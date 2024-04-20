Анчелотти оценил сезон «Реала»: «Торт готов, осталось нанести глазурь в этом месяце»

Карло Анчелотти оценил сезон «Реала».

– Как оцениваете этот сезон?

– У нас все хорошо. Торт готов, и все, чего не хватает, так это глазури. У нас все хорошо, игроки восстанавливаются, и мы должны нанести глазурь на торт в этом месяце, – сказал тренер «Реала» перед класико.

Напомним, « » лидирует в с отрывом в 8 очков, а также сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.