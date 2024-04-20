Галактионов об 1:1 с «Рубином»: «Вот-вот «Локо» прорвет. Не хватает последнего завершающего момента. Ничья никого не устраивает, хотим побеждать»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Рубином» (1:1) в Мир РПЛ.

– Не хватило остроты, последнего паса в штрафной. Мы рассчитывали, что двое нападающих реализуют атаки при навесах, при заходе в штрафную. Был расчет, что это принесет нам плюс. К сожалению.

Есть такое ощущение, что вот‑вот – и команду прорвет. Нам не хватает последнего завершающего момента. Естественно, ничья никого не устраивает.

Но надо понимать, что в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента, подчеркиваю, любая. Сейчас такой чемпионат, что каждая команда представляет собой боеспособный коллектив.

– За что сейчас борется «Локомотив»?

– А вы как считаете? Мы боремся за победы в каждом матче, боремся за место в таблице. Каждая игра важна.

Да, все соскучились по победам, их недостаточно. Мы очень хотим побеждать. Но фундаментального завершения не хватает, – сказал тренер «Локомотива».

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30 комментариев
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Галактионов: есть ощущение, что локомотив вот вот прорвет и все обосрутся.
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-1
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93,75% команд в РПЛ имеют цель не вылететь. Локо справился с задачей на сезон. Поздравляю и желаю в следующем сезоне ещё более красиво и качественно не вылететь.
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+27
В июне прорвёт. Чуть-чуть подожди
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У Галактионова всегда такой вид, как будто ребёнка с продлёнки забыли забрать. )))
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Тен Хааг Галактионов)) такое чудо. Уже полгода точно пишу, что это днище, а не тренер
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Прорвет с очередным приходом Палыча.
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Из какого отверстия?
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Учитывая, что в команда очень молодая, то результаты вполне закономерны. Потенциал у российских игроков большой. В следующем сезоне будет интересно понаблюдать за командой.
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С такой игрой в обороне Локо любой порвет. Дикие привозы на пустом месте.
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Пока что прорвало болельщиков, спасибо...
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физрук конец на носу а тебе прорыв мерещится
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уж и не помню какой год Локо прорывает-прорывает, да прорвать не может...
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Атака не работает, но Дзюбу надо держать на скамейке.Ща прорвёт.
+6
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Ответ Pasta
Рубин играл лучше Локо, что не может являться хорошим признаком. По Хg у Рубина тоже перевес. Локо стал что-то там давить после КК.
Не согласен. После красной и выхода Дзюбы Рубин давить начал
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Ответ Andreyanswer
Не понимаю я претензий к Галактионову Принял команду на последнем месте,вообще игры не было, спас от вылета, сейчас команда играет, идëт на четвëртом . На каком она должна быть? Что по мнению диванных специалистов она должна быть на первом? С какого перепугу? Состав максимум на третье место.
Многие (и я в том числе) не всегда понимают тактику игры команды, отсюда и набросы постоянные. Но это не значит, что ее нет. И тем более, не значит, что есть кто-то из тренеров лучше здесь и сейчас. Так что до конца сезона не надо ничего менять уж точно.
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Ответ hulk&boloto
Выпускали, помогло?
Нет.Помогло бы если бы не на 7 минут , а на 1 выпустили.
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-3
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Ответ Владимир Л.
Атака не работает, но Дзюбу надо держать на скамейке.Ща прорвёт.
Выпускали, помогло?
+5
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Ответ utsh44psmr
В июне прорвёт. Чуть-чуть подожди
Ну или когда терпение лопнет
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Не понимаю я претензий к Галактионову
Принял команду на последнем месте,вообще игры не было, спас от вылета, сейчас команда играет, идëт на четвëртом . На каком она должна быть? Что по мнению диванных специалистов она должна быть на первом? С какого перепугу? Состав максимум на третье место.
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А так играют на победу ? спасибо что объяснил а то ни по игре ни по счету так и не скажешь!соскучились по победам?да мы уже забыли что это такое
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Рубин играл лучше Локо, что не может являться хорошим признаком. По Хg у Рубина тоже перевес. Локо стал что-то там давить после КК.
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у физрука днище прорвет
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Физкуль привет.. физрук
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Обязательно прорвет... В последнем туре.
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