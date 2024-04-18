«ПСЖ» направил в УЕФА письмо с осуждением расистских оскорблений в адрес Дембеле со стороны фанатов «Барсы»

«ПСЖ» подал жалобу в УЕФА в связи с оскорблениями в адрес Усмана Дембеле.

Парижский клуб обыграл «Барселону» на выезде в ответном матче четвертьфинала чемпионов (4:1, первая игра – 2:3).

После завершения игры «ПСЖ» направил в УЕФА письмо с осуждением расистских жестов и выкриков в адрес со стороны некоторых болельщиков «Барсы».

Вингер парижан Дембеле отличился голами в обоих матчах против бывшей команды.

Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»

Футболку Дембеле сожгли фанаты «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Один принес игрушечную свинью с лицом Усмана с пятачком вместо носа