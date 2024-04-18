Челик из «Ромы» удален в матче с «Миланом» на 31-й – он прыгнул в ахилл Леау

Теги Рома Милан серия А Италия Лига Европы УЕФА дисквалификации судьи Шимон Марчиняк Зеки Челик Рафаэл Леау Футбол

Защитник «Ромы» Зеки Челик удален в матче с «Миланом».

Футболист получил прямую карточку на 31-й минуте – арбитр Шимон Марчиняк наказал его за грубую игру против Рафаэла Леау в центре поля.

27-летний турок сзади прыгнул в ахилл португальцу и был удален с поля. ВАР не стал вмешиваться в эпизод.

К концу первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Рома» ведет со счетом 2:0 (первая игра – 1:0).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А удалили то кого именно ?
+147
-3
+144
Ответ sokur66@yandex.ru
А удалили то кого именно ?
Челика одного
+109
0
+109
А че за челик? Фамилию хотя бы написали…
+66
-2
+64
Челик наверняка видел глупое удаление Араухо и сделал абсолютно неправильные выводы. Зачем прыгать в подкате, когда уже игрок убежал на метр от тебя и без попытки сыграть в мяч?
+30
-4
+26
Ответ corazon blanco
Челик наверняка видел глупое удаление Араухо и сделал абсолютно неправильные выводы. Зачем прыгать в подкате, когда уже игрок убежал на метр от тебя и без попытки сыграть в мяч?
Превзошел! На чужой половине поля, при счете 2:0 в свою пользу, прыгать сзади.. Гений!
+27
-3
+24
-бро, кого удалили?
-да хз, челика какого-то…
+18
-1
+17
Какой-то мутный челик...
+18
-2
+16
Челик глупо поступил, так подставил команду, похоже, позавчерашний матч Барсы не смотрел.
+11
-3
+8
Это мода такая пошла в еврокубках на тупые удаления?))
+4
-1
+3
Пришёл почитать шутки про фамилию Челика. Не разочаровался. Всем спасибо.
+4
-1
+3
Судя по игре, удаление Челика окажется далеко не таким фатальным, хотя и не менее глупое чем у Араухо
+3
0
+3
Ответ PatrickShapka2
Челик глупо поступил, так подставил команду, похоже, позавчерашний матч Барсы не смотрел.
Позавчерашний, барса вчера Хави успокаивали
+4
-1
+3
Ответ Подкат Мальдини
Позавчерашний, барса вчера Хави успокаивали
Извините, затупил
+2
0
+2
Челик нехороший чел)
+2
-1
+1
Так а кто удален то?)
+2
-1
+1
Ответ corazon blanco
Челик наверняка видел глупое удаление Араухо и сделал абсолютно неправильные выводы. Зачем прыгать в подкате, когда уже игрок убежал на метр от тебя и без попытки сыграть в мяч?
он даже почти аопрорил минуту удаления ) 31 правда вместо 30)
+1
0
+1
Челик - это уменьшительно-ласкательное от чел?..)
+1
-1
0
Ответ Log in
Был вратарь, перуанец, по-моему, который получил ЖК за срыв атаки на чужой половине поля) есть к чему стремиться
В матче Дженоа и Милана,где удалили Меньяна,вратарь Дженоа в чужой штрафной как раз игрока Милана снёс и получил удаление))
0
0
0
"Чел, ты что?"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий