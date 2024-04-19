Широков о «Краснодаре»: «Считают себя футбольной периферией. Пока руководство не переломит в себе комплекс, так и будут ключевые матчи проигрывать»
Роман Широков считает, что «Краснодару» в борьбе за чемпионство мешают комплексы.
– «Краснодар» отвалился из чемпионской гонки?
– Они все еще имеют шансы. Просто ментально не могут это принять. «Краснодар» из 10 ключевых матчей проиграет девять – пока они ментально не готовы.
– Это идет от неопытности?
– Это идет от руководства клуба. Сами руководители не верят, что они могут что-то выиграть. Считают себя футбольной периферией. Это уже далеко не так, но они могут сами себя психологически переломить. Поэтому так и будут дальше болтаться.
А руководство имеет влияние на команду – волей-неволей это переносится на игроков. К сожалению, пока так. Пока руководство не переломит в себе комплекс, что «Краснодар» – футбольная периферия, так и будут ключевые матчи проигрывать, – сказал бывший игрок «Краснодара» Роман Широков.
Широков о «Спартаке»: «Я передал им чемпионский дух. Они забывают об этом – думают, что сами все сделали. Меня нет – сразу выветрилось»
Но футболист был исключительно классный, при нем и в Краснодаре был жар, и в Зените.