Файзуллаев интересен «Парме». Клуб лидирует в Серии Б

Аббосбек Файзуллаев привлек внимание «Пармы».

Итальянский клуб, лидирующий в , рассматривает возможность подписания хавбека по окончании сезона.

Контракт 20-летнего игрока сборной Узбекистана с армейцами рассчитан до июня 2026 года. Статистика Файзуллаева – здесь.