Рангник может возглавить «Баварию» до тех пор, пока не согласится Алонсо. У Ральфа в клубе больше поддержки, чем у Де Дзерби

Ральф Рангник стал главным кандидатом на пост тренера «Баварии».

Мюнхенский клуб очень удивил отказ , который предпочел остаться в сборной Германии и продлить контракт до 2026 года.

После этого «Баварии» пришлось менять план действий. Как пишет L’Équipe, клуб всегда следил за . В нем видят тренера на переходный этап – до тех пор, пока возглавить команду не согласится , работающий с «Байером». «Баварии» еще нужно убедить Рангника согласиться на такой вариант.

Тренер «Брайтона» тоже входит в шорт-лист «Брайтона», но, в отличие от Рангника, у него нет такого большого количества поклонников в клубе.

Также «Баварии» интересен , который пока не давал согласия на переговоры. Экс-тренер «Реала» следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед».