Президент DFB о продлении Нагельсманна: «Сборная Германии для него – не просто работа, это дело, близкое его сердцу»
Бернд Нойендорф рассказал, что сборная Германии значит для Юлиана Нагельсманна.
Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до 2026 года.
«Это сильный сигнал для DFB (Немецкого футбольного союза – Sports) и национальной команды, что Юлиан Нагельсманн останется тренером сборной и после домашнего чемпионата Европы. Ведь его хотят заполучить многие большие клубы по всей Европе.
Но национальная команда для Юлиана Нагельсманна – это не просто работа, это дело, близкое его сердцу. Теперь есть уверенность в планировании, и все могут полностью сосредоточиться на успешном выступлении на чемпионате Европы», – сказал президент DFB Бернд Нойендорф.