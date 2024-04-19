Широков о «Краснодаре»: «Считают себя футбольной периферией. Пока руководство не переломит в себе комплекс, так и будут ключевые матчи проигрывать»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Чемпионат.com Футбол

Роман Широков считает, что «Краснодару» в борьбе за чемпионство мешают комплексы.

«Краснодар» отвалился из чемпионской гонки?

– Они все еще имеют шансы. Просто ментально не могут это принять. «Краснодар» из 10 ключевых матчей проиграет девять – пока они ментально не готовы.

Это идет от неопытности?

– Это идет от руководства клуба. Сами руководители не верят, что они могут что-то выиграть. Считают себя футбольной периферией. Это уже далеко не так, но они могут сами себя психологически переломить. Поэтому так и будут дальше болтаться.

А руководство имеет влияние на команду – волей-неволей это переносится на игроков. К сожалению, пока так. Пока руководство не переломит в себе комплекс, что «Краснодар» – футбольная периферия, так и будут ключевые матчи проигрывать, – сказал бывший игрок «Краснодара» Роман Широков.

Широков о «Спартаке»: «Я передал им чемпионский дух. Они забывают об этом – думают, что сами все сделали. Меня нет – сразу выветрилось»

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4 комментария
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Там в академии и базовой школе еще больший цирк. Каждый тренер с таким видом, будто ЛЧ выиграл. Сучат друг друга руководству, а с соревнований уезжают, не оставшись на церемонию награждения, если первое место не заняли или Кубани проиграли. Любой возраст академии/базовой школы причем так себя ведут
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Роман любит эпатажные высказывания, такой парень-правдоруб, поддерживает свой имидж, созданный по молодости.
Но футболист был исключительно классный, при нем и в Краснодаре был жар, и в Зените.
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Краснодара ДРУГИЕ считают периферией, а не он сам. Что за бред))
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