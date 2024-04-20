Эмери об Эми Мартинесе: «Один из лучших вратарей мира. Первый, второй, третий? Для меня он лучший»

Теги Лилль Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Лига конференций УЕФА Футбол

Унаи Эмери сказал, что для него Эмилиано Мартинес – лучший вратарь мира.

«Астон Вилла» прошла «Лилль» (2:2, пенальти – 4:3) в 1/4 финала Лиги конференций. Мартинес выиграл все пять последних серий пенальти в матчах за клуб и сборную Аргентины.

«Мартинес успешен и индивидуально, и в сборной, и в «Вилле». Добиваясь успехов с Аргентиной, он лучше играет за «Виллу». Он играет решающую роль во многих матчах и, конечно, это один из лучших вратарей мира. Первый, второй, третий? Для меня он лучший», – сказал тренер «Астон Виллы».

Также Эмери высказался о том, что Мартинес получил вторую желтую в ходе серии пенальти. Вратаря не удалили, так как первая карточка уже не учитывалась.

«Да, я думал, что его удалят. Не знал об этом правиле. Потом мне об этом рассказали, теперь это для нас очень важно. Было странно, потому что это ненормальная ситуация», – сказал Эмери.

Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток

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4 комментария
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Ответ che kaif
Лучшие играют в Лч А не в лиге конференций))
Лучшие Чемпионат мира выигрывают.)
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Еще бы! )
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