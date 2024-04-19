«Мартинес – задира, вел себя неуважительно. Он ненавидит французов». Ротен о поведении Эми в серии пенальти с «Лиллем»

Жером Ротен высказался о поведении Эмилиано Мартинеса в матче с «Лиллем».

« » вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над « » (первый матч – 2:1, ответный – 1:2, по пенальти – 4:3).

Во время серии пенальти вратарь англичан получил желтую карточку – он провоцировал фанатов соперника.

«Он вел себя неуважительно во время серии пенальти. Что касается его отношения, то он такой, какой есть, он задира.

И он ненавидит французов. Мы принимаем это, но пусть он это признает!» – заявил бывший полузащитник сборной Франции.

Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток