Челик из «Ромы» удален в матче с «Миланом» на 31-й – он прыгнул в ахилл Леау
Защитник «Ромы» Зеки Челик удален в матче с «Миланом».
Футболист получил прямую карточку на 31-й минуте – арбитр Шимон Марчиняк наказал его за грубую игру против Рафаэла Леау в центре поля.
27-летний турок сзади прыгнул в ахилл португальцу и был удален с поля. ВАР не стал вмешиваться в эпизод.
К концу первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Рома» ведет со счетом 2:0 (первая игра – 1:0).
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
-да хз, челика какого-то…