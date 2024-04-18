Эмилиано Мартинес получил желтую в серии пенальти с «Лиллем» – вторую за матч. Вратаря «Астон Виллы» не удалили, так как 1-я карточка уже не учитывалась

Теги Лилль Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция судьи Эмилиано Мартинес Иван Кружльяк Лига конференций УЕФА Футбол

Эмилиано Мартинес получил две желтые карточки, но остался на поле.

«Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над «Лиллем» (первый матч – 2:1, ответный – 1:2, по пенальти – 4:3). 

Во время серии пенальти вратарь англичан получил желтую карточку – он провоцировал фанатов соперника. У Мартинеса уже было предупреждение – он получил его на 39-й минуте.

Несмотря на это, главный арбитр матча Иван Кружльяк не удалил аргентинца. Во время серии пенальти не учитываются карточки, показанные в основное время.

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68 комментариев
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Хорошо, что главный арбитр знал об этом правиле
+122
0
+122
Ответ Артур Иванов
Хорошо, что главный арбитр знал об этом правиле
думаю поэтому он с уверенностью показал Мартинесу карточку. Там скорее игроки Виллы были в шоке и думали, что останутся без вратаря
+77
0
+77
Ответ <Inter>
думаю поэтому он с уверенностью показал Мартинесу карточку. Там скорее игроки Виллы были в шоке и думали, что останутся без вратаря
Да и сам Мартинесу оxре. нел.
+42
-1
+41
Мартинес просто машина, великолепный вратарь
+49
-21
+28
Опять с своими действиями залез в голову соперников. Кому-то покажется это грязным поступком. Но он хотел только победы.
+40
-15
+25
Это всё игры разума от Эми, французам не привыкать, как говорится. :)
+13
-2
+11
Ответ Артур Иванов
Хорошо, что главный арбитр знал об этом правиле
Как по мне редкое явление. Думаю мало кто знал что в серии пенальти свой счёт жёлтых.
+12
-1
+11
Это он себя ещё сдерживал со 2 по 4 удар
+11
-3
+8
Единственная английская команда, которая куда-то прошла. А так в этом году топ-1 лига лютейше обсралась
+15
-7
+8
20 лет смотрю футбол и до сих пор узнаю какие-то правила, о которых раньше даже не слышал
+8
0
+8
Мартинес - мастер эпатажа
+11
-5
+6
Ответ obseru
А перед первым ударом он вроде что-то сделал? Я отвлекся и видел только краем глаза
да, взял мячик покрутил и поставил на точку, игрок Лиля после не забил
+5
0
+5
Ответ Тохир Анваров
Опять с своими действиями залез в голову соперников. Кому-то покажется это грязным поступком. Но он хотел только победы.
Он просто хотел новые фоточки с кубком между ног.

Блин, а я реально не знал об этом правиле. Немного жаль, не то, что не знал, а что только жёлтая
+9
-4
+5
Ответ Kubik_rubik
Да и сам Мартинесу оxре. нел.
Мартинес просто просил мяч улетевший в трибуны, арбитр счел за провокацию
+5
0
+5
Да, серия пенальти — это не часть игры, а метод определения победителя. Поэтому карточки считаются заново. Но вообще на этом этапе редко показываются. Я впервые видел, если честно.
+3
0
+3
вот что что но пенальти Мартинес отбивать умеет, вытащил Эмери и Виллу в полуфинал
+4
-1
+3
Ответ Евгений Сидоров
Как по мне редкое явление. Думаю мало кто знал что в серии пенальти свой счёт жёлтых.
судьи все знают, а вот игроки, тренеры, журналисты и различные эксперты вряд-ли
+3
0
+3
Ответ Alex8007
Комментарий удален модератором
Дибу великолепен! Вытащил свою команду!!
И заодно поджег столько пятых точек здесь, и наказал свистунов на трибунах!)
+4
-1
+3
Если ему это как то помогает отбивать пенальти , то почему нет.
+7
-4
+3
А если б красную он схватил в серии пенальти, дал бы судья возможность провести замену? Или полевой игрок встал бы в ворота?
+2
0
+2
Капитан команды вообще пока к судье бежал обкакался 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ jackson_07
Не понимаю почему топ клубы не берут его, он реально хорош. Прям кайфую с него, смотреть серии пенальти с его участием прям кайф)) p.s. Понимаю, тех кого он раздражает.✌️
Ну он был в Арсенале, чем то не подошел.
+1
0
+1
Ответ Lion El&#8242;Johnson
Единственная английская команда, которая куда-то прошла. А так в этом году топ-1 лига лютейше обсралась
Ещё у Вест Хема есть шанс и у Ливерпуля хоть и небольшие.
+4
-3
+1
Ответ Фран
Это всё игры разума от Эми, французам не привыкать, как говорится. :)
Король пенальти
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
Список людей, у которых забрали заслуги ради коронации меси превысил полное собрание сочинений Борхеса
Справедливости ради, Борхес рассказы писал и стихи. Там не слишком объемное собрание получается
+1
0
+1
Ответ Виктор Немер
да, взял мячик покрутил и поставил на точку, игрок Лиля после не забил
Я думал, он бьющего пнул походя)
+1
0
+1
Ответ almatbarsa
Мартинес просто просил мяч улетевший в трибуны, арбитр счел за провокацию
Это-то понятно. Но когда он увидел жёлтую, он думал, что его сейчас удалят. Потом, когда судья размахивая руками объяснил, что это не удаление, он немного успокоился
+1
0
+1
Дали людям "отдохнуть" от души после вчера и позавчера, вот и Ригобер в комментах появился.
+2
-1
+1
Ответ obseru
А перед первым ударом он вроде что-то сделал? Я отвлекся и видел только краем глаза
Да
+2
-1
+1
Ответ Log in
Дали людям "отдохнуть" от души после вчера и позавчера, вот и Ригобер в комментах появился.
Ты его фанат? У вас лубофф?
+1
-1
0
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