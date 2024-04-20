Президент «Лилля» об Эми Мартинесе: «Не хочу тратить время на разговоры об этом мальчике, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня»

Президент «Лилля» раскритиковал Эмилиано Мартинеса после вылета из Лиги конференций.

« » прошла « » (2:2, пенальти – 4:3) в 1/4 финала Лиги конференций.

Болельщики «Лилля» свистели вратарю сборной Аргентины весь матч. Взяв пенальти в серии, Мартинес повернулся к болельщикам, приложил палец к губам, а также выразил недовольство поведением зрителей. За излишне эмоциональное поведение Эмилиано получил вторую желтую в ходе серии пенальти. Вратаря не удалили, так как первая карточка уже не учитывалась.

После этого Мартинес взял второй удар в серии и станцевал, повернувшись к трибунам.

«Не хочу тратить время на разговоры об этом мальчике, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня. Не хочу говорить, потому что после поражений, как и после побед, нужно сохранять спокойствие и не терять лицо», – сказал президент «Лилля» Оливье Летанг.

Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток