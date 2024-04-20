Галактионов о выходе Дзюбы против «Рубина» и ответе хейтерам и вбросам: «Это не ответ никому. Артем – часть коллектива»

Теги Локомотив Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов высказался об Артеме Дзюбе.

В субботу в Казани «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Дзюба появился на поле на 83-й минуте.

– Выход Дзюбы – ответ хейтерам и вбросам?

– Это не ответ никому. Мы готовимся все вместе. Артем – часть коллектива, мы сосредоточены на решении текущих задач.

То, что всплывает негативная информация, на нее не реагируем. Стараемся действовать сообща на поле, – сказал главный тренер «Локо».

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9 комментариев
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"Я просто решил так уравнять составы после удаления у соперника", - добавил Галактионов.
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А остальные, кто находятся в запасе, не являются членами коллектива?
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Да не получается у вас сообща... Можно не стараться.
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Чем детя не тешилось, главное чтоб не скандалила! Поэтому и выпускаю на поле
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Тактику замен на маччи нам разрабатывает никто (почти (с))
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Лучше бы ты, Мишаня, в матче с ЦСКА его на 83-й выпустил - может и не успели бы 2 получить, были бы щас третьими...
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Выпуск Дзюбы это как выпуск газов в лужу, для тех кто пузырики любит
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Дзюба для ЛОКО сейчас, как мёртвому припарка.
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