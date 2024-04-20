Рангник может возглавить «Баварию» до тех пор, пока не согласится Алонсо. У Ральфа в клубе больше поддержки, чем у Де Дзерби
Ральф Рангник стал главным кандидатом на пост тренера «Баварии».
Мюнхенский клуб очень удивил отказ Юлиана Нагельсманна, который предпочел остаться в сборной Германии и продлить контракт до 2026 года.
После этого «Баварии» пришлось менять план действий. Как пишет L’Équipe, клуб всегда следил за Рангником. В нем видят тренера на переходный этап – до тех пор, пока возглавить команду не согласится Хаби Алонсо, работающий с «Байером». «Баварии» еще нужно убедить Рангника согласиться на такой вариант.
Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби тоже входит в шорт-лист «Брайтона», но, в отличие от Рангника, у него нет такого большого количества поклонников в клубе.
Также «Баварии» интересен Зинедин Зидан, который пока не давал согласия на переговоры. Экс-тренер «Реала» следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед».
ахахаха
ФК Голливуд откуда взялось?
Может кто-то объяснит мне , что в этом а-ля тренере такого , что Бавария хочет его взять?
в середине нулевых тоже классная команда была тогда