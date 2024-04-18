Экс-футболистка Алуко заявила, что мужской футбол – небезопасное место для женщин из-за сексизма: «Свяжут ли девушки жизнь с местом, где царит расизм и женоненавистничество?»

Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия женский футбол Эниола Алуко дискриминация Футбол

Эни Алуко заявила, что мужской футбол в Англии – небезопасное место для женщин.

Ранее экс-игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон раскритиковал работу бывшей футболистки сборной Англии в качестве ТВ-эксперта, сравнив Алуко и ее коллегу Люси Уорд с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.

«Мужской футбол в этой стране [в Англии] все еще не является безопасным местом для женщин. Будь то для жены обычного футбольного фаната, который любит футбол, или для меня, работающей на телевидении, это небезопасное место. Это физически опасно, когда вы идете на стадион, и это небезопасное пространство в интернете.

И когда мы смотрим на следующее поколение молодых девушек, которые увлеклись футболом благодаря женской сборной Англии и которые, скорее всего, захотят связать свою жизнь с футболом в качестве игроков или вне поля – что заставит их захотеть сделать это, когда на высшем уровне ежедневно царит расизм, сексизм и женоненавистничество?

Я просто отказываюсь сидеть сложа руки и говорить: «О, это часть работы», я больше так не могу. Я общаюсь с правительством, как нам создать законы, чтобы это не спускалось с рук», – сказала Алуко в подкасте The Sports Agents.

Бартон о том, что тренера женского «Челси» не накажут за толчок коллеги-мужчины: «Если бы было наоборот, полиция начала бы расследование. Прямо как с беднягой Рубиалесом»

Бартон о работе экс-футболистки Уорд на ТВ: «Испортила кучу игр в АПЛ и перешла к словесному саботажу ЛЧ. Держитесь подальше от мужских матчей»

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24 комментария
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Просто Алуко не очень повезло.
Вон Эрмосо попала аж в 100 самых влиятельных людей мира.
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Жестокое опасное место этот ваш футбол с сексизмом и расизмом. Хочу чтобы главой женской футбольной ассоциации Англии стал инцел Поднебесный
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Ничего не понял в этом потоке сознания. Ее на стадионе, что насилуют ?
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Ответ Алешка Терминатор
Расизм - да, норм тема для раскрутки. А вот на женоненавистничестве хайпа не поднять. Нужно заменить на ЛГБТ-ненавистничество.
Так ты же возглавляешь. Раскручивай
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Женоненавистничество как раз у феминисток. Мужчины относят к женщинам с любовью и уважением.
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Какой-то поток банальностей. Можно подумать, что мужчинам не прилетает от болельщиков оппонентов.
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Если увижу, хрен дверь перед ней открою. Засудит...
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Да там ещё токсичная маскулинность зашкаливает просто!
Оставьте, пожалуйста, мужской футбол мужчинам - и жизнь наладится :)
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А? Она это про футбол, а я то подумал, что речь про Двач идет. Очень злое место.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
😄ты ещё и соловьиного помёта смотришь. Жесть.Тут уже не лечится🙃
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тяжело быть женщиной
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Забавно, когда в ответ на критику профессиональных качеств отвечают пространными рассуждениями на тему сексизма, расизма, гомофобии, солнечного затмения, календаря майя, влияния канцерогенов на уровень холестерина в крови, космического излучения и общения с правительством иллюминатов
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Так иди в женский футбол
Там о тебе никто не вспомнит и ты никому будешь не интересна
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Девушки с радостью связывают жизнь с футболистами
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Бессмысленный взброс, типичная женская логика.
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Что там сейчас в мире опасного на футболе? Там уже давно хипстеры и домохозяйки на фут ходят плюс туристы всякие с шейхами. Никаких там драк с полицией и друг с другом, да и полиции никакой. Небезопасный интернет решается не захождением в него. Что за слюни?)
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Ну и кто после этого скажет что власти мусульманских стран неправы,не допуская женщин на футбол?!
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Экс-футболистка Ноунеймко. Следующая.
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Бартон был прав, Бартон был прав, комон!)
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Молчи, женщина!
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Воук-идеологи, конечно, нашли благодарных рупорок в лице футболисток. Ретрансляция политречевок не требует особых умственных.
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