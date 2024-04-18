Эмилиано Мартинес получил желтую в серии пенальти с «Лиллем» – вторую за матч. Вратаря «Астон Виллы» не удалили, так как 1-я карточка уже не учитывалась
Эмилиано Мартинес получил две желтые карточки, но остался на поле.
«Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над «Лиллем» (первый матч – 2:1, ответный – 1:2, по пенальти – 4:3).
Во время серии пенальти вратарь англичан получил желтую карточку – он провоцировал фанатов соперника. У Мартинеса уже было предупреждение – он получил его на 39-й минуте.
Несмотря на это, главный арбитр матча Иван Кружльяк не удалил аргентинца. Во время серии пенальти не учитываются карточки, показанные в основное время.
Блин, а я реально не знал об этом правиле. Немного жаль, не то, что не знал, а что только жёлтая
И заодно поджег столько пятых точек здесь, и наказал свистунов на трибунах!)