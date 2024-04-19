Слухи о назначении Зидана в «Баварию» не соответствуют действительности, мюнхенцы хотели Нагельсманна. После его отказа клуб рассмотрит новые кандидатуры (Флориан Плеттенберг)
Немецкий журналист опроверг слухи о назначении Зинедина Зидана в «Баварию».
Сегодня появилась информация, что Зинедин Зидан близок к назначению главным тренером «Баварии» со следующего сезона.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, слухи о возможном назначении француза в мюнхенский клуб не соответствуют действительности.
По его словам, на данном этапе в списке претендентов на пост тренера нет имени Зидана. «Бавария» настаивала на кандидатуре Юлиана Нагельсманна. Им сообщили о его отказе и продлении контракта со сборной Германии только сегодня, что поставило немецкий клуб в неудобное положение.
Сейчас «Бавария» рассматривает новые кандидатуры.
В Баварии давно принцип - тренер должен знать немецкий. Тот же Пеп учил немецкий перед приходом в Баварию.
А смотришь на Зидана и немецкий язык - вещи то несовместимые.)))