В Англии команда девочек победила в чемпионате для мальчиков до 12 лет, ни разу не проиграв

Команда девочек выиграла футбольную лигу мальчиков.

В Англии на юношеском футбольном турнире среди детей до 12 лет победу одержала команда девочек.

Команда Queens Park Ladies заняла первое место в третьем дивизионе Молодежной футбольной лиги Борнмута, одержав 18 побед, четыре раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения.

Они превзошли 11 команд мальчиков в лиге, забив 61 гол и пропустив 11. По итогу они набрали 58 очков, что на 16 больше, чем у команды, занявшей второе место, которой оставалось сыграть две игры.

Изначально Queens Park Ladies встретили сопротивление со стороны футбольной ассоциации графства, утверждавшей, что им придется играть в соревнованиях для девушек. Однако тренер команды Тоби Грин был уверен, что его команда достаточно хороша, чтобы играть в одной лиге с мальчиками.

В интервью Sky News он сказал, что девочки «заслужили победу», потому что они упорно трудились весь сезон, и в матчах, и на тренировках.

«Они так усердно работали весь сезон, не только в играх, но и на тренировках. Они были очень дисциплинированы... они заслужили это», – сказал Грин.

Грин основал команду, когда его дочь Оливия сказала, что хочет играть в футбол. Ранее он уже тренировал свою старшую дочь, которая была единственной девочкой в команде мальчиков, и решил создать команду для девочек. Однако он хотел, чтобы они играли в одном турнире с мальчиками.

Команда Queens Park Ladies до 12 лет, тренирующаяся дважды в неделю, будет переведена во второй дивизион для команд до 13 лет. Грин надеется, что этот успех вдохновит еще больше девочек заняться футболом.