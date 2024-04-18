УЕФА оштрафовал «Барсу» на 32 тысячи евро за расизм болельщиков на матче с «ПСЖ»

«Барселону» оштрафовали за расистское поведение болельщиков в матче с «ПСЖ».

Во вторник « » уступила « » в ответной игре 1/4 финала чемпионов (1:4) и вылетела из турнира по сумме двух матчей (первая игра – 3:2).

После матча парижский клуб направил в УЕФА письмо с осуждением расистских жестов и выкриков в адрес Усмана Дембеле со стороны болельщиков «Барселоны». Перед началом матча фанаты каталонского клуба скандировали: «Винисиус, умри».

После первой игры двух фанатов «Барсы» задержали за нацистские приветствия и расизм.

По итогам оштрафовал «Барселону» на 32 тысячи евро за расизм болельщиков, а также использование пиротехники и нанесение ущерба. Также болельщикам «блауграны» запретят посещать следующий выездной матч в Лиге чемпионов в случае повторного нарушения в течение следующего года с момента принятия решения.