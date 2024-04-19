В контракте Нагельсманна со сборной Германии есть пункт о расторжении в случае невыхода в плей-офф Евро-2024. Тренер уверен в успехе

Контракт Юлиана Нагельсманна со сборной Германии могут расторгнуть досрочно.

Нагельсманн ранее продлил соглашение с немецкой сборной до 2026 года.

Как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль, в новом контракте Нагельсманна с Немцами футбольным союзом (DFB) есть пункт о разрыве в случае невыхода в плей-офф Евро-2024.

В таком случае Нагельсманн будет уволен, и DFB не придется выплачивать ему зарплату до конца контракта. Тренер не возражает против этого пункта и уверен в успехе на турнире.