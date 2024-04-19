Пиоли об 1:2 с «Ромой»: «Нам не хватило качества и решимости переломить ситуацию при 0:2, когда они остались вдесятером»
Стефано Пиоли дал комментарий после поражения от «Ромы» в 1/4 финала Лиги Европы.
«Милан» проиграл римскому клубу (первый матч – 1:2, ответный – 0:1) в 1/4 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.
«Мы покидаем турнир с сожалением. «Рома» показала больше качества и решимости в двух матчах, поэтому они заслужили право пройти дальше.
Нам, конечно, не хватило качества, поскольку, помимо того, что мы не создавали явных моментов, у нас были ситуации в штрафной, которые мы должны были использовать.
Мы должны были воспользоваться тем фактом, что они остались вдесятером, но нам не хватило ни качества, ни решимости, чтобы переломить ситуацию, когда мы проигрывали 0:2.
Мы должны были быстрее перемещать мяч, а не пытаться торопить события, но мы не смогли реализовать моменты, которые создали.
В первом голе мы вовремя не заметили забегание Манчини. Во втором нас было больше, и мы должны были закрыть соперников.
Как я уже сказал, мы должны признать, что не играли на том уровне, на который рассчитывали и который хотели показать сегодня», – сказал главный тренер «Милана».
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Надо признать ВСЕ, блин рассчитывали, чтобы вы играли на совершенно другом уровне... Но просто все не могли более дегенеративный состав выбрать на игру и дать такую убогую установку, за которую всем болельщикам Милана просто стыдно!
А ещё в америкосовскую жадность, не будут они ему неустойку платить, задушаться))
Просто макаки из состава и прочее вторсырье даже этого сделать не могут. Угловые—показатель. Пёля должен отправиться на свалку,где ему,бездарю,самое место.
Нет, как всегда одни и те же комментарии
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Второй гол тупорыло привёз Габбия, которого ты всунул в состав... Кого там закрывать то, если дурачок выкатывает под удар сопернику мяч, вместо нормального выноса?
Да, он не выжимает из команды максимум, но и не проваливается. Стабильное место в чемпионате, четвертьфинал лиги европы. Да, могли проходить Рому, но не обязаны этого делать, остались серьезные соперники, каждый может проиграть каждому. Мне кажется у болельщиков Милана слегка завышенные ожидания.