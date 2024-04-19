Президент DFB о продлении Нагельсманна: «Сборная Германии для него – не просто работа, это дело, близкое его сердцу»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Бернд Нойендорф рассказал, что сборная Германии значит для Юлиана Нагельсманна.

Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до 2026 года.

«Это сильный сигнал для DFB (Немецкого футбольного союза – Sports) и национальной команды, что Юлиан Нагельсманн останется тренером сборной и после домашнего чемпионата Европы. Ведь его хотят заполучить многие большие клубы по всей Европе.

Но национальная команда для Юлиана Нагельсманна – это не просто работа, это дело, близкое его сердцу. Теперь есть уверенность в планировании, и все могут полностью сосредоточиться на успешном выступлении на чемпионате Европы», – сказал президент DFB Бернд Нойендорф.

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2 комментария
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поздравляю всех поклонников бундестим
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начало возвращения немецкой машины
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