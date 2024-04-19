Эми Мартинес выиграл 5 последних серий пенальти за клуб и Аргентину. «Астон Вилла» прошла «Лилль» в 1/4 финала Лиги конференций
Эмилиано Мартинес выиграл 5 последних серий пенальти за сборную Аргентины и клуб.
«Астон Вилла» выбила «Лилль» (2:2, пенальти – 4:3) в 1/4 финала Лиги конференций.
Таким образом, голкипер «Виллы» Эмилиано Мартинес выиграл 5 из 5 из своих последних серий пенальти.
Четыре предыдущих победных серии пенальти были: в 2020 году за «Арсенал» против «Ливерпуля» в Суперкубке Англии, затем в 2021 году, когда сборная Аргентины на Кубке Америки в серии 11-метровых обыграла Колумбию, а также дважды на чемпионате мира в Катаре – против Нидерландов в 1/4 финала и в финале против Франции.
Хоть в такие моменты понимаешь что еще играют живые люди.
Не спорю,выглядело это так себе,но камон они выиграли на тот момент ЧМ.