Булыкин о возможном увольнении Галактионова: «Нужно смотреть на то, какой будет результат в конце сезона. У «Локо» еще есть шанс зацепиться за медали»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем Михаила Галактионова.

В 25-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). 

«Нужно смотреть на то, какой будет результат у команды в конце сезона и уже от этого отталкиваться в решении: увольнять Галактионова или нет. Понятное дело, что на ситуацию повлиял вылет из Кубка, поэтому сейчас все внимание будет на игру «Локомотива» в чемпионате.

В этом плане не стоит торопиться с выводами. Нужно дождаться конца сезона, потому что шанс зацепиться за медали у команды еще есть», – сказал экс-игрок сборной России.

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8 комментариев
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Ответ А если честно.
Каждый раз после игры о каких то шансах разговоры заводят. С такими решениями тренера - какие шансы. И физики нет- в конце игры пешком ходили. На кубок не играли, как готовились?
О чем и речь, прощаться нужно было после вылета с кубка.
Всяко, хуже бы не было
+6
0
+6
Каждый раз после игры о каких то шансах разговоры заводят. С такими решениями тренера - какие шансы. И физики нет- в конце игры пешком ходили. На кубок не играли, как готовились?
+4
0
+4
какой шанс? ни одной игры не выиграли. если до конца сезона каким то чудом выиграют одну игру, то ни за что не зацепятся. Это так не работает
+3
0
+3
Ответ Алексей Ненахов
Дайте человеку сезон завершить, вот не понимаю этих импульсных увольнений
Зачем ? Что он команде уже даст ?
+1
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Юрий Палыч замер в ожидании
+1
-1
0
У Зенита обе игры выиграли - сезон не потерян. До медалей три очка, Юран завтра выиграет. )
0
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0
Ответ Женёк Пачтальён
какой шанс? ни одной игры не выиграли. если до конца сезона каким то чудом выиграют одну игру, то ни за что не зацепятся. Это так не работает
совсем не одной игры? или ты балабол экстремист?)
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