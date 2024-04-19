У «Милана» 2 поражения и ничья в 3 последних матчах. Дальше – дерби с «Интером»

«Милан» проиграл «Роме» и вылетел в 1/4 финала Лиги Европы.

Команда под руководством Стефано Пиоли уступила «Роме» (1:2) во втором матче 1/4 финала и завершила выступление в турнире.

Первую игру серии «Милан» также проиграл – со счетом 0:1. В промежутке между этими матчами клуб сыграл вничью с « » (3:3) в игре чемпионата Италии.

Таким образом, у «Милана» два поражения и ничья в последних трех играх. До этого была победная серия из 7 матчей во всех турнирах.

22 апреля « » сыграет с « » в матче 33-го тура Серии А.