У «Милана» 2 поражения и ничья в 3 последних матчах. Дальше – дерби с «Интером»
«Милан» проиграл «Роме» и вылетел в 1/4 финала Лиги Европы.
Команда под руководством Стефано Пиоли уступила «Роме» (1:2) во втором матче 1/4 финала Лиги Европы и завершила выступление в турнире.
Первую игру серии «Милан» также проиграл – со счетом 0:1. В промежутке между этими матчами клуб сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3) в игре чемпионата Италии.
Таким образом, у «Милана» два поражения и ничья в последних трех играх. До этого была победная серия из 7 матчей во всех турнирах.
22 апреля «Милан» сыграет с «Интером» в матче 33-го тура Серии А.
Пёля всё,это железно.