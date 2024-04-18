УЕФА оштрафовал «Барсу» на 32 тысячи евро за расизм болельщиков на матче с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА происшествия болельщики Усман Дембеле Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Барселону» оштрафовали за расистское поведение болельщиков в матче с «ПСЖ».

Во вторник «Барселона» уступила «ПСЖ» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (1:4) и вылетела из турнира по сумме двух матчей (первая игра – 3:2).

После матча парижский клуб направил в УЕФА письмо с осуждением расистских жестов и выкриков в адрес Усмана Дембеле со стороны болельщиков «Барселоны». Перед началом матча фанаты каталонского клуба скандировали: «Винисиус, умри».

После первой игры двух фанатов «Барсы» задержали за нацистские приветствия и расизм.

По итогам УЕФА оштрафовал «Барселону» на 32 тысячи евро за расизм болельщиков, а также использование пиротехники и нанесение ущерба. Также болельщикам «блауграны» запретят посещать следующий выездной матч в Лиге чемпионов в случае повторного нарушения в течение следующего года с момента принятия решения.

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20 комментариев
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Риго с друзьями последнии деньги из барсы вытягивает , ну тут днк бчк
+37
-13
+24
Нет такого дна, которое не смог бы пробить каталонский середняк.
+18
-13
+5
Над Барселоной все время издеваются - то наказывают за безобидное поведение болельщиков, то заставляют главного тренера Хави общаться с "сыновьями шлюх" ( главный судья матча и резервный судья).
+8
-3
+5
Ответ zrada prada
Риго с друзьями последнии деньги из барсы вытягивает , ну тут днк бчк
Он уже в форме Баварии спит.
+5
-3
+2
Ну хотя бы 3,2 миллиона
+1
0
+1
"Перед началом матча фанаты каталонского клуба скандировали: «Винисиус, умри»"(с)
Это правда? Перед матчем с ПСЖ?!!
+2
-1
+1
Ответ Qarasik
Нет такого дна, которое не смог бы пробить каталонский середняк.
Это нормальные люди так думают, а для этих каждое новое дно это вызов)
+6
-5
+1
Мало того, что коррупционеры, так еще и расисты.
+1
-1
0
ДНК.
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0
Ответ ягодицы ямаля
ДНК.
БЧК
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0
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