Федотов об интересе «Баварии» к Файзуллаеву: «Это здорово, но надо в ЦСКА проявлять себя и помогать команде»

Владимир Федотов высказался об интересе «Баварии» к Аббосбеку Файзуллаеву.

– бы вернул чемпионство «Баварии»?

– « » – это здорово, конечно, но позвольте все же о говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде, – главный тренер ЦСКА сказал .

Файзуллаев в нынешнем сезоне провел 23 матча за московский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.