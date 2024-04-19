«Мартинес – задира, вел себя неуважительно. Он ненавидит французов». Ротен о поведении Эми в серии пенальти с «Лиллем»
Жером Ротен высказался о поведении Эмилиано Мартинеса в матче с «Лиллем».
«Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над «Лиллем» (первый матч – 2:1, ответный – 1:2, по пенальти – 4:3).
Во время серии пенальти вратарь англичан Эмилиано Мартинес получил желтую карточку – он провоцировал фанатов соперника.
«Он вел себя неуважительно во время серии пенальти. Что касается его отношения, то он такой, какой есть, он задира.
И он ненавидит французов. Мы принимаем это, но пусть он это признает!» – заявил бывший полузащитник сборной Франции.
Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток
Никого он не ненавидит.
Знает своё дело, всё чётко делает
Например, Вини со своими провокациями - грязный ублюдан и обезьян, сдохни, сдохни..
А Мартинес - ахахаха, смотрите, как он ловко поджёг пуканисы французам, какой забавный, просто душка))))1))
И что характерно, это звучит из уст одних и тех же клованов..
Удивительно, как их от резонанса не разрывает..
Мартинес ненавидит французов
Казалось бы где связь))
Какая нафиг битва и какая война? Игра - это развлечение, пусть и на высочайшем уровне
Спасибо!
Ну и пусть наконец трофей возьмет , а то позорненько играть за Бразилию и вылетать в 1/4 ЧМ от Хорватии.
Но если какой-нибудь провокатор оказывается плаксой, или грубиян - симулянтом, или задира - трусом, то "доля хейта" превращается в волну. И да, это характерно для человечества)
Можно продолжить : Мартинес Чемпион Мира, далее все сводится к одному, самому страшному и ненавистному для определенной части фанатов Реала - МЕССИ.
Он тоже аргентинец и что самое больное и обидное ЧЕМПИОН МИРА.
Адекватная часть сливочных уважает величие Лео, признает.