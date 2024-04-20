Президент «Лилля» об Эми Мартинесе: «Не хочу тратить время на разговоры об этом мальчике, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня»
Президент «Лилля» раскритиковал Эмилиано Мартинеса после вылета из Лиги конференций.
«Астон Вилла» прошла «Лилль» (2:2, пенальти – 4:3) в 1/4 финала Лиги конференций.
Болельщики «Лилля» свистели вратарю сборной Аргентины весь матч. Взяв пенальти в серии, Мартинес повернулся к болельщикам, приложил палец к губам, а также выразил недовольство поведением зрителей. За излишне эмоциональное поведение Эмилиано получил вторую желтую в ходе серии пенальти. Вратаря не удалили, так как первая карточка уже не учитывалась.
После этого Мартинес взял второй удар в серии и станцевал, повернувшись к трибунам.
«Не хочу тратить время на разговоры об этом мальчике, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня. Не хочу говорить, потому что после поражений, как и после побед, нужно сохранять спокойствие и не терять лицо», – сказал президент «Лилля» Оливье Летанг.
Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток