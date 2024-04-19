Широков о «Спартаке»: «Я передал им чемпионский дух. Они забывают об этом – думают, что сами все сделали. Меня нет – сразу выветрилось»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сердар Ташчи Роман Широков премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Футбол

Роман Широков заявил, что привнес в «Спартак» чемпионский дух.

Экс-хавбек выступал за красно-белых в сезонах-2014/15 и 2015/16, с перерывом на аренду в «Краснодаре».

– Наибольшую симпатию среди бывших испытываете к «Зениту»?

– Плюс-минус равномерно к «Зениту» и ЦСКА – все-таки я воспитанник армейцев.

В «Зените» я провел прекрасные шесть лет. Своей семейной атмосферой в то время мне близок и «Краснодар».

– А «Спартак»?

– Там я дважды по три-четыре месяца играл. Но не скажу, что к «Спартаку» у меня какая-то антипатия. Просто те три команды мне чуть ближе.

Кстати, в те два года я единственным из игроков «Спартака» занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого (смеется).

– Получается, вы живая легенда «Спартака».

– Конечно! Там еще был Сердар Ташчи – мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с «Баварией», а я – с ЦСКА.

До этого я уходил в «Краснодар», с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал «Спартаку».

Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами.

Но они об этом забывают – думают, что сами там все сделали. Вот меня нет – все сразу выветрилось, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков.

42 комментария
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У Широкова у самого видимо не всё еще выветрилось, что он употребляет
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А Лунев и Азмун Байеру передали.
+37
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+35
о конкурент мостовому появился за приз главного д...а российского футбола
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-2
+32
Ответ Лига Мастеров
о конкурент мостовому появился за приз главного д...а российского футбола
широков – скорее чудак на букву м. История с избиением арбитра забываться не должна никогда.
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0
+18
>>Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами.

Ключевая фраза "после моего ухода", Ром ;)
+14
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+13
Так вот почему "Спартак" стал чемпионом - потому что избавился от Широкова!
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Ответ Aleksey Yashin
У Широкова у самого видимо не всё еще выветрилось, что он употребляет
Питерская соль.
+7
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Ответ Лига Мастеров
о конкурент мостовому появился за приз главного д...а российского футбола
Вторая буква О или Е?
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А фляга то свистит уже конкретно.
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"После моего ухода они стали чемпионами"
После того как Хиддинк выгнал Широкова из сборной в 2008, сборная вышла в полуфинал Евро.
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Как это гуано вообще попало в Спартак ?) Менеджеры Спартака это чудо природы.
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депутаты колумбийским с ним поделились или он просто бухой в дрова?
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Багаж Широкова оказался крайне нестойким
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Ответ Лига Мастеров
о конкурент мостовому появился за приз главного д...а российского футбола
Добряка?
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Ответ Заборостроитель
Своими ТТД
Дух он говорит,перегар.С башкой всё хуже и хуже у топ игрули.
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А у него не выветрелось?
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типо заходил в раздевалку - нафунял, но как ушел все сразу выветрилось
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Ответ Дядя ТУРА
Вторая буква О или Е?
это смотря сколько раз Широков чеканит умеет
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Когда Широков шёл по асфальту, тот трескался, и из трещин прорастали подснежники. А ещё он воду в вино превращать умел. И судя по интервью - продолжает практиковать.
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Своими ТТД
+1
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Ответ Aleksey Yashin
У Широкова у самого видимо не всё еще выветрилось, что он употребляет
🤣🤣🤣
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Ну это годный троллинг народной команды
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Ответ Дядя ТУРА
Вторая буква О или Е?
А там без разницы)
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Ответ Российский пользователь
депутаты колумбийским с ним поделились или он просто бухой в дрова?
Ну это и есть спартаковская тема же. =)
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Ответ Игнатий Вдовиченко
широков – скорее чудак на букву м. История с избиением арбитра забываться не должна никогда.
не м в не конкуренции ! Ну и с д он решил конкуренцию царю составить
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Ответ Лига Мастеров
о конкурент мостовому появился за приз главного д...а российского футбола
Мостовой хоть никому не вредил и в целом скорее забавный зверёк, но не злой, Широков же просто б...дло, которому повезло попасть в футбол и в хорошие команды
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Ответ Лига Мастеров
о конкурент мостовому появился за приз главного д...а российского футбола
Да не...У Мостового что-то типа диагноза, с надеждой на излечение, тут вообще полный п*****(наречие))
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Ответ Isshin88
Питерская соль.
Кто бы говорил. а уж не бромантаново-кокаиновые.
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Пернул что ли в раздевалке?
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Да он вроде тролит прост, хз чего все всполошились.
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