Экс-футболистка Алуко заявила, что мужской футбол – небезопасное место для женщин из-за сексизма: «Свяжут ли девушки жизнь с местом, где царит расизм и женоненавистничество?»

Эни Алуко заявила, что мужской футбол в Англии – небезопасное место для женщин.

Ранее экс-игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» раскритиковал работу бывшей футболистки сборной Англии в качестве ТВ-эксперта, сравнив Алуко и ее коллегу Люси Уорд с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.

«Мужской футбол в этой стране [в Англии] все еще не является безопасным местом для женщин. Будь то для жены обычного футбольного фаната, который любит футбол, или для меня, работающей на телевидении, это небезопасное место. Это физически опасно, когда вы идете на стадион, и это небезопасное пространство в интернете.

И когда мы смотрим на следующее поколение молодых девушек, которые увлеклись футболом благодаря женской сборной Англии и которые, скорее всего, захотят связать свою жизнь с футболом в качестве игроков или вне поля – что заставит их захотеть сделать это, когда на высшем уровне ежедневно царит расизм, сексизм и женоненавистничество?

Я просто отказываюсь сидеть сложа руки и говорить: «О, это часть работы», я больше так не могу. Я общаюсь с правительством, как нам создать законы, чтобы это не спускалось с рук», – сказала в подкасте The Sports Agents.

Бартон о том, что тренера женского «Челси» не накажут за толчок коллеги-мужчины: «Если бы было наоборот, полиция начала бы расследование. Прямо как с беднягой Рубиалесом»

Бартон о работе экс-футболистки Уорд на ТВ: «Испортила кучу игр в АПЛ и перешла к словесному саботажу ЛЧ. Держитесь подальше от мужских матчей»