Галактионов об 1:1 с «Рубином»: «Вот-вот «Локо» прорвет. Не хватает последнего завершающего момента. Ничья никого не устраивает, хотим побеждать»
Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Рубином» (1:1) в Мир РПЛ.
– Не хватило остроты, последнего паса в штрафной. Мы рассчитывали, что двое нападающих реализуют атаки при навесах, при заходе в штрафную. Был расчет, что это принесет нам плюс. К сожалению.
Есть такое ощущение, что вот‑вот – и команду прорвет. Нам не хватает последнего завершающего момента. Естественно, ничья никого не устраивает.
Но надо понимать, что в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента, подчеркиваю, любая. Сейчас такой чемпионат, что каждая команда представляет собой боеспособный коллектив.
– За что сейчас борется «Локомотив»?
– А вы как считаете? Мы боремся за победы в каждом матче, боремся за место в таблице. Каждая игра важна.
Да, все соскучились по победам, их недостаточно. Мы очень хотим побеждать. Но фундаментального завершения не хватает, – сказал тренер «Локомотива».
Принял команду на последнем месте,вообще игры не было, спас от вылета, сейчас команда играет, идëт на четвëртом . На каком она должна быть? Что по мнению диванных специалистов она должна быть на первом? С какого перепугу? Состав максимум на третье место.