Эмери об Эми Мартинесе: «Один из лучших вратарей мира. Первый, второй, третий? Для меня он лучший»

Унаи Эмери сказал, что для него Эмилиано Мартинес – лучший вратарь мира.

« » прошла « » (2:2, пенальти – 4:3) в 1/4 финала Лиги конференций. Мартинес выиграл все пять последних серий пенальти в матчах за клуб и сборную Аргентины.

«Мартинес успешен и индивидуально, и в сборной, и в «Вилле». Добиваясь успехов с , он лучше играет за «Виллу». Он играет решающую роль во многих матчах и, конечно, это один из лучших вратарей мира. Первый, второй, третий? Для меня он лучший», – сказал тренер «Астон Виллы».

Также Эмери высказался о том, что Мартинес получил вторую желтую в ходе серии пенальти. Вратаря не удалили, так как первая карточка уже не учитывалась.

«Да, я думал, что его удалят. Не знал об этом правиле. Потом мне об этом рассказали, теперь это для нас очень важно. Было странно, потому что это ненормальная ситуация», – сказал Эмери.

Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток