Эмилиано Мартинес получил желтую в серии пенальти с «Лиллем» – вторую за матч. Вратаря «Астон Виллы» не удалили, так как 1-я карточка уже не учитывалась

Эмилиано Мартинес получил две желтые карточки, но остался на поле.

« » вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над « » (первый матч – 2:1, ответный – 1:2, по пенальти – 4:3).

Во время серии пенальти вратарь англичан получил желтую карточку – он провоцировал фанатов соперника. У Мартинеса уже было предупреждение – он получил его на 39-й минуте.

Несмотря на это, главный арбитр матча Иван Кружльяк не удалил аргентинца. Во время серии пенальти не учитываются карточки, показанные в основное время.