Отказ Нагельсманна сильно ударил по «Баварии». Идет внутренняя дискуссия насчет Рангника (Флориан Плеттенберг)

Отказ Юлиана Нагельсманна сильно ударил по «Баварии».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцев разочаровало продление Нагельсманном контракта со сборной Германии, поскольку они надеялись на то, что тренер согласится возглавить их команду.

Отмечается, что в «Баварии» возобновилась внутренняя дискуссия по поводу Ральфа Рангника. Пока что стороны не контактировали, но все может измениться.

Рангник в настоящее время доволен работой в сборной Австрии и полностью сосредоточен на Евро.