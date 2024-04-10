Федотов об интересе «Баварии» к Файзуллаеву: «Это здорово, но надо в ЦСКА проявлять себя и помогать команде»
Владимир Федотов высказался об интересе «Баварии» к Аббосбеку Файзуллаеву.
– Аббос бы вернул чемпионство «Баварии»?
– «Бавария» – это здорово, конечно, но позвольте все же о ЦСКА говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде, – главный тренер ЦСКА сказал Федотов.
Файзуллаев в нынешнем сезоне провел 23 матча за московский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.