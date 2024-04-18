«ПСЖ» направил в УЕФА письмо с осуждением расистских оскорблений в адрес Дембеле со стороны фанатов «Барсы»
«ПСЖ» подал жалобу в УЕФА в связи с оскорблениями в адрес Усмана Дембеле.
Парижский клуб обыграл «Барселону» на выезде в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (4:1, первая игра – 2:3).
После завершения игры «ПСЖ» направил в УЕФА письмо с осуждением расистских жестов и выкриков в адрес Усмана Дембеле со стороны некоторых болельщиков «Барсы».
Вингер парижан Дембеле отличился голами в обоих матчах против бывшей команды.
Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»
Футболку Дембеле сожгли фанаты «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Один принес игрушечную свинью с лицом Усмана с пятачком вместо носа
2.Каким образом существование этой группировки связано с зигованием 2-х, двух Карл, человек в Париже?
3.Каким образом ты устанавливаешь связь между одним действием, которое допустим доказано, и другим, совершенным в другое время в другом месте?
4.Если я прошу не то, чтобы доказательств, а просто уточнения обвинений, означает ли это, что я наивный?
5.Можно ли вести общение не переходя на обсуждение моих личностных качеств, пусть даже я самый наивный человек на планете?
2. Прямое, вот хотя бы так
https://www.elespanol.com/reportajes/20200208/renacer-boixos-nois-ultras-barca-temporadon-palizas/465704504_0.html
Изучайте, это, например, из 2020 фото.
3. Так там же не одно действие, а совокупность провокационных, ксенофобских действий на коротком отрезке времени. Очевидно, что они связаны друг с другом, а видео, например, со скандированием "Винисиус умри!" гигантской толпы фанатов вашего клуба подверждают массовый характер этих действий.
4. Уточните, что Вам нужно в качестве доказательств? Мне, например, нужно увидеть сообщение, что Барселона этим болельщикам регулярно запрещает посещение своего стадиона или любых своих объектов, а также, что она сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с расистами и ксенофобами, и есть конкретные результаты в виде дел в суде.
5. Извините, что задал вопрос: наивный Вы или нет. Но это же был вопрос к Вам, а не утверждение, разве нет?