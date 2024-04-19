Пиоли об 1:2 с «Ромой»: «Нам не хватило качества и решимости переломить ситуацию при 0:2, когда они остались вдесятером»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига Европы УЕФА Пауло Дибала Джанлука Манчини Футбол

Стефано Пиоли дал комментарий после поражения от «Ромы» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Милан» проиграл римскому клубу (первый матч – 1:2, ответный – 0:1) в 1/4 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. 

«Мы покидаем турнир с сожалением. «Рома» показала больше качества и решимости в двух матчах, поэтому они заслужили право пройти дальше.

Нам, конечно, не хватило качества, поскольку, помимо того, что мы не создавали явных моментов, у нас были ситуации в штрафной, которые мы должны были использовать.

Мы должны были воспользоваться тем фактом, что они остались вдесятером, но нам не хватило ни качества, ни решимости, чтобы переломить ситуацию, когда мы проигрывали 0:2. 

Мы должны были быстрее перемещать мяч, а не пытаться торопить события, но мы не смогли реализовать моменты, которые создали.

В первом голе мы вовремя не заметили забегание Манчини. Во втором нас было больше, и мы должны были закрыть соперников.

Как я уже сказал, мы должны признать, что не играли на том уровне, на который рассчитывали и который хотели показать сегодня», – сказал главный тренер «Милана».

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34 комментария
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Не думал честно , что вот так Милан два раза уступит Роме…
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+14
В связи с этим возникает логичный вопрос к мистеру главному тренеру. Ну и кто в этом виноват?
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"Как я уже сказал, мы должны признать, что не играли на том уровне, на который рассчитывали и который хотели показать сегодня..."
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Надо признать ВСЕ, блин рассчитывали, чтобы вы играли на совершенно другом уровне... Но просто все не могли более дегенеративный состав выбрать на игру и дать такую убогую установку, за которую всем болельщикам Милана просто стыдно!
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+7
Мяч недостаточно быстро они перемещали) Если бы тренер знал, что делать, то и игрокам легче было бы что-то сделать. Всегда Милан в большинстве играет так будто составы равные. Зато когда у нас удаляют, то команда моментально разваливается. Сегодня тупо игроков атаки начал выпускать без каких-либо идей, при этом так и не выпустил Адли, лучшего полузащитника в плане обострения игры. Милан выглядел просто беспомощно. Хоть бы придумал как можно было бы навесбол устроить, учитывая что у тебя Жиру в команде.
+6
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+6
Ответ Dixon010
Мяч недостаточно быстро они перемещали) Если бы тренер знал, что делать, то и игрокам легче было бы что-то сделать. Всегда Милан в большинстве играет так будто составы равные. Зато когда у нас удаляют, то команда моментально разваливается. Сегодня тупо игроков атаки начал выпускать без каких-либо идей, при этом так и не выпустил Адли, лучшего полузащитника в плане обострения игры. Милан выглядел просто беспомощно. Хоть бы придумал как можно было бы навесбол устроить, учитывая что у тебя Жиру в команде.
Жиру за 2 матча запорол два 100-х момента и вообще выглядел ужасно.
+5
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+5
Пиоли аут
+5
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+3
Ответ Cosstigan
Не думал честно , что вот так Милан два раза уступит Роме…
Мы все в шоке, причём по игре уступили.
+2
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+2
Милану не хватило тренера с яйцами, который мог бы настроить команду на важные матчи. А именно этого настроя в системе и не хватает Милану, который обыгрывает условный юве или рому в чемпионате и тут же сливает салернитане или фрозиноне
+3
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+2
Пёли верим)))
А ещё в америкосовскую жадность, не будут они ему неустойку платить, задушаться))
+2
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Кстати боюсь, если эту бездарность не уволят летом, то из клуба уйдет актив, а это вполне возможно по двум причинам:неустойка от жадных америкосов для пёли, они предпочтут чтобы он окончательно развалил Милан бесплатно без смс и регистрации, и второе, лидерам уже явно надоела эта безнадега и отсутствие идей на поле. Вот во что играет пёля? Закинь куда нибудь это называют. В это играют пацаны во дворе, но не на высоких стадиях еврокубков. Так что уход того же Тео вполне возможен, т к играть он бросил. Значит есть подозрения у лидеров, что пёля не аут летом, а значит сливы салернитанам продолжатся. В такой ситуации логично попросить трансфер, тем более за лентяу дает псж деньги,им нужен бегунок после отьезда мбаппе в мадрид,а за тео бавария. Америкосы как типичные комерсы лучше продадут топов, чем уволят пёлю, лишь бы неустойку не платить. А если учесть, что многие победы как раз удавались не благодаря тактике (пёля и тактика это как жираф и балет), а благодаря индивидуальным действиям и топ-мастерству тео и леау, то уход кого-нибудь из них либо распродажа обоих за хорошие деньги и оставление пёли у руля клуба сулят команде катастрофой в новом сезоне.
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Ответ RM
Милану не хватило тренера с яйцами, который мог бы настроить команду на важные матчи. А именно этого настроя в системе и не хватает Милану, который обыгрывает условный юве или рому в чемпионате и тут же сливает салернитане или фрозиноне
Команда выиграла - значит хорошо настроилась. Проиграла - значит мяч катали без желания. Это не так работает. У Ромы была тактическая подготовка и знание того, как играть в тех или иных эпизодах, был план на игру. У Милана на этом месте при Пиоли пустота. А победить хотели все.
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Ответ Dixon010
Смысл моего сообщения в том, что с игры у Милана все равно ничего не получалось, а Жиру отлично играет на втором этаже. Так что если ничего не получается, то хоть этот вариант попробовать стоило. А так все мажут, не значит же что теперь на него теперь вообще играть нельзя
Так вся игра при Пёле это навесы на Гироуда и пасы на левый фланг,вот и вся игра.
Просто макаки из состава и прочее вторсырье даже этого сделать не могут. Угловые—показатель. Пёля должен отправиться на свалку,где ему,бездарю,самое место.
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Ответ Ящик пива
Жиру за 2 матча запорол два 100-х момента и вообще выглядел ужасно.
Смысл моего сообщения в том, что с игры у Милана все равно ничего не получалось, а Жиру отлично играет на втором этаже. Так что если ничего не получается, то хоть этот вариант попробовать стоило. А так все мажут, не значит же что теперь на него теперь вообще играть нельзя
+1
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Пошел вон из клуба,бездарность.
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да, кто виноват Пиоли, в большинстве, что мешало вывернуть игру, действовать быстрее, более сконцентрированно…
Нет, как всегда одни и те же комментарии
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Это позорище было какое-то. Ещё в первом матче. Безвольно катать мяч. Что там дальше по расписанию? Ах да, поражение с Интером и оформление чемпионства ему
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на выход!
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Ты еще тренер Милана? Ну после дерби не будешь))
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"В первом голе мы вовремя не заметили забегание Манчини. Во втором нас было больше, и мы должны были закрыть соперников."
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Второй гол тупорыло привёз Габбия, которого ты всунул в состав... Кого там закрывать то, если дурачок выкатывает под удар сопернику мяч, вместо нормального выноса?
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Тренера с яйцами нам не хватило, а не характера
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Не думаю, что Пиоли нужно увольнять.
Да, он не выжимает из команды максимум, но и не проваливается. Стабильное место в чемпионате, четвертьфинал лиги европы. Да, могли проходить Рому, но не обязаны этого делать, остались серьезные соперники, каждый может проиграть каждому. Мне кажется у болельщиков Милана слегка завышенные ожидания.
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Ответ Artem89S
Состав Милана второй по стоимости в сериале, проснись
За счёт Леау, Эрнандеса и Меньяна.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Справедливости ради, в группе смерти в ЛЧ до последнего боролись с вышедшими в полуфинал Боруссией Дортмунд и ПСЖ, а так же с неслабым Ньюкаслом. В прошлом году до полуфинала ЛЧ дошли, выбив праймовый Наполи. Настраивать на важные матчи он умеет игроков, причём даже Крунича и Салемакерса способен как игроков поднять. Но всё упирается в финансы, Тонали продали, а на замену взяли два эконом варианта, не купили нападающего на замену Жиру. Отсюда и провал в ЛЕ.
не финансы же провалили две две игры против Ромы. В чемпионате этот же состав Рому обыграл, но у меня периодически возникает ощущение, что игроки сами по себе если настроились, то будет бой, если нет - то вот это невнятное подобие игры. В конце концов, слить пять игр подряд без шансов Интеру тоже факт, подтверждающий и слабость состава по отдельным позициям и проблемы с настроем.
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Ответ RM
не финансы же провалили две две игры против Ромы. В чемпионате этот же состав Рому обыграл, но у меня периодически возникает ощущение, что игроки сами по себе если настроились, то будет бой, если нет - то вот это невнятное подобие игры. В конце концов, слить пять игр подряд без шансов Интеру тоже факт, подтверждающий и слабость состава по отдельным позициям и проблемы с настроем.
Ливерпуль тоже проиграл Аталанте, имея гораздо более сильный состав, чем у Милана. Но их никто не пинает, как нас. Состав откровенно слабый у нас, за исключением тем пары тройки позиций. В полузащите игроки уровня Лацио, так что спасибо, за то что дошли так далеко и в ЛЧ достойно смотрелись.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ливерпуль тоже проиграл Аталанте, имея гораздо более сильный состав, чем у Милана. Но их никто не пинает, как нас. Состав откровенно слабый у нас, за исключением тем пары тройки позиций. В полузащите игроки уровня Лацио, так что спасибо, за то что дошли так далеко и в ЛЧ достойно смотрелись.
Ливеру, как по мне, было уже просто все равно. Не слишком удачным был ход объявить об уходе среди сезона, игроки расслабились, все равно будет новый тренер. А вот Милан мог бы на чемпионат уже положить болт (выше не поднимутся, снизу пару туров точно никто не догонит) и сосредоточится на ЛЕ. Но, увы, как вышло так вышло.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Справедливости ради, в группе смерти в ЛЧ до последнего боролись с вышедшими в полуфинал Боруссией Дортмунд и ПСЖ, а так же с неслабым Ньюкаслом. В прошлом году до полуфинала ЛЧ дошли, выбив праймовый Наполи. Настраивать на важные матчи он умеет игроков, причём даже Крунича и Салемакерса способен как игроков поднять. Но всё упирается в финансы, Тонали продали, а на замену взяли два эконом варианта, не купили нападающего на замену Жиру. Отсюда и провал в ЛЕ.
летом купили игроко на 120 лямов. На этом нытьё про финансы можно закрывать
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ля ля оставь
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Ответ Cristiano Ronaldo
Справедливости ради, в группе смерти в ЛЧ до последнего боролись с вышедшими в полуфинал Боруссией Дортмунд и ПСЖ, а так же с неслабым Ньюкаслом. В прошлом году до полуфинала ЛЧ дошли, выбив праймовый Наполи. Настраивать на важные матчи он умеет игроков, причём даже Крунича и Салемакерса способен как игроков поднять. Но всё упирается в финансы, Тонали продали, а на замену взяли два эконом варианта, не купили нападающего на замену Жиру. Отсюда и провал в ЛЕ.
Если про группу—Милан должен был дома разносить Новый Замок,а в гостях Боруссию. И дальше спокойно играть. Этого не случилось. По поводу прошлого года—от Челси 0-5 в двух матчах,Тоттенхэм не берём,они ещё хуже. Наполи—выстрелил в том сезоне,но все равно это знакомая команда,тем более команда-однодневка,одного сезона,которая тогда уже тормозила (напомню 0-4 в Неаполе). В полуфинале кузены. ДЕРБИ. Милан получает 2 пробоины за 20 минут,и....Всё. После матча что сказал Пёля? Команда не настроилась. На полуфинал ЛЧ,в котором последний раз были в 2007,на дерби. Так что не знаю,на какие матчи он там умеет настраивать,это было показательно. Да,Милан занял в том году 5 место в Сериале,повезло,что у Юве очки отобрали. Пиоли потолка достиг,после упал и пробил дно. Спасибо и до свидания. Как бы там не лентяйничал Леава,сегодняшний состав стартовый—безумие полное.
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Ответ RM
Ливеру, как по мне, было уже просто все равно. Не слишком удачным был ход объявить об уходе среди сезона, игроки расслабились, все равно будет новый тренер. А вот Милан мог бы на чемпионат уже положить болт (выше не поднимутся, снизу пару туров точно никто не догонит) и сосредоточится на ЛЕ. Но, увы, как вышло так вышло.
Ливерпуль за ЛЕ боролся до последнего, поэтому и основу ставили. Просто, что Рома, что Аталанта, будучи аутсайдерами, сыграли сильнее. Это футбол и в нём не всегда побеждает сильнейший.
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Ответ Е.Р.
Пёли верим))) А ещё в америкосовскую жадность, не будут они ему неустойку платить, задушаться))
Там неустойка копейки,по контракту год остался,2 млн где-то.
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