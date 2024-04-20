Булыкин о возможном увольнении Галактионова: «Нужно смотреть на то, какой будет результат в конце сезона. У «Локо» еще есть шанс зацепиться за медали»

Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем Михаила Галактионова.

В 25-м туре Мир « » сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

«Нужно смотреть на то, какой будет результат у команды в конце сезона и уже от этого отталкиваться в решении: увольнять или нет. Понятное дело, что на ситуацию повлиял вылет из Кубка, поэтому сейчас все внимание будет на игру «Локомотива» в чемпионате.

В этом плане не стоит торопиться с выводами. Нужно дождаться конца сезона, потому что шанс зацепиться за медали у команды еще есть», – сказал экс-игрок сборной России.