Слухи о назначении Зидана в «Баварию» не соответствуют действительности, мюнхенцы хотели Нагельсманна. После его отказа клуб рассмотрит новые кандидатуры (Флориан Плеттенберг)

Немецкий журналист опроверг слухи о назначении Зинедина Зидана в «Баварию».

Сегодня появилась информация, что близок к назначению главным тренером «Баварии» со следующего сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, слухи о возможном назначении француза в мюнхенский клуб не соответствуют действительности.

По его словам, на данном этапе в списке претендентов на пост тренера нет имени Зидана. « » настаивала на кандидатуре . Им сообщили о его отказе и продлении контракта со сборной Германии только сегодня, что поставило немецкий клуб в неудобное положение.

Сейчас « » рассматривает новые кандидатуры.