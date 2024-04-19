Отказ Нагельсманна сильно ударил по «Баварии». Идет внутренняя дискуссия насчет Рангника (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн Футбол

Отказ Юлиана Нагельсманна сильно ударил по «Баварии».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцев разочаровало продление Нагельсманном контракта со сборной Германии, поскольку они надеялись на то, что тренер согласится возглавить их команду.

Отмечается, что в «Баварии» возобновилась внутренняя дискуссия по поводу Ральфа Рангника. Пока что стороны не контактировали, но все может измениться.

Рангник в настоящее время доволен работой в сборной Австрии и полностью сосредоточен на Евро.

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18 комментариев
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Глупо было надеяться, что он вернётся туда, откуда его выгнали)
По крайней мере не сейчас
+40
-3
+37
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Не пойму что такого в Рангнике?! Я помню как МЮ под его чутким руководством уничтожали команды из нижней части таблицы.
Потому что подавляющее большинство немецких тренеров, включая продлившего контракт со сборной Нагельсманна и работающего в Баварии Тухеля так или иначе учились на конспектах Рагника.
+21
-1
+20
Не пойму что такого в Рангнике?! Я помню как МЮ под его чутким руководством уничтожали команды из нижней части таблицы.
+15
-4
+11
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Не пойму что такого в Рангнике?! Я помню как МЮ под его чутким руководством уничтожали команды из нижней части таблицы.
МЮ как и РПЛ не считаются, это «особенные» места
+12
-2
+10
Все равно есть чуйка, что история Нагельсманна в Баварии не окончена..
Просто это случится не сейчас. Сейчас это вообще не нужно.

Но через 2-3 года, может позднее, когда в кабинетах и раздевалках рекордмайстера будут уже совсем другие люди, он вернётся и доделает свою работу..
+11
-2
+9
Ответ Andrew Kolevatykh
Вот на самом деле да, тоже так думаю. В МЮ он в такое время и условия попал, что там вообще что-то странно было от него ждать, учитывая его бэкграунд. В Локо, возможно, столкнулся с нашими реалиями. Осадок скорее от такого быстрого ухода (опять же он славится работой вдолгую)
В Локо он вообще не работал, а продал франшизу и немного посодействовал в качестве эйчара. Это руководство РЖД врало публично что Рангник работает в клубе чтобы приписать себе это как достижение;). Работа в бессистемном МЮ тоже, думаю, нигде не воспринимается как что-то, поддающееся оценке:)
+6
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+6
Ответ Владимир Л.
На Тухеле совсем крест поставили.
так Тухель заявил что их договоренность об его уходе летом в любом случае остаётся действительной
+5
0
+5
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Не пойму что такого в Рангнике?! Я помню как МЮ под его чутким руководством уничтожали команды из нижней части таблицы.
Так он приходил по ходу сезона в команду с морально убитыми игроками, причем временным. То бишь игроки тупо забили на все болт. В такой ситуации не сильно многое покажешь
+6
-3
+3
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
МЮ как и РПЛ не считаются, это «особенные» места
Вот на самом деле да, тоже так думаю. В МЮ он в такое время и условия попал, что там вообще что-то странно было от него ждать, учитывая его бэкграунд. В Локо, возможно, столкнулся с нашими реалиями. Осадок скорее от такого быстрого ухода (опять же он славится работой вдолгую)
+3
0
+3
А можно было просто не увольнять
+2
0
+2
На Тухеле совсем крест поставили.
+2
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И правильно сделал. Пошли нахер
+2
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Ну и метания у Баварии)) чтобы обратиться к тренеру, которого только что выгнали, нужно дойти до отчаяния.
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Ответ Никита Панайотиди
так Тухель заявил что их договоренность об его уходе летом в любом случае остаётся действительной
Спасибо, не знал.
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Прям таки ударит. Столько лопушков на очереди. Нагель’с уже менял Рангника на посту тренера в самом успешном его проекте, этот круг должен разорваться.
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Хоть я и против Рангника, но в Баварии грядёт большая чистка и лучше если это произойдёт при таком тренере как Рангник. Чтобы все шишки легли на него и его тоже уволили через год.))
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Заранее договорились с Рангником на 1 год.

Через год Хаби Алонсо.
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