Булыкин о возможном увольнении Галактионова: «Нужно смотреть на то, какой будет результат в конце сезона. У «Локо» еще есть шанс зацепиться за медали»
Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем Михаила Галактионова.
В 25-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
«Нужно смотреть на то, какой будет результат у команды в конце сезона и уже от этого отталкиваться в решении: увольнять Галактионова или нет. Понятное дело, что на ситуацию повлиял вылет из Кубка, поэтому сейчас все внимание будет на игру «Локомотива» в чемпионате.
В этом плане не стоит торопиться с выводами. Нужно дождаться конца сезона, потому что шанс зацепиться за медали у команды еще есть», – сказал экс-игрок сборной России.
Всяко, хуже бы не было