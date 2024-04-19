Пиоли об 1:2 с «Ромой»: «Нам не хватило качества и решимости переломить ситуацию при 0:2, когда они остались вдесятером»

Стефано Пиоли дал комментарий после поражения от «Ромы» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Милан» проиграл римскому клубу (первый матч – 1:2, ответный – 0:1) в 1/4 финала и вылетел из турнира.

«Мы покидаем турнир с сожалением. « » показала больше качества и решимости в двух матчах, поэтому они заслужили право пройти дальше.

Нам, конечно, не хватило качества, поскольку, помимо того, что мы не создавали явных моментов, у нас были ситуации в штрафной, которые мы должны были использовать.

Мы должны были воспользоваться тем фактом, что они остались вдесятером, но нам не хватило ни качества, ни решимости, чтобы переломить ситуацию, когда мы проигрывали 0:2.

Мы должны были быстрее перемещать мяч, а не пытаться торопить события, но мы не смогли реализовать моменты, которые создали.

В первом голе мы вовремя не заметили забегание . Во втором нас было больше, и мы должны были закрыть соперников.

Как я уже сказал, мы должны признать, что не играли на том уровне, на который рассчитывали и который хотели показать сегодня», – сказал главный тренер « ».