Челик из «Ромы» удален в матче с «Миланом» на 31-й – он прыгнул в ахилл Леау

Защитник «Ромы» Зеки Челик удален в матче с «Миланом».

Футболист получил прямую карточку на 31-й минуте – арбитр наказал его за грубую игру против в центре поля.

27-летний турок сзади прыгнул в ахилл португальцу и был удален с поля. ВАР не стал вмешиваться в эпизод.

К концу первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Рома» ведет со счетом 2:0 (первая игра – 1:0).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.