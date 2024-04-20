Файзуллаев сыграет в Кубке Азии U23: «25–26 апреля должен прибыть в Катар» 

Одил Ахмедов рассказал о вызове Аббосбека Файзуллаева в сборную Узбекистана U23.

Хавбек ЦСКА примет участие в Кубке Азии U23.

«Мы давно общаемся с ЦСКА насчет . Для нашей сборной U23 это серьезный турнир, и помощь Файзуллаева нам очень нужна.

Клуб поговорил с игроком, он присоединится к национальной команде уже в матчах плей-офф. У Узбекистана 23 апреля последняя игра групповой стадии, а 25–26 апреля Файзуллаев должен прибыть в Катар», — сказал вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана.

Таким образом, Файзуллаев может пропустить матчи ЦСКА в Мир РПЛ со «Спартаком» и «Балтикой», а также первую финальную игру Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».