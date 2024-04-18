«ПСЖ» направил в УЕФА письмо с осуждением расистских оскорблений в адрес Дембеле со стороны фанатов «Барсы»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Усман Дембеле дискриминация Футбол

«ПСЖ» подал жалобу в УЕФА в связи с оскорблениями в адрес Усмана Дембеле.

Парижский клуб обыграл «Барселону» на выезде в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (4:1, первая игра – 2:3). 

После завершения игры «ПСЖ» направил в УЕФА письмо с осуждением расистских жестов и выкриков в адрес Усмана Дембеле со стороны некоторых болельщиков «Барсы».

Вингер парижан Дембеле отличился голами в обоих матчах против бывшей команды. 

Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»

Футболку Дембеле сожгли фанаты «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Один принес игрушечную свинью с лицом Усмана с пятачком вместо носа

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пусть заодно прикрепят жалобу хозяина квартиры его в Дортмунде!
+18
-1
+17
Puta Dembele!
+14
-1
+13
добивают оставшихся фанатов. многие сбежали как климов и ригоберка
+24
-13
+11
А как Дембель хотел? Могли на голову и свиную башку скинуть.
+6
0
+6
Ответ Николай Бойко
Ригоберка так и не появлялся после выноса бчк))
Ну это же классика. Дай ему пару дней, поплакать. Потом вернется и будет запрягать про великолепную Барсу как будто ничего не случилось )
+14
-9
+5
Ответ Евгений Орлов
Самые мерзкие игроки чаще всего кричат о расизме и оскорблениях в их сторону, интересно почему 🤔
Евгений Орлов, пол - женский. Смело
+5
0
+5
Самые мерзкие игроки чаще всего кричат о расизме и оскорблениях в их сторону, интересно почему 🤔
+13
-9
+4
Какие именно оскорбления? Когда? Или это не важная информация?
+5
-1
+4
Ответ Сергей Штырков
добивают оставшихся фанатов. многие сбежали как климов и ригоберка
Ригоберка так и не появлялся после выноса бчк))
+11
-7
+4
А благодарственное письмо Иштвану Ковачу уже отправили?
+5
-4
+1
Ну если он действительно ⚫️белых же белыми называют и ничего 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Вот так и есть, вроде большое клубы с огромными деньгами, но подлые и поступки у них ничтожные. Пишут жалобы на всё и всех. Переманивают игроков подлыми способами, идут на все неприличные действия. Весь мир точно знает, почему Дембеле подвергся такой атаке со стороны болельщиков. А чего ждал эта подлая и продажная шкура? почести и цветов? Получил то, что заслужил и однозначно не за то, что забил в обеих матчах. попал в штангу и заработал пенальти. Это была его лучшая игра, так как в Лиге 1 у него всего один гол. Он получил за свои поступки перед клубом, который сделал из него ничтожного, человека и игрока. И Руководство ПСЖ это прекрасно знает, но у таких клубов в крови есть жажда жаловаться, вот они пишут и пишут…..
+1
-1
0
Ответ Николай Бойко
Ригоберка так и не появлялся после выноса бчк))
Так поди он и кидался камнями в автобус Барсы вчера
0
0
0
Ответ brno2020
А благодарственное письмо Иштвану Ковачу уже отправили?
https://vesti.kz/league/sudya-otjeg-matche-barselona-psj-kogda-to-nenavidel-343567/
0
0
0
Ответ Real_v_dushe
Странно было бы для фанатов, которые зигуют на чужом стадионе на матче ЛЧ, не быть ещё и расистами. Вы и вправду такой наивный? Я как-то уже делал спич, кто это делает, на примере крупнейшей фанатской группировки бчк Boixos Nois, которой скоро исполнится 45 лет и которая всегда была с абсолютно фашистскими ультраправыми взглядами. Они, я думаю, это точно делали позавчера, и я также думаю, что не только они одни это делали
1.Эта группировка уже наверно лет 20 вне закона для самой Барселоны. Их не пускают на стадион. Клуб публично осуждает их деятельность. Вообще не факт, что на данный момент она является крупнейшей.
2.Каким образом существование этой группировки связано с зигованием 2-х, двух Карл, человек в Париже?
3.Каким образом ты устанавливаешь связь между одним действием, которое допустим доказано, и другим, совершенным в другое время в другом месте?
4.Если я прошу не то, чтобы доказательств, а просто уточнения обвинений, означает ли это, что я наивный?
5.Можно ли вести общение не переходя на обсуждение моих личностных качеств, пусть даже я самый наивный человек на планете?
0
0
0
Ответ Nacho13
1.Эта группировка уже наверно лет 20 вне закона для самой Барселоны. Их не пускают на стадион. Клуб публично осуждает их деятельность. Вообще не факт, что на данный момент она является крупнейшей. 2.Каким образом существование этой группировки связано с зигованием 2-х, двух Карл, человек в Париже? 3.Каким образом ты устанавливаешь связь между одним действием, которое допустим доказано, и другим, совершенным в другое время в другом месте? 4.Если я прошу не то, чтобы доказательств, а просто уточнения обвинений, означает ли это, что я наивный? 5.Можно ли вести общение не переходя на обсуждение моих личностных качеств, пусть даже я самый наивный человек на планете?
1. Это не так, война длилась недолго и эти ребята остались, именно они костяк тех, кто скандируют "Винисиус умри", "свинья Дембеле" и т. д. Кстати знаменитая свинья в адрес Фигу это тоже они.

2. Прямое, вот хотя бы так

https://www.elespanol.com/reportajes/20200208/renacer-boixos-nois-ultras-barca-temporadon-palizas/465704504_0.html

Изучайте, это, например, из 2020 фото.

3. Так там же не одно действие, а совокупность провокационных, ксенофобских действий на коротком отрезке времени. Очевидно, что они связаны друг с другом, а видео, например, со скандированием "Винисиус умри!" гигантской толпы фанатов вашего клуба подверждают массовый характер этих действий.

4. Уточните, что Вам нужно в качестве доказательств? Мне, например, нужно увидеть сообщение, что Барселона этим болельщикам регулярно запрещает посещение своего стадиона или любых своих объектов, а также, что она сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с расистами и ксенофобами, и есть конкретные результаты в виде дел в суде.

5. Извините, что задал вопрос: наивный Вы или нет. Но это же был вопрос к Вам, а не утверждение, разве нет?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий