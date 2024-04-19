Широков о переходах в «Спартак» и ЦСКА: «Патриотизм важен, но за 30 лет он выветрился благодаря нашим властям в том числе. Скажи человеку из «Лукойла» идти в «Газпром» завтра – он первый побежит»

Роман Широков поделился мнением о клубном патриотизме в футболе.

– Испытывали внутренние терзания при переходах в «Спартак» и ЦСКА с учетом подноготной?

– У меня терзаний не было. Здесь вообще простой вопрос. Патриотизм важен – это правда.

Но за последние 30 лет он выветрился благодаря в том числе действиям наших властей. Нигде уже такого нет, что только один клуб на всю карьеру.

Я ушел из клуба – куда мне идти? Помимо играть, еще и кушать хочется. Мы не так много времени проводим в большом футболе, чтобы разбрасываться возможностями заработать что-то.

Есть команды, которые, помимо возможности играть и бороться за трофеи, предлагают хорошие деньги, адекватные тому, что я должен получать. На тот момент было четыре клуба – я из них выбирал.

Можно сидеть на диване и кричать: «А че ты идешь туда?» Я могу туда не пойти – только сбросьте мне тогда зарплату до конца карьеры. Тоже буду сидеть на диване и давать бесплатные советы.

Скажи любому сидящему на диване человеку, который работает, например, в «Лукойле», идти завтра в «Газпром» – он первый побежит. А футболистам почему-то нельзя, – сказал бывший полузащитник « » и ЦСКА Роман Широков.