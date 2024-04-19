Юрген Клопп: «АПЛ – лучшая лига в мире. Серия А прибавила, Ла Лига фантастическая – везде хороший футбол. Но АПЛ – самая интенсивная лига, безусловно»

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Юрген Клопп назвал АПЛ лучшей лигой в мире.

«Ливерпуль» проиграл «Аталанте» (общий счет – 1:3) в четвертьфинале Лиги Европы.

Все клубы АПЛ выбыли из Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов проиграли «Манчестер Сити» и «Арсенал». Кроме «Ливерпуля», в Лиге Европе выступления завершил «Вест Хэм».

«АПЛ – лучшая лига в мире. Я смотрю много футбола.

Италия значительно прибавила за эти годы и вернулась к лучшей форме. Очевидно, что у Испании фантастическая лига. Бундеслига, Франция – тоже. Везде играют в хороший футбол.

Но АПЛ – это самая интенсивная лига, безусловно.

Кроме «Астон Виллы», все английский клубы выбыли в четвертьфинале. Даже если бы я этого не сказал, наверное, кто-то бы написал об этом статью», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

82 комментария
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Заметили сколько экспертов, тренеров, английских журналистов выступило по поводу того,что АПЛ лучшая лига мира после провалов в еврокубках?)
+53
-13
+40
Вот в этом и есть главная беда современного футбола: главным мерилом является не качество игры, а интенсивность. В итоге вместо ярких индивидуальностей, которые в 90-ые и 2000-ые были даже в командах уровня Валенсии или Фиорентины, приходится смотреть на беготню безликих биороботов, разница между которыми в том, что одни все делают чуть быстрее других.
+28
-5
+23
Как по мне, АПЛ однозначно лучшая лига. Потом по смотрибельности для меня Серия А и Бундеслига. Ла Лигу и Францию вообще не могу смотреть, духота и низкий уровень футбола
+48
-29
+19
Ответ Трусы Газзаева
Заметили сколько экспертов, тренеров, английских журналистов выступило по поводу того,что АПЛ лучшая лига мира после провалов в еврокубках?)
У англичан так всегда. В начале сезона все говорят о "квадрупле", устраивают возню за второсортные титулы, а весной дружно вылетают из еврокубков. Не умеют перед собой ставить адекватные цели и задачи.
+34
-16
+18
Ответ Roman
Как по мне, АПЛ однозначно лучшая лига. Потом по смотрибельности для меня Серия А и Бундеслига. Ла Лигу и Францию вообще не могу смотреть, духота и низкий уровень футбола
Серия А смотрю матчи Юве Милана и Интера когда играют между собой. Ла Лигу вообще не смотрю. БЛ тоже. АПЛ почти 60-70 % матчей смотрю с удовольствием. АПЛ это топ
+27
-9
+18
Ответ Born is the King
Ла лига? Серьезно? Это где лидер чемпионат сидел в трусливом автобусе 90 минут и гордится,что игроки Сити раздырявили ,как в прошлый раз?
Унылый автобус забил 4 гола сити , у меня плохие новости для пепа и его команды
+24
-7
+17
Ответ NickN
У англичан так всегда. В начале сезона все говорят о "квадрупле", устраивают возню за второсортные титулы, а весной дружно вылетают из еврокубков. Не умеют перед собой ставить адекватные цели и задачи.
Так всегда ?) за последние 6 лет, английская команда 5 раз была в финале, 3 раза выигрывала и два раза финал был английский. Ты вообще футбол смотрел хоть раз ?)
+11
-1
+10
ФНЛ: Подержи мои Химки
+9
-2
+7
Ла Лига, где десятилетиями главный приз разыгрывается между двумя командами, плюс иногда закрадывающимся третьим кандидатом - априори не может считаться лучшей лигой.
В АПЛ, возможно, не играют самые-самые лучшие клубы мира, но зато там самый высокий средний уровень клуба-участника, и самая близкая к паритету конкуренция - что делает этот чемпионат интересным и зрелищным.
+7
0
+7
Ответ riverman1980
Вот в этом и есть главная беда современного футбола: главным мерилом является не качество игры, а интенсивность. В итоге вместо ярких индивидуальностей, которые в 90-ые и 2000-ые были даже в командах уровня Валенсии или Фиорентины, приходится смотреть на беготню безликих биороботов, разница между которыми в том, что одни все делают чуть быстрее других.
А сейчас же из ниоткуда не появляются свои Уоткинсы, Мэдисоны, Райсы, Сака, Гарначо. Интенсивность не дает
Вот то ли дело в 90-е, в пол-ноги обыграл 5 человек, которые так и остались стоять на месте - красота
+7
0
+7
Ты просто не смотрел Первую Лигу, Юра.
+10
-3
+7
Ответ Yobo
Но Эль-Класико в воскресенье ты точно с удовольствием посмотришь 😄
Для кого-то эль-классико в 2024 году всё ещё является шоу, ради которого можно отложить все дела ?
5-10-15 лет назад — да, лучшие футболисты планеты, противостояние стилей, Месси вс Роналду, Маур вс Пеп, высочайший уровень футбола и великие личности, а сейчас у Барселоны в старте выходят Рафинья, Ферран и Левандовский, какого-то противостояния тренерских концепций нет, так зачем на это вообще смотреть нейтральному зрителю, ради постаревших легенд Реала или на то как в очередной раз ущемляется Винисиус ?
+8
-2
+6
Ответ Aibek Mak
Серия А смотрю матчи Юве Милана и Интера когда играют между собой. Ла Лигу вообще не смотрю. БЛ тоже. АПЛ почти 60-70 % матчей смотрю с удовольствием. АПЛ это топ
Может все таки это вкусовщина ?
+5
0
+5
Да задрали они с этой интенсивностью. По сути никакого профита от неё нет.
+10
-5
+5
Ответ NickN
Скорее, наоборот. Смотрим последние пять лет. Исключение - сезон ЛЧ 20/21, разве что. Финал - английский, в 1/2 сразу три английских клуба. В сезоне 19/20 - в 1/2 ноль клубов из Англии В сезоне 21/22 - в 1/2 два клуба из Англии, два из Испании. Кубок взял Реал В сезоне 22/23 - в 1/2 1 английский клуб, 2 итальянских и 1 испанский. Титул за Сити, но это не отменяет того факта, что это единственная команда, добравшаяся до 1/2. И вновь мы вернулись к тому, что в 1/2 не вышла ни одна команда из Англии в сезоне ЛЧ 23/24. О каком доминировании англичан в еврокубках можно говорить? Испанцы и итальянцы играют чаще в полуфиналах.
"И вновь мы вернулись к тому, что в 1/4 не вышла ни одна команда из Англии в сезоне ЛЧ 23/24." - ты похоже и в этом сезоне футбол не смотришь.

"В сезоне 22/23 - в 1/4 1 английский клуб, 2 итальянских и 1 испанский" - Хотя похоже что не знаешь разницы между 1/4 и 1/2.

Здорово ты опозорился, молодец. Как разберешься, пиши
+5
-1
+4
Ответ NickN
У англичан так всегда. В начале сезона все говорят о "квадрупле", устраивают возню за второсортные титулы, а весной дружно вылетают из еврокубков. Не умеют перед собой ставить адекватные цели и задачи.
Я так понимаю, ты последние 5 лет футбол не смотрел?
+7
-3
+4
"АПЛ – лучшая лига в мире. Я смотрю много футбола"

Видимо недостаточно много. Тем, кто много смотрит футбол, известно, что лучшая лига в мире - это ФНЛ
+7
-3
+4
Ответ Roman
Как по мне, АПЛ однозначно лучшая лига. Потом по смотрибельности для меня Серия А и Бундеслига. Ла Лигу и Францию вообще не могу смотреть, духота и низкий уровень футбола
То же самое могу сказать и про апл. Тут дело вкуса. Я никогда не смотрел апл дольше 10-15 минут. А любой матч а большинство матчей Ла Лиги смотрю с удовольствием, как и матчи бундес лиги
+7
-3
+4
Ответ Born is the King
Ла лига? Серьезно? Это где лидер чемпионат сидел в трусливом автобусе 90 минут и гордится,что игроки Сити раздырявили ,как в прошлый раз?
Это был очень дорогой и качественный автобус. Я не знал, что Реал может так круто защищаться.
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Каждая лига из топ-4 хороша по-своему.
+3
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Поэтому в ЛЧ не осталось ни одной команды - все сосредоточены на АПЛ .
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АПЛ выгодно иметь в конкурентах именно такие "сильные" лиги. А что, по сути, из всех топ-5 у англичан всего лишь парочка реальных соперников: Реал, ПСЖ (потому что бабла слишком много), Бавария, и возможно, через пару лет добавится ещё Барселона с Ювентусом, когда восстановят свои балансы, а остальные так и будут побираться.

Интер на грани, Милан не планирует вырываться в лидеры Европы (управляющий фонд там деньги будет зарабатывать), а про Бундеслигу и говорить не приходится. Атлетико всегда был околотопом, а остальных даже упоминать смешно.

Все лиги топ-5 на фоне АПЛ - кучка бомжей. Ну не возьмут они в этом году ЛЧ и ЛЕ, только вот от этого у итальянцев доходы не вырастут, лучшие игроки вновь поедут в Англию, а Боруссия с Байером не решат внезапно начать тратить гигантские средства и становиться конкурентами Баварии. А итальянцы так и будут на арендных стадионах, без своей земли, славить своих тренеров, радоваться богатой футбольной культуре, топить в судах всех, кто идёт против окончательной деградации местного футбола.
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Ответ NickN
Да, обосрался. Имел ввиду полуфиналы, писал по памяти, но сути дела не меняет. Исправлю, спасибо
Да и слишком жестко ошибся. Даже если брать в расчет этот сезон, то
Англия - 5 команд в 1/2, 2 победы
Испания - 5 команд в 1/2, 1 победа (может Реал еще возьмет)
Италия - 2 команды в 1/2

Итого, мы по твоему критерию доказали, что Англия успешнее всех в еврокубках.

Ну если не шаришь совсем, зачем в споры лезешь? Пошел бы и перепроверил
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Ответ Yobo
Но Эль-Класико в воскресенье ты точно с удовольствием посмотришь 😄
Я вот после эры Маур - Пеп не смотрю эль-классико, потому что скучно, а вот Ливерпуль и Ман Сити выдают шоу каждый раз, как и Ливерпуль Челси или Тоттенхэм Ман Сити
+6
-4
+2
Ответ Liverpool_YNWA
Ну, кому то нравится экшн, вроде "Во все тяжкие" или "Игры престолов", а кому то "Улицы разбитых фонарей" или "Татьянин день" 😂😂
Если кто то во всех тяжких увидел экшн, он и в апл такое увидит. А Татьянин день устроила на Энфилде Аталанта.
+2
0
+2
Ответ NickN
Ну прикольно) Странная выборка какая-то. А почему не за последние 12? Наверное, потому что там Реалы с Барселонами начинаются и считать уже не так удобно. Ну пусть даже так. Как это отменяет тот факт, что в плей-офф большинство англичан отлетает от клубов других лиг?
Так ты же сам взял за последние 5)
Сам же в своих словах запутался, как будто пытался кого-то наблебать, а получилось самого себя)
+3
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+2
Ответ Black Phoenix
Считать Лигу 1 хорошим чемпионатом - это нонсенс. В сравнении с топ-4 это колхоз натуральный, особенно если заглядывать дальше ПСЖ. Собственно, только за счёт ПСЖ в еврокубках Лига 1 и удерживает пятую позицию пока что.
Вряд ли только за счет ПСЖ. Скорее потому что Марсель в нижних еврокубках постоянно пролезает далеко
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Ответ v.belorussky
Было, есть и будет самым огненным клубным противостоянием. А у челси, увы, никогда не было по-настоящему принципиального соперника и заклятого врага. Даже у Арсенала тёрки с ТТХ, а не с вами)))
уже нет, нет ни Неймара , ни Месси, ни Роналду , а на них много аудитории держалось , нету нормальных тренеров (Пепа и Моура как когда то) , плюс уровень футбола будто снизилось в целом ла лиге , раньше хоть была культура паса которой испанцы отличались , а теперь и этого нет. Так зачем смотреть ? лет 10 назад смотрел эль класико а теперь уже не интересно
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Ответ Roman
Как по мне, АПЛ однозначно лучшая лига. Потом по смотрибельности для меня Серия А и Бундеслига. Ла Лигу и Францию вообще не могу смотреть, духота и низкий уровень футбола
Как будто мои мысли изложил)
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Ответ v.belorussky
Было, есть и будет самым огненным клубным противостоянием. А у челси, увы, никогда не было по-настоящему принципиального соперника и заклятого врага. Даже у Арсенала тёрки с ТТХ, а не с вами)))
"Было, есть и будет самым огненным клубным противостоянием." — хочешь посмотреть за огненным клубным противостоянием — пожалуйста, Турция, Греция, Шотландия. Ты когда включаешь матч Реала и Барселоны, то не думаешь об истории, каталонском сепаратизме и временах Франко, противостоянии Каталонии и центра, ты хочешь футбол посмотреть. А в последние три-четыре года, особенно на фоне того что было раньше, эль классико представляет собой достаточно унылое нечто, которое в разы уступает противостоянию Гвардиолы и Клоппа, к примеру. Да практически все матчи классической биг-6 в АПЛ лучше эль классико.

да, упомянул челси, молодец, уколол — держи с полки пирожок, только отношение к эль классико это не имеет.
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