В Англии команда девочек победила в чемпионате для мальчиков до 12 лет, ни разу не проиграв

Теги премьер-лига Англия женский футбол детский футбол Футбол

Команда девочек выиграла футбольную лигу мальчиков.

В Англии на юношеском футбольном турнире среди детей до 12 лет победу одержала команда девочек.

Команда Queens Park Ladies заняла первое место в третьем дивизионе Молодежной футбольной лиги Борнмута, одержав 18 побед, четыре раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения.

Они превзошли 11 команд мальчиков в лиге, забив 61 гол и пропустив 11. По итогу они набрали 58 очков, что на 16 больше, чем у команды, занявшей второе место, которой оставалось сыграть две игры.

Изначально Queens Park Ladies встретили сопротивление со стороны футбольной ассоциации графства, утверждавшей, что им придется играть в соревнованиях для девушек. Однако тренер команды Тоби Грин был уверен, что его команда достаточно хороша, чтобы играть в одной лиге с мальчиками.

В интервью Sky News он сказал, что девочки «заслужили победу», потому что они упорно трудились весь сезон, и в матчах, и на тренировках.

«Они так усердно работали весь сезон, не только в играх, но и на тренировках. Они были очень дисциплинированы... они заслужили это», – сказал Грин.

Грин основал команду, когда его дочь Оливия сказала, что хочет играть в футбол. Ранее он уже тренировал свою старшую дочь, которая была единственной девочкой в команде мальчиков, и решил создать команду для девочек. Однако он хотел, чтобы они играли в одном турнире с мальчиками.

Команда Queens Park Ladies до 12 лет, тренирующаяся дважды в неделю, будет переведена во второй дивизион для команд до 13 лет. Грин надеется, что этот успех вдохновит еще больше девочек заняться футболом.

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19 комментариев
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В 12 лет девочки часто просто крупнее, они быстрее взрослеют генетически. Думаю в 16 лет результат был бы другим
+29
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+28
Когда мы в 12 лет после школы зимой шли мылить девочек, нам иногда хорошо перепадало от них.
+13
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+13
Ответ catcher69
сдаётся мне там что-то не так...
Не начался пубертат.
+9
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+9
на самом деле, новость ничем особо не примечательная, ну выиграли и выиграли, чего только не бывает в 12 лет
но почему-то любопытно, как там Джоуи Бартон поживает
+13
-5
+8
Ну это пока мальчики 13 летнего рубежа не перейдут. Потом уже у девочек преимущество начнёт сходить на нет. Это в 12 лет плюс-минус одинаковые возможности, с 13 лет пацаны будут прибавлять стремительно. Не понятен практический смысл такого вояжа девичьей команды в другую категорию?
+6
0
+6
Девочки просто раньше взрослеют. Если взять 5-6 класс, а это как раз 13 лет, то часто там девчонки намного взрослее мальчиков.
+5
0
+5
А вот сборная США проиграла 16 летним пацам из Даллас, при чем крупно
+4
0
+4
сдаётся мне там что-то не так...
+3
0
+3
Ответ Михо
В 12 лет девочки часто просто крупнее, они быстрее взрослеют генетически. Думаю в 16 лет результат был бы другим
Все равно это конечно интересное достижение, учитывая, что не было поражений. Все-таки даже в 12 лет большинство девочек уже слабее и медленнее, хотя конечно есть исключения. Понятно, что через пару лет уже так не получится, но все равно видимо хорошая команда и тренер
+2
0
+2
Ответ Bogdan
Щас опять пойдет волна от фемок, что зп в футболе надо уравнять 🤣🤣
Ну так на женском ЧМ Женщины получили 20% доходов, а мужики всего 7%.даешь равенство в оплата))
Пс, женский ЧМ принёс 500млн, а мужской 6млрд
+3
-1
+2
Ответ Михо
В 12 лет девочки часто просто крупнее, они быстрее взрослеют генетически. Думаю в 16 лет результат был бы другим
Да. До юношества девочки даже могут избивать мальчиков. Но потом ситуация резко меняется)
+1
0
+1
Ответ Balt
Ну это пока мальчики 13 летнего рубежа не перейдут. Потом уже у девочек преимущество начнёт сходить на нет. Это в 12 лет плюс-минус одинаковые возможности, с 13 лет пацаны будут прибавлять стремительно. Не понятен практический смысл такого вояжа девичьей команды в другую категорию?
Есть девушки, которые в 13-15 лет стали мастерами спорта в легкой и тяжелой атлетике. Я уж не говорю про спортивную гимнастику. Да и росточком некоторые повыше некоторых взрослых футболистов будут. Того же Пиняева.
Если из таких команду собрать - физикой пацанов задавят )
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тренерская работа+девочки чуть быстрее растут в детстве
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Ну что ж, теперь пора усложнить им задачу.
Победить женскую Барселону с Алексией Путельяс и Айтаной Бонмати и Байер 04 Хаби Алонсо.

А так, умнички. Поздравляю их :)
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