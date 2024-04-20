Президент «Лилля» об Эми Мартинесе: «Не хочу тратить время на разговоры об этом мальчике, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня»

Теги Лилль Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция Эмилиано Мартинес Оливье Летанг Лига конференций УЕФА Футбол

Президент «Лилля» раскритиковал Эмилиано Мартинеса после вылета из Лиги конференций.

«Астон Вилла» прошла «Лилль» (2:2, пенальти – 4:3) в 1/4 финала Лиги конференций.

Болельщики «Лилля» свистели вратарю сборной Аргентины весь матч. Взяв пенальти в серии, Мартинес повернулся к болельщикам, приложил палец к губам, а также выразил недовольство поведением зрителей. За излишне эмоциональное поведение Эмилиано получил вторую желтую в ходе серии пенальти. Вратаря не удалили, так как первая карточка уже не учитывалась.

После этого Мартинес взял второй удар в серии и станцевал, повернувшись к трибунам.

«Не хочу тратить время на разговоры об этом мальчике, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня. Не хочу говорить, потому что после поражений, как и после побед, нужно сохранять спокойствие и не терять лицо», – сказал президент «Лилля» Оливье Летанг.

Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток

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7 комментариев
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Поэтому футбол и становится скучным, когда игроки как роботы…ой, то есть как спортсмены высокого уровня выходят на поле, отыграют без эмоций и идут в раздевалку. Где страсть? Где дух соперничества как на поле, так и вне его? Почему никто из французской команды не подошел и не захотел заткнуть Мартинеса? Вспоминаю «непрофессиональные» батлы Кина и Виейра, вот было классно
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Заткнуть здоровенного мужика ростом 195 ? Лягушатники на это не способны, языками трепать могут.
Поменьше смотри рен тв товарищ Прокопенко
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