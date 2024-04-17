Файзуллаев интересен «Парме». Клуб лидирует в Серии Б

Теги ЦСКА Парма премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Италия Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев привлек внимание «Пармы».

Итальянский клуб, лидирующий в Серии Б, рассматривает возможность подписания хавбека ЦСКА по окончании сезона.

Контракт 20-летнего игрока сборной Узбекистана с армейцами рассчитан до июня 2026 года. Статистика Файзуллаева – здесь.

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27 комментариев
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Ответ sergey2022
Толковый футболист
Согласен, очень толковый и похоже серьезный профи, жаль опять не наш, в смысле не россиянин.
+33
-4
+29
Толковый футболист
+23
-2
+21
Я уж испугался, Файзулина думал откопали
+22
-8
+14
При желании, продадут быстро..но Парма это не предел мечтаний..
+10
-3
+7
А почему нет? Шомуродов себя вполне уютно чувствует в Италии
+6
-2
+4
Ответ damirgaucho
Если покажет себя в серии А, тут же уйдёт в клуб посильнее через год, так что вариант лучший, из возможного для молодого пацана, надо уходить, чем бегать в нашей фальшивой лиге, не имеющей смысла!
Чего фальшивого? Лига как лига. Не хуже прочих.
+10
-7
+3
Большой разброс
то Бавария, то Парма)
+4
-2
+2
Ответ Al Al
Почему? В Серии А будет Парма в след сезоне
Потому что Парма бедный клуб
+2
0
+2
Ну нормальный вариант при условии что рассчитывать будут как на основного, а не для глубины запаса. В запас он и сам успеет. ) В этом сезоне Парма не упустит выхода в Серию А.
+3
-1
+2
Да уж и получше Пармы что-то будет
+1
0
+1
Ответ Roman
Большой разброс то Бавария, то Парма)
То Сент-Луис Сити
+2
-1
+1
Ответ Aleksey Yashin
Думаю ЦСКА предложения меньше 10 млн евро даже рассматривать не будет
в августе 23 купили за 500к, продать за 10кк это хорошо, если сам игрок хочет уйти
+4
-3
+1
и теперь дело за малым... нужно чтобы Парма привлекла внимание Аббосбека
+1
0
+1
Если покажет себя в серии А, тут же уйдёт в клуб посильнее через год, так что вариант лучший, из возможного для молодого пацана, надо уходить, чем бегать в нашей фальшивой лиге, не имеющей смысла!
+11
-10
+1
С Пармой больше похоже на правду. Вот только не пойдут на это ни ЦСКА, ни футболист.
+3
-2
+1
Какие-то отступные наверняка прописаны, но ЦСКА точно не отдаст Аббоса за символическую плату.
Судя по тратам в последние годы, едва ли Парма сможет позволить себе такой трансфер. Тем более что при повышении в ранге усиления потребует не одна позиция.
0
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0
Какая ещё Парма??? Интер, Милан, Лацио, Рома я бы понял. А остальное досвидос.
+2
-2
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Если так, то надо валить. У Пармы 8 очков от 3-его места. 5 туров осталось, календарь норм. Так что наверняка Серия А будет.
+1
-1
0
Вот это уже реальный вариант, в отличии от Баварии. Вот только смысл? Чтобы через год обратно в серию б вылететь и в итальянском пердиве играть?
+2
-2
0
Ответ Marcus-light
С Пармой больше похоже на правду. Вот только не пойдут на это ни ЦСКА, ни футболист.
Почему? В Серии А будет Парма в след сезоне
+1
-1
0
Думаю ЦСКА предложения меньше 10 млн евро даже рассматривать не будет
+4
-4
0
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