уровне преподносимой игры и не в титулах. Но это тренерское супертрио, или европейская полусвятая троица в лице Пепа, Анче, Юргена(в любой последовательности) должна быть прижизненно канонизирована в храме современной футбольной тактической мысли и человечности)) Хотя сколько еще таких же гениев и талантов на подходе после них
+3
-3
0
Ответ Перстень Уэстбрука
Эти лузеры так злы что могут победить, тем более что Реал после победы над МанСити вряд ли смогут должным образом настроиться
На такие матчи проблем с настроем точно не будет!!!
0
0
0
А Папа Карло ещё и кондитер !
Одно слово - итальянец.
+1
-1
0
а вообще обидно,что матч Реал-МС на такой стадии случился,
сетка ужасная вышла, очень высокий процент того,что нас ожидает скучный финал , но будем надеяться ,что нет
+1
-1
0
Ответ PatrickShapka2
А ЛЧ, если выиграют, что будет? Ягодка или свечка? Или оставить торт с глазурью, но на него поставить 15 свечек?
Вишенка на вишенке)
0
0
0
смешно потому,что я читаю это новость, вернувшись с кухни, на которой готовила торт 😅
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий