Джейми Каррагер: «Реал» не был лучше «Ман Сити», но он находит способы побеждать. ЛЧ не обязательно выигрывает лучшая команда Европы»

Джейми Каррагер высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити».

Мадридский клуб вышел в полуфинал , одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).

«Я не думаю, что « » был лучше, чем « ».

Команда, которая выигрывает Лигу чемпионов, не обязательно является лучшей командой Европы. «Реал» находит способы побеждать.

«Манчестер Сити» был лучше, но в «Реале» есть что-то особенное. Они контролируют соперника. Их менталитет считается лучшим в Европе.

Последний удар «Реала» в створ ворот был нанесен на 12-й минуте. Любой, кто видел этот матч, не зная названий команд, сказал бы, что результат абсолютно незакономерен и что победителям повезло», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.