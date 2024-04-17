Файзуллаев интересен «Парме». Клуб лидирует в Серии Б
Аббосбек Файзуллаев привлек внимание «Пармы».
Итальянский клуб, лидирующий в Серии Б, рассматривает возможность подписания хавбека ЦСКА по окончании сезона.
Контракт 20-летнего игрока сборной Узбекистана с армейцами рассчитан до июня 2026 года. Статистика Файзуллаева – здесь.
то Бавария, то Парма)
Судя по тратам в последние годы, едва ли Парма сможет позволить себе такой трансфер. Тем более что при повышении в ранге усиления потребует не одна позиция.