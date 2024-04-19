Широков о «Спартаке»: «Я передал им чемпионский дух. Они забывают об этом – думают, что сами все сделали. Меня нет – сразу выветрилось»

Роман Широков заявил, что привнес в «Спартак» чемпионский дух.

Экс-хавбек выступал за красно-белых в сезонах-2014/15 и 2015/16, с перерывом на аренду в «Краснодаре».

– Наибольшую симпатию среди бывших испытываете к «Зениту»?

– Плюс-минус равномерно к «Зениту» и ЦСКА – все-таки я воспитанник армейцев.

В « » я провел прекрасные шесть лет. Своей семейной атмосферой в то время мне близок и « ».

– А «Спартак»?

– Там я дважды по три-четыре месяца играл. Но не скажу, что к «Спартаку» у меня какая-то антипатия. Просто те три команды мне чуть ближе.

Кстати, в те два года я единственным из игроков «Спартака» занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого (смеется).

– Получается, вы живая легенда «Спартака».

– Конечно! Там еще был – мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с «Баварией», а я – с .

До этого я уходил в «Краснодар», с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал «Спартаку».

Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами.

Но они об этом забывают – думают, что сами там все сделали. Вот меня нет – все сразу выветрилось, – сказал бывший полузащитник « » Роман Широков.