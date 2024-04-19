Слухи о назначении Зидана в «Баварию» не соответствуют действительности, мюнхенцы хотели Нагельсманна. После его отказа клуб рассмотрит новые кандидатуры (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Зинедин Зидан Юлиан Нагельсманн Футбол

Немецкий журналист опроверг слухи о назначении Зинедина Зидана в «Баварию».

Сегодня появилась информация, что Зинедин Зидан близок к назначению главным тренером «Баварии» со следующего сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, слухи о возможном назначении француза в мюнхенский клуб не соответствуют действительности.

По его словам, на данном этапе в списке претендентов на пост тренера нет имени Зидана. «Бавария» настаивала на кандидатуре Юлиана Нагельсманна. Им сообщили о его отказе и продлении контракта со сборной Германии только сегодня, что поставило немецкий клуб в неудобное положение.

Сейчас «Бавария» рассматривает новые кандидатуры.

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25 комментариев
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Там Черчесов без работы сидит! Опыт игры в Германии имеется, характер строгий нордический, звезд всех построит по струнке, с кем надо в душевой проведет индивидуальную беседу
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Ответ Evgen_Hazard
Комментарий скрыт
Тогда почему Солари, Лопетеги, Бенитес не выигрывали?)
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Ответ Бульон Швепс
Главное шашлык научит жарить
А что, на Октоберфесте очень даже сгодится!
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Ответ Константин Супрунюк
Зидан, давай в Ливерпуль! ❤️
Не пойдёт Зидан никогда в АПЛ тренировать .
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Ответ Константин Супрунюк
Зидан, давай в Ливерпуль! ❤️
Он же говорил, что в АПЛ не хочет, ему не нравится климат Англии
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Ответ юра георгиевский
В Баварии ещё не сошли с ума, чтобы приглашать физрука-шарлатана.
Поскольку он и так у Баварии есть и сейчас является ее тренером)
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Пусть бы они все силы на подписание/возвращение Флика бросили.
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Флик
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Сами выгнали, теперь обратно зовут, сперва хоть извинились бы перед человеком для начала...
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Ответ Детрит
Там Черчесов без работы сидит! Опыт игры в Германии имеется, характер строгий нордический, звезд всех построит по струнке, с кем надо в душевой проведет индивидуальную беседу
Во-первых здравствуйте! Во-вторых не сидит ,а проводит рекогносцировку местности перед решающим наступлением!
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Ответ Александр Елисеев
Тогда почему Солари, Лопетеги, Бенитес не выигрывали?)
Очевидно, их уровень ниже Слуцкого))
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Не прошло и трех часов с откровенной желтухи - вот и опровержение.
В Баварии давно принцип - тренер должен знать немецкий. Тот же Пеп учил немецкий перед приходом в Баварию.
А смотришь на Зидана и немецкий язык - вещи то несовместимые.)))
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Ответ Детрит
Там Черчесов без работы сидит! Опыт игры в Германии имеется, характер строгий нордический, звезд всех построит по струнке, с кем надо в душевой проведет индивидуальную беседу
Они ждут Мостового после школы тренеров
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пусть бы они все силы на подписание/возвращение Флика бросили.
Не факт, что Флик сможет повторить свой трюк, в сборной не пошло от слова совсем... Дважды в одну воду не зайти, тот же Зидан не смог. Хотя вот у Анчи получилось. Но там грандиозный опыт и больше половины состава уже были новые, поэтому считай новая команда.
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Ответ юра георгиевский
В Баварии ещё не сошли с ума, чтобы приглашать физрука-шарлатана.
Так уже был же
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