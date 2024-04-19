Широков о «Спартаке»: «Я передал им чемпионский дух. Они забывают об этом – думают, что сами все сделали. Меня нет – сразу выветрилось»
Роман Широков заявил, что привнес в «Спартак» чемпионский дух.
Экс-хавбек выступал за красно-белых в сезонах-2014/15 и 2015/16, с перерывом на аренду в «Краснодаре».
– Наибольшую симпатию среди бывших испытываете к «Зениту»?
– Плюс-минус равномерно к «Зениту» и ЦСКА – все-таки я воспитанник армейцев.
В «Зените» я провел прекрасные шесть лет. Своей семейной атмосферой в то время мне близок и «Краснодар».
– А «Спартак»?
– Там я дважды по три-четыре месяца играл. Но не скажу, что к «Спартаку» у меня какая-то антипатия. Просто те три команды мне чуть ближе.
Кстати, в те два года я единственным из игроков «Спартака» занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого (смеется).
– Получается, вы живая легенда «Спартака».
– Конечно! Там еще был Сердар Ташчи – мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с «Баварией», а я – с ЦСКА.
До этого я уходил в «Краснодар», с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал «Спартаку».
Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами.
Но они об этом забывают – думают, что сами там все сделали. Вот меня нет – все сразу выветрилось, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков.
Ключевая фраза "после моего ухода", Ром ;)
После того как Хиддинк выгнал Широкова из сборной в 2008, сборная вышла в полуфинал Евро.