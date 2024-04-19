«Мартинес – задира, вел себя неуважительно. Он ненавидит французов». Ротен о поведении Эми в серии пенальти с «Лиллем»

Теги Лилль Жером Ротен Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция Эмилиано Мартинес Лига конференций УЕФА дискриминация Футбол

Жером Ротен высказался о поведении Эмилиано Мартинеса в матче с «Лиллем».

«Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над «Лиллем» (первый матч – 2:1, ответный – 1:2, по пенальти – 4:3). 

Во время серии пенальти вратарь англичан Эмилиано Мартинес получил желтую карточку – он провоцировал фанатов соперника.

«Он вел себя неуважительно во время серии пенальти. Что касается его отношения, то он такой, какой есть, он задира.

И он ненавидит французов. Мы принимаем это, но пусть он это признает!» – заявил бывший полузащитник сборной Франции.

Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток

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61 комментарий
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На войне все методы хороши.

Никого он не ненавидит.

Знает своё дело, всё чётко делает
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Когда Месси играл в Париже этого персонажа кажды день цитировали на спортсе. Теперь видимо не актуальные вещи говорит, или без Месси ему нечего сказать. И то, что он цепляется к аргентинцу готов т о том, что у него нехило бомбит от ЧМ
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Ответ dr. cage
На спортсе вообще удивительная публика.. Ясное дело, что это вообще характерно для человечества, но на спортсе это особенно ярко вижу.. Например, Вини со своими провокациями - грязный ублюдан и обезьян, сдохни, сдохни.. А Мартинес - ахахаха, смотрите, как он ловко поджёг пуканисы французам, какой забавный, просто душка))))1)) И что характерно, это звучит из уст одних и тех же клованов.. Удивительно, как их от резонанса не разрывает..
есть отличие - Вини сам себе в первую очередь поджигает, сам же истерит. Мартинес же тролит
+39
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+31
А за что вас любить?))
+26
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+22
Ответ dr. cage
На спортсе вообще удивительная публика.. Ясное дело, что это вообще характерно для человечества, но на спортсе это особенно ярко вижу.. Например, Вини со своими провокациями - грязный ублюдан и обезьян, сдохни, сдохни.. А Мартинес - ахахаха, смотрите, как он ловко поджёг пуканисы французам, какой забавный, просто душка))))1)) И что характерно, это звучит из уст одних и тех же клованов.. Удивительно, как их от резонанса не разрывает..
Потому что один чихать хотел на тех, кто его ненавидит и освистывает, а другой ноет, плачет и бежит доносить в инстанции. Один - мужик, а другой - ноющий сопляк. Вроде трудно не заметить разницы.
+23
-6
+17
Там французов то 3 человека, остальное сборная Африки...
+17
-3
+14
На спортсе вообще удивительная публика.. Ясное дело, что это вообще характерно для человечества, но на спортсе это особенно ярко вижу..

Например, Вини со своими провокациями - грязный ублюдан и обезьян, сдохни, сдохни..
А Мартинес - ахахаха, смотрите, как он ловко поджёг пуканисы французам, какой забавный, просто душка))))1))

И что характерно, это звучит из уст одних и тех же клованов..
Удивительно, как их от резонанса не разрывает..
+33
-20
+13
Ротен хайпожор. Его мнение дешевле использованного туалетного ершика
+15
-4
+11
Ага, Мартинес весь матч играет под свист французов, а оказывается это он их ненавидит, а не они его) Лягушки и логика - вещи несовместные.
+14
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а я даже не подумал до этого, что он опять французов выбил))
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Ответ RokeSantaCruz
Комментарий удален пользователем
Ротена здесь никто не защищает
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В составе клубов лиги 1 ещё остались французы? Я думал, там одни арабы и негры играют
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Ответ Jan Paskel
Футбол - спортивная командная игра, в которой спортсмены, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнёрам ногами или любой другой частью тела, кроме рук, стараются забить его в ворота соперника наибольшее количество раз в установленное время - Какая нафиг битва и какая война? Игра - это развлечение, пусть и на высочайшем уровне
Развлекайся, а спортсмены должны соревнования воспринимать как битву. А если бы они воспринимали это как развлечение, чтобы порадовать зрителя, это не было бы спортом
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+2
Ответ ID89
На какой войне алё
Каждый матч это битва, так что смысл есть
+9
-7
+2
Мартинес молодец. Не пытается прикинуться кем-то. Делает то что думает. Выглядит иногда немного странно ну и что. Все равно уважуха. И аргов тащил на ЧМ и Астон Виллу тащит.
+5
-3
+2
Кумира Мартинеса обидели во Франции
Мартинес ненавидит французов
Казалось бы где связь))
+6
-4
+2
Большой футбол это большой бизнес, на кону большие бабки. А в бизнесе любить соперника значит похоронить себя. Всë логично в поведении аргентинца, нравится это кому-то или нет.
+2
-1
+1
Мартинес тот еще тип, но чем он там французов не уважил не совсем понятно. Тем, что снял с дистанции, сделав свою работу?
+2
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+1
Ответ Dr.Gebbelsss
Там французов то 3 человека, остальное сборная Африки...
Легендарная сборная Гваделупы
+2
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+1
Мы принимаем бой!— кричали они! И лягушонок вопил громче всех!!
+2
-1
+1
Ответ Иван Шаров
Каждый матч это битва, так что смысл есть
Футбол - спортивная командная игра, в которой спортсмены, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнёрам ногами или любой другой частью тела, кроме рук, стараются забить его в ворота соперника наибольшее количество раз в установленное время -

Какая нафиг битва и какая война? Игра - это развлечение, пусть и на высочайшем уровне
+2
-1
+1
Ответ Domian
Мартинес Аргентинец) Можно продолжить : Мартинес Чемпион Мира, далее все сводится к одному, самому страшному и ненавистному для определенной части фанатов Реала - МЕССИ. Он тоже аргентинец и что самое больное и обидное ЧЕМПИОН МИРА. Адекватная часть сливочных уважает величие Лео, признает.
Да, что-то подобное я мог предположить. Но не хотелось) Ведь это получается аргумент в духе: "буржуи ненавидят всё красное" или "понятно, почему ты не любишь флейтистов, ты же еврей".
Спасибо!
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Ответ Caterina
Потому что один чихать хотел на тех, кто его ненавидит и освистывает, а другой ноет, плачет и бежит доносить в инстанции. Один - мужик, а другой - ноющий сопляк. Вроде трудно не заметить разницы.
Комментарий удален модератором
Ответ dr. cage
На спортсе вообще удивительная публика.. Ясное дело, что это вообще характерно для человечества, но на спортсе это особенно ярко вижу.. Например, Вини со своими провокациями - грязный ублюдан и обезьян, сдохни, сдохни.. А Мартинес - ахахаха, смотрите, как он ловко поджёг пуканисы французам, какой забавный, просто душка))))1)) И что характерно, это звучит из уст одних и тех же клованов.. Удивительно, как их от резонанса не разрывает..
Так Вини просто ненавидят за то что он над их клубами издевается, делая защиту дураками. Там критического мышления нет, люди удивляются что игрок которого вынудили бунтавать для перехода в их клуб почему-то празднует гол уйдя оттуда.
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Ответ Илья Банюк
Вини уже апревзошел величайшего карлика по голевым передачам в плейофф ЛЧ. Уже неплохое достижение,с учетом что инопланетянин величайше пасы то раздавал,вроде как
Ну теперь пусть вини попробует хотя бы один пас отдать в плей офф главного турнира в истории спорта ФИФА ЧМ)
Ну и пусть наконец трофей возьмет , а то позорненько играть за Бразилию и вылетать в 1/4 ЧМ от Хорватии.
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Ответ dr. cage
На спортсе вообще удивительная публика.. Ясное дело, что это вообще характерно для человечества, но на спортсе это особенно ярко вижу.. Например, Вини со своими провокациями - грязный ублюдан и обезьян, сдохни, сдохни.. А Мартинес - ахахаха, смотрите, как он ловко поджёг пуканисы французам, какой забавный, просто душка))))1)) И что характерно, это звучит из уст одних и тех же клованов.. Удивительно, как их от резонанса не разрывает..
Вы же понимаете, что если Мартинесу скажут на ушко что-то отвратительное, или поиздеваются с трибун, то он не пойдет ни жаловаться в ООН, ни плакать к журналистам. На спортсе он получает свою долю хейта, как любой провокатор, или, скажем, костолом.
Но если какой-нибудь провокатор оказывается плаксой, или грубиян - симулянтом, или задира - трусом, то "доля хейта" превращается в волну. И да, это характерно для человечества)
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Ответ Caterina
Я тут видела коммент такой: ненавижу Мартинеса, сам не знаю почему. А ему отвечают: так у тебя же Реал на аве. Сам дотумкать почему он ненавидит Мартинеса, чел не в состоянии, нужна пояснительная бригада)) Это ещё благо для них, что они не видят себя со стороны.
Да, вы знаете, мне тоже нужна пояснительная бригада. Я бы хотел увидеть связь, почему "боление" за "Реал" - это достаточное объяснение для ненависти к Мартинесу. Если вы будете так любезны.
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Ответ S_Vladimirov
Да, вы знаете, мне тоже нужна пояснительная бригада. Я бы хотел увидеть связь, почему "боление" за "Реал" - это достаточное объяснение для ненависти к Мартинесу. Если вы будете так любезны.
Мартинес Аргентинец)
Можно продолжить : Мартинес Чемпион Мира, далее все сводится к одному, самому страшному и ненавистному для определенной части фанатов Реала - МЕССИ.
Он тоже аргентинец и что самое больное и обидное ЧЕМПИОН МИРА.
Адекватная часть сливочных уважает величие Лео, признает.
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Ответ obseru
Легендарная сборная Гваделупы
Гваделупа вообще то другой континент, Новый Свет епрст
0
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0
Ответ Domian
Мартинес Аргентинец) Можно продолжить : Мартинес Чемпион Мира, далее все сводится к одному, самому страшному и ненавистному для определенной части фанатов Реала - МЕССИ. Он тоже аргентинец и что самое больное и обидное ЧЕМПИОН МИРА. Адекватная часть сливочных уважает величие Лео, признает.
Я про существование мартинеса и не знаю, а оказывается я его ещё и ненавижу по умолчанию. Интересно конечно
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