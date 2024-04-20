Галактионов о выходе Дзюбы против «Рубина» и ответе хейтерам и вбросам: «Это не ответ никому. Артем – часть коллектива»

Михаил Галактионов высказался об Артеме Дзюбе.

В субботу в Казани « » и « » сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир . Дзюба появился на поле на 83-й минуте.

– Выход Дзюбы – ответ хейтерам и вбросам?

– Это не ответ никому. Мы готовимся все вместе. Артем – часть коллектива, мы сосредоточены на решении текущих задач.

То, что всплывает негативная информация, на нее не реагируем. Стараемся действовать сообща на поле, – сказал главный тренер «Локо».