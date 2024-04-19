В контракте Нагельсманна со сборной Германии есть пункт о расторжении в случае невыхода в плей-офф Евро-2024. Тренер уверен в успехе

Теги Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Контракт Юлиана Нагельсманна со сборной Германии могут расторгнуть досрочно.

Нагельсманн ранее продлил соглашение с немецкой сборной до 2026 года.

Как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль, в новом контракте Нагельсманна с Немцами футбольным союзом (DFB) есть пункт о разрыве в случае невыхода в плей-офф Евро-2024.

В таком случае Нагельсманн будет уволен, и DFB не придется выплачивать ему зарплату до конца контракта. Тренер не возражает против этого пункта и уверен в успехе на турнире.

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10 комментариев
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тут уже будет полноценная подготовка, а не приезд и пару дней как в отборах и товарняках
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На Евро очень тяжело не выйти в плей-офф
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Ответ NaviGator
и, все же, половина команд не выйдет....
чел 16 из 24 выйдут в плей офф,ты о чем вообще?? Евро превратили в цирк,можно не смотреть групповой этап
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Правильный пункт - хорошая подстраховка.
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Случаи бывают разные (с)
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ну с текущим форматом Евро будет тяжело не выйти из группы
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Двусмысленное заявление...
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Хорошо так обезопасили краткосрочно Юлиана. Но то на словах, хотя за последние годы мы подпривыкли к тому, что Бундесманшафт способна почудить.... даже несмотря на состав группы и формат чемпионата )) Но это как того же Аллегри время от времени выводит из по удара руководство, давая ему коридоры в виде несбыточных неблагоприятных турнирных вариантах для него)
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В плей-офф на Евро сложно не выйти....
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Ответ Mark Barsucov
На Евро очень тяжело не выйти в плей-офф
и, все же, половина команд не выйдет....
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