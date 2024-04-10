Федотов об интересе «Баварии» к Файзуллаеву: «Это здорово, но надо в ЦСКА проявлять себя и помогать команде»

Теги ЦСКА Бавария премьер-лига Россия бундеслига Германия Владимир Федотов Матч ТВ Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владимир Федотов высказался об интересе «Баварии» к Аббосбеку Файзуллаеву.

Аббос бы вернул чемпионство «Баварии»?

– «Бавария» – это здорово, конечно, но позвольте все же о ЦСКА говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде, – главный тренер ЦСКА сказал Федотов.

Файзуллаев в нынешнем сезоне провел 23 матча за московский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.

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3 комментария
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Вроде не 1 апреля уже
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Это жирная 🦆🦆🦆
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Поставил на матч в нормальной позиции, сразу проявил себя!
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