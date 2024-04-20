Файзуллаев сыграет в Кубке Азии U23: «25–26 апреля должен прибыть в Катар» 

Теги ЦСКА Кубок Азии Федерация футбола Узбекистана Одил Ахмедов олимпийская сборная Узбекистана Аббосбек Файзуллаев Футбол

Одил Ахмедов рассказал о вызове Аббосбека Файзуллаева в сборную Узбекистана U23.

Хавбек ЦСКА примет участие в Кубке Азии U23.

«Мы давно общаемся с ЦСКА насчет Аббоса. Для нашей сборной U23 это серьезный турнир, и помощь Файзуллаева нам очень нужна. 

Клуб поговорил с игроком, он присоединится к национальной команде уже в матчах плей-офф. У Узбекистана 23 апреля последняя игра групповой стадии, а 25–26 апреля Файзуллаев должен прибыть в Катар», — сказал вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана.

Таким образом, Файзуллаев может пропустить матчи ЦСКА в Мир РПЛ со «Спартаком» и «Балтикой», а также первую финальную игру Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

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5 комментариев
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А ЦСКА не нужен игрок основы на важный матч против принципиального соперника? Зарплату платит именно клуб
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Ответ thesuperdrum
А ЦСКА не нужен игрок основы на важный матч против принципиального соперника? Зарплату платит именно клуб
Так дерби будет 25 числа и сразу после него Аббос полетит в Катар.
И ЦСКА в разговоре с футбольной федерацией Узбекистана всегда говорило, что отпустит только после матча со Спартаком.
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Интересно) кто-то тащит команду до плей-офф, а потом сядет на лавку? Удаче ему и всей команде💪
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Внимательно прочитай новость: он пропустит матч дерби, с Балтикой и возможно первый матч кубка с Питером
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