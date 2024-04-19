Широков о переходах в «Спартак» и ЦСКА: «Патриотизм важен, но за 30 лет он выветрился благодаря нашим властям в том числе. Скажи человеку из «Лукойла» идти в «Газпром» завтра – он первый побежит»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Газпром Лукойл Чемпионат.com Футбол

Роман Широков поделился мнением о клубном патриотизме в футболе.

– Испытывали внутренние терзания при переходах в «Спартак» и ЦСКА с учетом подноготной?

– У меня терзаний не было. Здесь вообще простой вопрос. Патриотизм важен – это правда.

Но за последние 30 лет он выветрился благодаря в том числе действиям наших властей. Нигде уже такого нет, что только один клуб на всю карьеру.

Я ушел из клуба – куда мне идти? Помимо играть, еще и кушать хочется. Мы не так много времени проводим в большом футболе, чтобы разбрасываться возможностями заработать что-то.

Есть команды, которые, помимо возможности играть и бороться за трофеи, предлагают хорошие деньги, адекватные тому, что я должен получать. На тот момент было четыре клуба – я из них выбирал.

Можно сидеть на диване и кричать: «А че ты идешь туда?» Я могу туда не пойти – только сбросьте мне тогда зарплату до конца карьеры. Тоже буду сидеть на диване и давать бесплатные советы.

Скажи любому сидящему на диване человеку, который работает, например, в «Лукойле», идти завтра в «Газпром» – он первый побежит. А футболистам почему-то нельзя, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков.

50 комментариев
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Роман Широков осуждает действия властей. Это что-то вообще новенькое)))))
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Стрелочник какой. Так и скажи, выгоду искал везде, где только можно, а на моральные принципы по фигу.
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Ответ Детрит
Стрелочник какой. Так и скажи, выгоду искал везде, где только можно, а на моральные принципы по фигу.
Терпеть не могу Широкова, но по данному конкретному случаю, если спроецировать на тебя? Ты в жизни не ищешь, где выгоднее?
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Вы мне дайте всё, обеспечьте меня, я тогда, может, и про патриотизм вспомню. Ну, готовый же чиновник!
+20
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Клубный патриотизм в футболе как бы к власти отношения не имеет вообще!
+12
-1
+11
Патриотизм важен – это правда.
Но за последние 30 лет он выветрился благодаря в том числе действиям наших властей...
.
Пятница. Вроде как должны новый список иноагентов озвучить.
+11
-3
+8
Ответ Детрит
Стрелочник какой. Так и скажи, выгоду искал везде, где только можно, а на моральные принципы по фигу.
Он так и сказал) просто чуть более развёрнуто, и зачем-то приплел власть)
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+8
Ответ Двоечник
Роман Широков осуждает действия властей. Это что-то вообще новенькое)))))
Может, на срок наговорить и старые заслуги припомнят
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>Патриотизм важен, но за 30 лет он выветрился благодаря нашим властям в том числе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШИРОКОВЫМ РОМАНОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШИРОКОВА РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА. 18+
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Широков - музейный экспонат. Он даже когда в целом вменяемые тезисы защищает, умудряется и наврать и гадость сказать попутно.
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Ответ Двоечник
Роман Широков осуждает действия властей. Это что-то вообще новенькое)))))
видимо срок давности по тому инциденту с арбитром закончился 😏
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Сказал воспитанник ЦСКА, поигравший в Зените и Спартаке.
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Это что,камень в огород солнцеликого?))Это ведь он у власти уже почти 30 лет..
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До сих пор в шоке что публикуют интервью этого уголовника. По хорошему человек должен сидеть в тюрьме за тот инцидент с ударом судьи.
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Ответ sp.msk.86
Вы просто не совсем верно представляете себе власть в России, якобы это какой-то монолит с карем на троне, только всё совершенно не так и группы влияния в экономическом блоке и других областях это подтверждают.
В любом случае на главное решение последних двух лет никто из этих групп повлиять не смог.
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Ответ Даник Муша
Патриотизм важен – это правда. Но за последние 30 лет он выветрился благодаря в том числе действиям наших властей... . Пятница. Вроде как должны новый список иноагентов озвучить.
может настать время когда будут озвучивать имена тех кого там нет
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Ответ mclaren-honda
может настать время когда будут озвучивать имена тех кого там нет
Причем это будут первыми делать те, кто останется.
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"предлагают хорошие деньги, адекватные тому, что я должен получать."

Вот прямо "должен"? С самомнением порядок полный.
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Роман не задумывался о том, что в случае чего, других судей избить не получится?
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Рома знает, Рома бегал!
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Бахама, бахама мама ....
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Ответ Красная стрела
Его право. Его выбор. Но никогда не нужно говорить «все» или «любые». В таких случаях, уже чувствуется, что человек понимает, что сделал что-то не то😁
Это аналог "вся страна сегодня за .. "
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Очередную рюмку опрокинул Роман? Не с царем ли пьешь там?
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Ответ Двоечник
Роман Широков осуждает действия властей. Это что-то вообще новенькое)))))
Играй он раньше,при другой власти, Рома сразу бы закончил как только ушел из ЦСКА, и из-за чувства патриотизма пошел в дворники на Песчаную.
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Ответ Двоечник
Роман Широков осуждает действия властей. Это что-то вообще новенькое)))))
Вы просто не совсем верно представляете себе власть в России, якобы это какой-то монолит с карем на троне, только всё совершенно не так и группы влияния в экономическом блоке и других областях это подтверждают.
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Ответ Катя СПб
Это аналог "вся страна сегодня за .. "
Верно, в том числе. И "увесь мир против нас" 😁
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Ответ Двоечник
Роман Широков осуждает действия властей. Это что-то вообще новенькое)))))
И ещё говорит, что "патриотизм выветрился". Попахивает статьёй 🤣
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Ответ kutavlik
Да давно понятно, что футболисты наши играют за деньги, а не за футбол...
Именно поэтому ни в коем случае нельзя назвать футболом то, во что они играют...
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Бабка тупая.
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Ответ Красная стрела
Верно, в том числе. И "увесь мир против нас" 😁
Как и "кто не с нами, тот против нас". Поэтому и " с нами Бог", ведь Бог не может быть против нас. Кто бы мы не были.
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