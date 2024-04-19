Юрген Клопп: «АПЛ – лучшая лига в мире. Серия А прибавила, Ла Лига фантастическая – везде хороший футбол. Но АПЛ – самая интенсивная лига, безусловно»

Юрген Клопп назвал АПЛ лучшей лигой в мире.

«Ливерпуль» проиграл «Аталанте» (общий счет – 1:3) в четвертьфинале .

Все клубы АПЛ выбыли из Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов проиграли «Манчестер Сити» и «Арсенал». Кроме «Ливерпуля», в Лиге Европе выступления завершил «Вест Хэм».

«АПЛ – лучшая лига в мире. Я смотрю много футбола.

Италия значительно прибавила за эти годы и вернулась к лучшей форме. Очевидно, что у Испании фантастическая лига. Бундеслига, Франция – тоже. Везде играют в хороший футбол.

Но – это самая интенсивная лига, безусловно.

Кроме «Астон Виллы», все английский клубы выбыли в четвертьфинале. Даже если бы я этого не сказал, наверное, кто-то бы написал об этом статью», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .