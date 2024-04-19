У «Милана» 2 поражения и ничья в 3 последних матчах. Дальше – дерби с «Интером»

Теги Интер Рома Милан серия А Италия Лига Европы УЕФА Сассуоло Футбол

«Милан» проиграл «Роме» и вылетел в 1/4 финала Лиги Европы.

Команда под руководством Стефано Пиоли уступила «Роме» (1:2) во втором матче 1/4 финала Лиги Европы и завершила выступление в турнире. 

Первую игру серии «Милан» также проиграл – со счетом 0:1. В промежутке между этими матчами клуб сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3) в игре чемпионата Италии. 

Таким образом, у «Милана» два поражения и ничья в последних трех играх. До этого была победная серия из 7 матчей во всех турнирах. 

22 апреля «Милан» сыграет с «Интером» в матче 33-го тура Серии А. 

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
какая же днищенская, мрачная, бестолковая, убогая, (не)игра против Ромы будучи час в большинстве
+17
0
+17
Ну что как там гений Пиоли поживает, за которого Милану нужно прямо держаться. Спасибо, на выход вслед за особенным.
+20
-4
+16
Одно радует- после такого Пиоли уже точно нет шансов остаться в клубе. Ему бы в Наполи, пойдет на пользу обоим. А Милану пора уже найти тренера поинтереснее. За скудетто спасибо, это не забудется никогда. Но время проходит, а проблемы Милана одни и те же: в опорке дырки при любом сочетании, в атаке вся ставка на навесы и индивидуальные действия игроков, из кубков вылетаем просто бездарно и безвольно, если удаление у Милана- сразу пожар и немощность, как будто - 3 игрока, а если удаление у соперникато вообще как будто ничего не было, замены чаще всего убивают игру команды, а не усиливают. Как сегодня, когда выпустив толпу атакующих игроков, потерял внятную структуру, и опасность пропала абсолютно, а Рома могла ещё забить. Ещё хорошо, что конкуренты по чемпионату в кризисе, а то пришлось бы ещё за место в ЛЧ переживать. Буду считать личным успехом Пиоли, если Интеру не проиграем в более чем в 2 мяча
+15
-2
+13
Ну, будет три поражения в четырёх матчах. Мы уже готовы.
+5
-1
+4
Ответ <Inter>
А кого вместо Пиоли?
Хоть черта лысого
+2
0
+2
Ответ Клименко
Алонсо в Байере точно не Индзаги в Милане, разные ситуации. Короч, молодой современный тренер Милану надо и будет норм. Деды типа Сарри и ко мимо
Так Байер стоял на вылет и мог рискнуть взять тренера, который до этого тренировал лишь молодежный состав. У меня в голове лишь вариант с Палладино или Фонсека из Лилля
+1
0
+1
Ответ Клименко
Мотта вытаскивает Болонью, Хаби играет без поражений с Байером. Кого вместо Пиоли, вот же вопрос
Так Мотту же Ювентус забирает, а своего Алонсо уже искали. Милан уже назначал Филиппо Индзаги, Зеедорфа и Гаттузо
+1
0
+1
Ответ Artem89S
Хоть черта лысого
Черт лысый уже есть. Волосатого бы
+1
0
+1
Не,ну чо,Пёля из он фаер)Где тут его фанаты,которые воют,что это лучший тренер для клуба? Леава потерялся,конечно,но стартовый состав выбирала глупая Пёля
+2
-1
+1
последний сезон Пиоли. уже очевидно.
+4
-3
+1
Ответ Dixon010
Одно радует- после такого Пиоли уже точно нет шансов остаться в клубе. Ему бы в Наполи, пойдет на пользу обоим. А Милану пора уже найти тренера поинтереснее. За скудетто спасибо, это не забудется никогда. Но время проходит, а проблемы Милана одни и те же: в опорке дырки при любом сочетании, в атаке вся ставка на навесы и индивидуальные действия игроков, из кубков вылетаем просто бездарно и безвольно, если удаление у Милана- сразу пожар и немощность, как будто - 3 игрока, а если удаление у соперникато вообще как будто ничего не было, замены чаще всего убивают игру команды, а не усиливают. Как сегодня, когда выпустив толпу атакующих игроков, потерял внятную структуру, и опасность пропала абсолютно, а Рома могла ещё забить. Ещё хорошо, что конкуренты по чемпионату в кризисе, а то пришлось бы ещё за место в ЛЧ переживать. Буду считать личным успехом Пиоли, если Интеру не проиграем в более чем в 2 мяча
и с этим всем - 2 место в СериАле
0
0
0
Ответ 9kmbqzp5g2
Ну что как там гений Пиоли поживает, за которого Милану нужно прямо держаться. Спасибо, на выход вслед за особенным.
Особенный Милан бы вывел в полуфинал как раз. В том году у него судья отобрал победу в матче с Севильей.
+2
-2
0
Ответ <Inter>
А кого вместо Пиоли?
Да кого угодно,чем Де Росси хуже Пиоли? Он лучше,как оказалось)Про него визг,что он топ,а Мотта—кот в мешке.
Пёля всё,это железно.
0
0
0
Ответ <Inter>
А кого вместо Пиоли?
Мотта вытаскивает Болонью, Хаби играет без поражений с Байером. Кого вместо Пиоли, вот же вопрос
0
0
0
Ответ <Inter>
Так Мотту же Ювентус забирает, а своего Алонсо уже искали. Милан уже назначал Филиппо Индзаги, Зеедорфа и Гаттузо
Алонсо в Байере точно не Индзаги в Милане, разные ситуации. Короч, молодой современный тренер Милану надо и будет норм. Деды типа Сарри и ко мимо
0
0
0
Ответ <Inter>
Так Мотту же Ювентус забирает, а своего Алонсо уже искали. Милан уже назначал Филиппо Индзаги, Зеедорфа и Гаттузо
Ещё официально не объявлено,они и Фелипе Андерсона забирали,а тот уехал домой
0
0
0
Эти игры с Ромой забыть как можно скорее, как и Пиоли с Леао, 2 за 100 лямов пусть забирают. А Тео на диету посадить
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий