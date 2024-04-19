Юрген Клопп: «АПЛ – лучшая лига в мире. Серия А прибавила, Ла Лига фантастическая – везде хороший футбол. Но АПЛ – самая интенсивная лига, безусловно»
Юрген Клопп назвал АПЛ лучшей лигой в мире.
«Ливерпуль» проиграл «Аталанте» (общий счет – 1:3) в четвертьфинале Лиги Европы.
Все клубы АПЛ выбыли из Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов проиграли «Манчестер Сити» и «Арсенал». Кроме «Ливерпуля», в Лиге Европе выступления завершил «Вест Хэм».
«АПЛ – лучшая лига в мире. Я смотрю много футбола.
Италия значительно прибавила за эти годы и вернулась к лучшей форме. Очевидно, что у Испании фантастическая лига. Бундеслига, Франция – тоже. Везде играют в хороший футбол.
Но АПЛ – это самая интенсивная лига, безусловно.
Кроме «Астон Виллы», все английский клубы выбыли в четвертьфинале. Даже если бы я этого не сказал, наверное, кто-то бы написал об этом статью», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
В АПЛ, возможно, не играют самые-самые лучшие клубы мира, но зато там самый высокий средний уровень клуба-участника, и самая близкая к паритету конкуренция - что делает этот чемпионат интересным и зрелищным.
Вот то ли дело в 90-е, в пол-ноги обыграл 5 человек, которые так и остались стоять на месте - красота
5-10-15 лет назад — да, лучшие футболисты планеты, противостояние стилей, Месси вс Роналду, Маур вс Пеп, высочайший уровень футбола и великие личности, а сейчас у Барселоны в старте выходят Рафинья, Ферран и Левандовский, какого-то противостояния тренерских концепций нет, так зачем на это вообще смотреть нейтральному зрителю, ради постаревших легенд Реала или на то как в очередной раз ущемляется Винисиус ?
"В сезоне 22/23 - в 1/4 1 английский клуб, 2 итальянских и 1 испанский" - Хотя похоже что не знаешь разницы между 1/4 и 1/2.
Здорово ты опозорился, молодец. Как разберешься, пиши
Видимо недостаточно много. Тем, кто много смотрит футбол, известно, что лучшая лига в мире - это ФНЛ
Интер на грани, Милан не планирует вырываться в лидеры Европы (управляющий фонд там деньги будет зарабатывать), а про Бундеслигу и говорить не приходится. Атлетико всегда был околотопом, а остальных даже упоминать смешно.
Все лиги топ-5 на фоне АПЛ - кучка бомжей. Ну не возьмут они в этом году ЛЧ и ЛЕ, только вот от этого у итальянцев доходы не вырастут, лучшие игроки вновь поедут в Англию, а Боруссия с Байером не решат внезапно начать тратить гигантские средства и становиться конкурентами Баварии. А итальянцы так и будут на арендных стадионах, без своей земли, славить своих тренеров, радоваться богатой футбольной культуре, топить в судах всех, кто идёт против окончательной деградации местного футбола.
Англия - 5 команд в 1/2, 2 победы
Испания - 5 команд в 1/2, 1 победа (может Реал еще возьмет)
Италия - 2 команды в 1/2
Итого, мы по твоему критерию доказали, что Англия успешнее всех в еврокубках.
Ну если не шаришь совсем, зачем в споры лезешь? Пошел бы и перепроверил
Сам же в своих словах запутался, как будто пытался кого-то наблебать, а получилось самого себя)
да, упомянул челси, молодец, уколол — держи с полки пирожок, только отношение к эль классико это не имеет.