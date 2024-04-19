Де Росси о полуфинале ЛЕ: «Мы играли с «Миланом» на равных, мало кто ждал от «Ромы» победы. Горжусь, что я тренер такой команды»

Теги Рома Милан Даниэле де Росси серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.

Римляне одержали победу над «Миланом» на стадии 1/4 финала (1:0, 2:1) и вышли в следующий раунд. В полуфинале они встретятся с «Байером». 

«Чтобы обыграть «Милан», нам нужно было сыграть безупречно. Нам нужна была сила духа, так как, когда мы остались вдесятером, мы должны были играть интенсивно, но умно и тактически грамотно. Просто носиться недостаточно.

Я по-настоящему горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было нелегко, так как «Милан» – очень сильная команда, которая играет в хороший футбол. Вчера мы видели, что даже мадридский «Реал» уходил в оборону, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.

Честно говоря, я думаю, что противостояние было равным. Мы никогда не испытывали такого сильного давления, за исключением последних 15 минут первого матча, а в ответной игре мы остались в меньшинстве.

Мы чувствовали, что, возможно, мы в чем-то их превосходили, но нельзя сказать, что «Милан» играл плохо на протяжении двух матчей.

Учитывая, что в последние годы «Милан» почти всегда обыгрывал нас, мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли на равных, – уже достижение», – сказал Де Росси.

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31 комментарий
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На каких равных? Рома выглядела командой выше классом. Я это как болельщик Милана говорю
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+39
Ответ Kirkorofff
Только школьникам он это доказал. Я когда только начинал смотреть футбол и один тренер проигрывал три матча и увольнялся, а новый три матча выигрывал, тоже думал что первый тренер плохой, а второй хороший. Но это так не работает. По сути это команда Моура с привитым им характером, которая раскрепостилась с приходом нового тренера. Моуриньо великий тренер и не раз доказывал это даже в последние годы с Ромой. И даже если они выиграют ЛЕ, во многом это будет и его заслуга. А что за тренер Де Росси мы узнаем только в следующем сезоне. Не исключено что вы же будете писать что он дно и сбитый лётчик. Пока полёт нормальный. Успехов Роме.
И что он привил Роме? Играл в защиту при том, что у него одна из лучших в лиге атакующих групп. Да и что-то не слышно было, чтобы игроки горевали по поводу ухода Моуринью. А Де Росси уже выиграл достаточно матчей, полностью перестроив игру Ромы, чтобы говорить про багаж Моуриньо или эмоциональный всплеск после замены тренера. Рома сильно идёт в чемпионате, проиграв только Интеру при Де Росси. В ЛЕ Брайтон и Милана ушатали. К слову, при Моуриньо Рома у Милана ни разу выигрывала, а тут за неделю 2 раза обыграли. Тоже спишем на наследие Моура? Понятно, что он великий тренер и останется в истории. Но то, что он уже не торт очевидно не только школьникам. Иначе за ним бы сейчас уже очередь выстроилась из клубов. А что-то не слышно, что кто-то хочет его к себе из топов
+31
-3
+28
Доказал что моур сбитый летчик
+28
-4
+24
Милан сегодня был ДНО!
+18
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+18
Ответ bahmet2012
Комментарий скрыт
А Реал в ответке вдесятером играл? Тут уже уместнее сравнивать с матчем Барселона - ПСЖ. Араухо примерно в это же время удалился, ПСЖ играл в гостях как и Милан, и надо было забивать три гола. Тут две равные команды играли, и когда одна получила преимущество в одного игрока, то реализовала его и вышла дальше. А Рома в равных составах спокойно два гола закатила, а после удаления ничего не дала сделать у своих ворот. Милан просто топтался возле штрафной без остроты. Ещё и 2 убойных момента допустили, но Спинаццола и Абрахам простили.
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Великий ДДР!
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Ответ bahmet2012
Но выиграли в стиле Моура. И с Байером также будут сидеть в штрафной в надежде на контратаку. Психологически команда стала лучше при нём, не более. Вот предсезонка и следующий сезон покажет кто такой Де Росси как тренер и какие у него идеи.
Рома вдесятером играла, дядя. Ясен пень, что имея преимущество в 3 мяча и играя в меньшинстве, они в атаку переть не будут, вот и сели в оборону.
+7
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+6
Хорош ДДР! Удиви всех, обыграй Байер! 🐺
+5
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Признаюсь честно, не верил что у Де Росси получится. Но на удивление результат он показыает не плохой.
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+5
Ответ Ящик пива
Комментарий удален модератором
миланский пэдик полыхает)
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+4
Ответ Ящик пива
Комментарий удален модератором
И чё? ЛК- показатель величия? Или финал ЛЕ? Он с Порту ЛЧ брал, с Челси АПЛ уничтожал, с Интером требл брал, с Реалом в ла лиге рекорды бил по очкам и голам. Вот это показатель величия. А третьесортный еврокубок со второсортным клубом серии А- это закат карьеры. Сам факт того, что он рому тренировал, а не топ-клуб, говорит, что он уже далеко не тот Моуриньо
+5
-2
+3
Ответ Splin
Милан сегодня был ДНО!
он весь сезон дно, вернее два сезона)
+5
-2
+3
Как писали здесь адепты Моура после его поражения тому же Милану "А что, Рома с таким составом должна Милан обыгрывать?"
+2
0
+2
Ответ Dixon010
Рома вдесятером играла, дядя. Ясен пень, что имея преимущество в 3 мяча и играя в меньшинстве, они в атаку переть не будут, вот и сели в оборону.
Ну, так и в первом матче по заветам Моура: забили и сели. Байер же не садится в оборону после забитого.

Тут также сели после первого забитого.
+1
0
+1
Ответ Dixon010
И что он привил Роме? Играл в защиту при том, что у него одна из лучших в лиге атакующих групп. Да и что-то не слышно было, чтобы игроки горевали по поводу ухода Моуринью. А Де Росси уже выиграл достаточно матчей, полностью перестроив игру Ромы, чтобы говорить про багаж Моуриньо или эмоциональный всплеск после замены тренера. Рома сильно идёт в чемпионате, проиграв только Интеру при Де Росси. В ЛЕ Брайтон и Милана ушатали. К слову, при Моуриньо Рома у Милана ни разу выигрывала, а тут за неделю 2 раза обыграли. Тоже спишем на наследие Моура? Понятно, что он великий тренер и останется в истории. Но то, что он уже не торт очевидно не только школьникам. Иначе за ним бы сейчас уже очередь выстроилась из клубов. А что-то не слышно, что кто-то хочет его к себе из топов
Расскажите а как Де Росси перестроил игру команды?
+1
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+1
Ответ whereissuso
Ты не прав. Я сравниваю матчи Рома-Милан при Моуре и ДДР. ДДР прежде всего учел опыт Интера, у которого Милан не может выиграть уже 5 матчей и выстроил аналогичный рисунок игры. Моуриньо, по-моему, ограничивался мотивацией уровня "это Милан, а вы говно, постарайтесь проиграть не слишком разгромно"
Моуриньо никогда не давал таких установок думаю))
А вообще хоть Рома и хорошо играла и конечно старалась сковывать игроков соперника и не дать им сыграть на козырях (вполне себе Моуриньевский футбол кстати))), но Милан во многом проиграл сам себе. Команда просто сдулась в апреле. Не было сил для прессинга, мяч отскакивал как от брёвен. Клуб угодил в кризис и просто отдал победу сопернику. У Ливерпуля такие же проблемы сейчас. Тоже много их матчей смотрел в сезоне и сейчас они просто сами не свои. Выдохлись просто.
Я видел 90% матчей Милана в этом сезоне и эти матчи с Ромой - одни из худших, наряду с осенними провальными матчами.
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Комментарий удален модератором
Ответ bahmet2012
Окей, первый матч Милан - Рома. Сколько времени в штрафной провели? Сколько времени планируется в штрафной сидеть в полуфинале, чтобы показать выше класс, чем у Байера? Защищаться не атаковать.
Рома в первом матче задавила Милан в первые 20 минут и заслуженно забила, а дальше была игра по счету
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Ответ Dixon010
А Реал в ответке вдесятером играл? Тут уже уместнее сравнивать с матчем Барселона - ПСЖ. Араухо примерно в это же время удалился, ПСЖ играл в гостях как и Милан, и надо было забивать три гола. Тут две равные команды играли, и когда одна получила преимущество в одного игрока, то реализовала его и вышла дальше. А Рома в равных составах спокойно два гола закатила, а после удаления ничего не дала сделать у своих ворот. Милан просто топтался возле штрафной без остроты. Ещё и 2 убойных момента допустили, но Спинаццола и Абрахам простили.
Окей, первый матч Милан - Рома. Сколько времени в штрафной провели? Сколько времени планируется в штрафной сидеть в полуфинале, чтобы показать выше класс, чем у Байера?

Защищаться не атаковать.
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Ответ Kirkorofff
Моуриньо никогда не давал таких установок думаю)) А вообще хоть Рома и хорошо играла и конечно старалась сковывать игроков соперника и не дать им сыграть на козырях (вполне себе Моуриньевский футбол кстати))), но Милан во многом проиграл сам себе. Команда просто сдулась в апреле. Не было сил для прессинга, мяч отскакивал как от брёвен. Клуб угодил в кризис и просто отдал победу сопернику. У Ливерпуля такие же проблемы сейчас. Тоже много их матчей смотрел в сезоне и сейчас они просто сами не свои. Выдохлись просто. Я видел 90% матчей Милана в этом сезоне и эти матчи с Ромой - одни из худших, наряду с осенними провальными матчами.
команда сдулась не в апреле, а когда наступил важный отрезок сезона. Эта картина из года в год повторяется при Пиоли.
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Ответ bahmet2012
Но выиграли в стиле Моура. И с Байером также будут сидеть в штрафной в надежде на контратаку. Психологически команда стала лучше при нём, не более. Вот предсезонка и следующий сезон покажет кто такой Де Росси как тренер и какие у него идеи.
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Ответ Dixon010
И что он привил Роме? Играл в защиту при том, что у него одна из лучших в лиге атакующих групп. Да и что-то не слышно было, чтобы игроки горевали по поводу ухода Моуринью. А Де Росси уже выиграл достаточно матчей, полностью перестроив игру Ромы, чтобы говорить про багаж Моуриньо или эмоциональный всплеск после замены тренера. Рома сильно идёт в чемпионате, проиграв только Интеру при Де Росси. В ЛЕ Брайтон и Милана ушатали. К слову, при Моуриньо Рома у Милана ни разу выигрывала, а тут за неделю 2 раза обыграли. Тоже спишем на наследие Моура? Понятно, что он великий тренер и останется в истории. Но то, что он уже не торт очевидно не только школьникам. Иначе за ним бы сейчас уже очередь выстроилась из клубов. А что-то не слышно, что кто-то хочет его к себе из топов
Анчелотти тоже на днях сыграл от соперника при наличии великолепной группы атаки. Это же не говорит о том что он плохой тренер. Несовременный - может быть. Но пока это приносит результат, надо пользоваться. Про Рому, всем известно про Календарь перед увольнением Моура и при Де Росси. Очевидно они и с ним бы начали выигрывать. Про матчи с Миланом я ответил комментатору выше что просто команда угодила в дичайший кризис и проигрыши Роме вполне закономерны в первую очередь по этой причине.
Рома объективно слабее многих команд в Италии и вполне логично, что против них играли от соперника. С теми кто слабее и Моур играл с позиции силы. Видел с десяток их матчей в этом сезоне и в большинстве из них никакого антифутбола, о котором все почему то говорят, я не увидел. Думаю их состав предполагает борьбу с Аталантой за 4 место будь то с Де Росси, Моуриньо или с Гвардиолой. А тут почему то многие считают что они чуть ли не в двойке должны быть. При Живых Ювентусе и Милане думаю этот разрыв в следующем сезоне ещё больше будет.
Всё таки сейчас рано какие то выводы делать и на команду Де Росси будем смотреть в следующем сезоне.
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Ответ Dixon010
И что он привил Роме? Играл в защиту при том, что у него одна из лучших в лиге атакующих групп. Да и что-то не слышно было, чтобы игроки горевали по поводу ухода Моуринью. А Де Росси уже выиграл достаточно матчей, полностью перестроив игру Ромы, чтобы говорить про багаж Моуриньо или эмоциональный всплеск после замены тренера. Рома сильно идёт в чемпионате, проиграв только Интеру при Де Росси. В ЛЕ Брайтон и Милана ушатали. К слову, при Моуриньо Рома у Милана ни разу выигрывала, а тут за неделю 2 раза обыграли. Тоже спишем на наследие Моура? Понятно, что он великий тренер и останется в истории. Но то, что он уже не торт очевидно не только школьникам. Иначе за ним бы сейчас уже очередь выстроилась из клубов. А что-то не слышно, что кто-то хочет его к себе из топов
Комментарий удален модератором
Ответ Kirkorofff
Только школьникам он это доказал. Я когда только начинал смотреть футбол и один тренер проигрывал три матча и увольнялся, а новый три матча выигрывал, тоже думал что первый тренер плохой, а второй хороший. Но это так не работает. По сути это команда Моура с привитым им характером, которая раскрепостилась с приходом нового тренера. Моуриньо великий тренер и не раз доказывал это даже в последние годы с Ромой. И даже если они выиграют ЛЕ, во многом это будет и его заслуга. А что за тренер Де Росси мы узнаем только в следующем сезоне. Не исключено что вы же будете писать что он дно и сбитый лётчик. Пока полёт нормальный. Успехов Роме.
Ты не прав. Я сравниваю матчи Рома-Милан при Моуре и ДДР. ДДР прежде всего учел опыт Интера, у которого Милан не может выиграть уже 5 матчей и выстроил аналогичный рисунок игры. Моуриньо, по-моему, ограничивался мотивацией уровня "это Милан, а вы говно, постарайтесь проиграть не слишком разгромно"
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Ответ Спортик161
Доказал что моур сбитый летчик
Я бы сказал, что умеет цепляться за шанс. Не то, чтобы Моуриньо единственный тренер Ромы в 21 веке, не поставивший команде такую мощь. Тем интереснее будет следить за Ромой через год.
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Ответ bahmet2012
Ну, так и в первом матче по заветам Моура: забили и сели. Байер же не садится в оборону после забитого. Тут также сели после первого забитого.
Днориньо так не играл не гони. Днориньо целенаправленно выходил играть на 0-0.
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Де Росси снова одержал с Ромой победу. Даже несмотря на то, что команда полтора тайма играла вдесятером против сильного соперника. И не стоит забывать, что состав Ромы это уровень Серии В, не более.
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Ответ Ящик пива
Комментарий удален модератором
А почему без титулов? Вроде Серия А есть, еврокубок какой-никакой имеется. Или вы такой по жизни, незамутненный?
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