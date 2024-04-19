Эми Мартинес выиграл 5 последних серий пенальти за клуб и Аргентину. «Астон Вилла» прошла «Лилль» в 1/4 финала Лиги конференций

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Эмилиано Мартинес выиграл 5 последних серий пенальти за сборную Аргентины и клуб.

«Астон Вилла» выбила «Лилль» (2:2, пенальти – 4:3) в 1/4 финала Лиги конференций.

Таким образом, голкипер «Виллы» Эмилиано Мартинес выиграл 5 из 5 из своих последних серий пенальти.

Четыре предыдущих победных серии пенальти были: в 2020 году за «Арсенал» против «Ливерпуля» в Суперкубке Англии, затем в 2021 году, когда сборная Аргентины на Кубке Америки в серии 11-метровых обыграла Колумбию, а также дважды на чемпионате мира в Катаре – против Нидерландов в 1/4 финала и в финале против Франции.

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25 комментариев
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Ответ Этот Райола хочет денег
Мартинес делает результат. Это останется. Эмоции и поведение забудется
Да господи, какое поведение? Нормально у него все с эмоциями и поведением
+73
-16
+57
Эмилиано топ 5-10 вратарей мира, затащил Чемпионат Мира, и два сезона тащит Астон Виллу в Еврокубки, а в серии пенальти он возможно лучший в мире.
+47
-14
+33
Ответ Этот Райола хочет денег
Мартинес делает результат. Это останется. Эмоции и поведение забудется
Конечно кому как,но в век когда почти все футболисты как роботы без эмоций.
Хоть в такие моменты понимаешь что еще играют живые люди.
Не спорю,выглядело это так себе,но камон они выиграли на тот момент ЧМ.
+33
-5
+28
Мартинес делает результат. Это останется. Эмоции и поведение забудется
+37
-15
+22
Главное Самую важную для Аргентины выиграл
+18
-3
+15
Вот его точно вспоминать будут. Вратари из южной Америки и Мексики не играми за топ-клубы запоминаются, а харизмой. Мартинес из того яркого племени Чилаверта, Очоа, Игиты, Кампоса и иже с ними, только чемпион мира и с неплохой клубной карьерой в Европе.
+7
-1
+6
Ответ Kahn01
Да господи, какое поведение? Нормально у него все с эмоциями и поведением
Эмоции норм, поведение непристойное )
+5
0
+5
Действительно, ментальный монстр пенальти
+5
-1
+4
Убийца пенальти. Не нравится его поведение будто он с медиа лиги пришел , но вратарь хороший
+3
0
+3
Ответ dimamak10
Он хороший, стабильный вратарь , но явно не топ 10. Если сделать опрос среди болельщиков на топ 10 этого сезона , то вряд ли у кого то Эми туда попадёт
Доннарума и Онана это вратари из топ-10?
+2
0
+2
Он хороший, стабильный вратарь , но явно не топ 10. Если сделать опрос среди болельщиков на топ 10 этого сезона , то вряд ли у кого то Эми туда попадёт
+3
-2
+1
Нет
0
0
0
Кому нам и какие такие?
0
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Ответ Harryck
Отвратительное поведение с его стороны уже не первый раз
Проигравшие плачут
+2
-2
0
Что умеет тот умеет
0
0
0
Топ -5 в мире по отбитию пенальти, так просто обычный кипер
+1
-1
0
Ответ itemme
Эмоции норм, поведение непристойное )
Ну да, но вам же вроде нравятся такие?
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Мартинес делает результат. Это останется. Эмоции и поведение забудется
все эти эмоции о которых люди писали только что бы очернить Месси, помню комментарии а Месси не стыдно за него почему он ему не скажет
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Ответ Человек1991
Эмилиано топ 5-10 вратарей мира, затащил Чемпионат Мира, и два сезона тащит Астон Виллу в Еврокубки, а в серии пенальти он возможно лучший в мире.
Комментарий удален модератором
Ответ OldRedWhite
Комментарий удален модератором
В сериях пенальти хорошо быть бабуином
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Ответ Нефанатик
🤣🤣🤣🤣 у него самая худшая статистика была на ЧМ
Сейв в финале в концовке чего не стоит
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Ответ Atash Geldimyradow
Сейв в финале в концовке чего не стоит
Ты чего творишь? Ща тебе напишут что это судья купленный застал Муани в него пробить, чтоб Месси чм взял
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Емеля топ!
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