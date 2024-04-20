Рангник может возглавить «Баварию» до тех пор, пока не согласится Алонсо. У Ральфа в клубе больше поддержки, чем у Де Дзерби

Теги Бавария Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу Зинедин Зидан Ральф Рангник Роберто Де Дзерби Брайтон Юлиан Нагельсманн Футбол

Ральф Рангник стал главным кандидатом на пост тренера «Баварии».

Мюнхенский клуб очень удивил отказ Юлиана Нагельсманна, который предпочел остаться в сборной Германии и продлить контракт до 2026 года.

После этого «Баварии» пришлось менять план действий. Как пишет L’Équipe, клуб всегда следил за Рангником. В нем видят тренера на переходный этап – до тех пор, пока возглавить команду не согласится Хаби Алонсо, работающий с «Байером». «Баварии» еще нужно убедить Рангника согласиться на такой вариант.

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби тоже входит в шорт-лист «Брайтона», но, в отличие от Рангника, у него нет такого большого количества поклонников в клубе.

Также «Баварии» интересен Зинедин Зидан, который пока не давал согласия на переговоры. Экс-тренер «Реала» следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед».

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63 комментария
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Рангник это какой-то темщик, играющий краплеными картами. Иначе непонятно, почему он вообще на карандаше у топ-клубов и сборных
+86
-3
+83
Что с этим клубом не так ,Выгнали Нагильсмана у которого в футбольном плане было все под контролем в теперь удивляются что он не захотел обсуждать возвращение
+43
-4
+39
Ответ Potomok Budulaya
странные вещи происходят с Баварией ,казалось всегда ,что там сидят здравые ,футбольные люди.
ВСЕГДА?
ахахаха
ФК Голливуд откуда взялось?
+23
-3
+20
Неееет! Кейн старина держись.
+19
0
+19
Ответ SayCoffet
Рангник это какой-то темщик, играющий краплеными картами. Иначе непонятно, почему он вообще на карандаше у топ-клубов и сборных
ну в Шальке-04 он интересно работал. Там реально хорошая команда у него была
+19
-4
+15
Ответ Alex Fujimori
ну в Шальке-04 он интересно работал. Там реально хорошая команда у него была
Когда это было! 100 лет назад.
+21
-8
+13
Может мы что-то не знаем про Рангника?
+12
0
+12
странные вещи происходят с Баварией ,казалось всегда ,что там сидят здравые ,футбольные люди.
+13
-1
+12
Рангник это прямо граф Калиостро от футбола. История повторяется один-в-один, но в виде фарса, конечно же
+11
0
+11
Кейн: «Да #####!!! Я буду чемпионом или нет?»
+7
0
+7
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Может мы что-то не знаем про Рангника?
Как Магнуссен из Шерлока - у него компромат на всех) даже на Локо нашёлся
+6
0
+6
Ответ SayCoffet
Рангник это какой-то темщик, играющий краплеными картами. Иначе непонятно, почему он вообще на карандаше у топ-клубов и сборных
Это Чупо Мотинг на тренерском мостике
+5
0
+5
Как он это делает???
Может кто-то объяснит мне , что в этом а-ля тренере такого , что Бавария хочет его взять?
+5
0
+5
Действительно удивительно, почему Нагельсман отказал.
+5
0
+5
Не понимаю, почему бы не попробовать пригласить Флика? Он вроде бы свободен.
+4
0
+4
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Когда это было! 100 лет назад.
причем в два захода
в середине нулевых тоже классная команда была тогда
+4
0
+4
Ответ Ashan Sorokin
Что с этим клубом не так ,Выгнали Нагильсмана у которого в футбольном плане было все под контролем в теперь удивляются что он не захотел обсуждать возвращение
Попробовал перевести фамилию Нагельсманн, что-то вроде "Гвоздемужик", "Гвозди человек". А гвозди они твёрдые. Тоже не понимаю баварского удивления.
+4
0
+4
Это фиаско
+5
-1
+4
Тренер Брайтона Де Дзерби входит в шорт-лист Брайтона 🤣
+4
0
+4
Нам хана
+4
0
+4
А мы ещё менеджмент Локо ругали
+3
0
+3
Как он это делает?)))
+2
0
+2
Ответ заратустра-будрайтис
Доставляют поверхностные дилетанты, что оценивают Рангника по МЮ ( а у Тен Хаага сильно лучше получается? У ЛВГ? У Маура? Да даже у Сульшера. Так может не в тренере дело?) и по локо прости господи. А что он сделал в Шальке, Хоффе, РБ понятия не имеют. Как сейчас играет его Австрия не в курсе. Как он повлиял на всю тренерскую школу Германии, тоже не знают.
Когда на седьмом десятке лет у тренера лучшие достижения - это кубковые турниры в Германии и кубок Интертото... Скажем так, в этом возрасте ему лучше действительно уже быть функционером, чем тренером Баварии.
+3
-1
+2
Ответ заратустра-будрайтис
Доставляют поверхностные дилетанты, что оценивают Рангника по МЮ ( а у Тен Хаага сильно лучше получается? У ЛВГ? У Маура? Да даже у Сульшера. Так может не в тренере дело?) и по локо прости господи. А что он сделал в Шальке, Хоффе, РБ понятия не имеют. Как сейчас играет его Австрия не в курсе. Как он повлиял на всю тренерскую школу Германии, тоже не знают.
Ну и да, попросить Рангника подрулить сезон и потом выловить самую большую рыбу в пруду ( Клопп).
+3
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Нагельсманн просто не захотел иметь дело с капризулями из Баварии. Впрочем не нам их критиковать у нас история Ивича в Краснодаре похожая.
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до конца жизни ждать Алонсо...
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Рангник эт ж физрук похлеще чем Чави даже....
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Сначала выгнали, а теперь удивляются отказу...))
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Интересно, чем Рангник держит стольких людей за хобот...
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А почему собственно Бавария удивилась отказу нагеля ? Ничего что год назад выперли на ровном месте . У человека есть чувство собственного достоинства , востребованный специалист молодой . Земля не крутится вокруг одной баварии
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