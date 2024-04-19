Де Росси о полуфинале ЛЕ: «Мы играли с «Миланом» на равных, мало кто ждал от «Ромы» победы. Горжусь, что я тренер такой команды»
Тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.
Римляне одержали победу над «Миланом» на стадии 1/4 финала (1:0, 2:1) и вышли в следующий раунд. В полуфинале они встретятся с «Байером».
«Чтобы обыграть «Милан», нам нужно было сыграть безупречно. Нам нужна была сила духа, так как, когда мы остались вдесятером, мы должны были играть интенсивно, но умно и тактически грамотно. Просто носиться недостаточно.
Я по-настоящему горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было нелегко, так как «Милан» – очень сильная команда, которая играет в хороший футбол. Вчера мы видели, что даже мадридский «Реал» уходил в оборону, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.
Честно говоря, я думаю, что противостояние было равным. Мы никогда не испытывали такого сильного давления, за исключением последних 15 минут первого матча, а в ответной игре мы остались в меньшинстве.
Мы чувствовали, что, возможно, мы в чем-то их превосходили, но нельзя сказать, что «Милан» играл плохо на протяжении двух матчей.
Учитывая, что в последние годы «Милан» почти всегда обыгрывал нас, мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли на равных, – уже достижение», – сказал Де Росси.
Тут также сели после первого забитого.
А вообще хоть Рома и хорошо играла и конечно старалась сковывать игроков соперника и не дать им сыграть на козырях (вполне себе Моуриньевский футбол кстати))), но Милан во многом проиграл сам себе. Команда просто сдулась в апреле. Не было сил для прессинга, мяч отскакивал как от брёвен. Клуб угодил в кризис и просто отдал победу сопернику. У Ливерпуля такие же проблемы сейчас. Тоже много их матчей смотрел в сезоне и сейчас они просто сами не свои. Выдохлись просто.
Я видел 90% матчей Милана в этом сезоне и эти матчи с Ромой - одни из худших, наряду с осенними провальными матчами.
Защищаться не атаковать.
Рома объективно слабее многих команд в Италии и вполне логично, что против них играли от соперника. С теми кто слабее и Моур играл с позиции силы. Видел с десяток их матчей в этом сезоне и в большинстве из них никакого антифутбола, о котором все почему то говорят, я не увидел. Думаю их состав предполагает борьбу с Аталантой за 4 место будь то с Де Росси, Моуриньо или с Гвардиолой. А тут почему то многие считают что они чуть ли не в двойке должны быть. При Живых Ювентусе и Милане думаю этот разрыв в следующем сезоне ещё больше будет.
Всё таки сейчас рано какие то выводы делать и на команду Де Росси будем смотреть в следующем сезоне.