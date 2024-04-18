Джейми Каррагер: «Реал» не был лучше «Ман Сити», но он находит способы побеждать. ЛЧ не обязательно выигрывает лучшая команда Европы»
Джейми Каррагер высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити».
Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).
«Я не думаю, что «Реал» был лучше, чем «Манчестер Сити».
Команда, которая выигрывает Лигу чемпионов, не обязательно является лучшей командой Европы. «Реал» находит способы побеждать.
«Манчестер Сити» был лучше, но в «Реале» есть что-то особенное. Они контролируют соперника. Их менталитет считается лучшим в Европе.
Последний удар «Реала» в створ ворот был нанесен на 12-й минуте. Любой, кто видел этот матч, не зная названий команд, сказал бы, что результат абсолютно незакономерен и что победителям повезло», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.
Второй день.....фанатики орут про "бей-беги".
Ждемс, что будет дальше.
А вообще понятно. Я вот был уверен, что Сити дома спокойно пройдет Реал, как в том сезоне. А тут на тебе. Мадрид с победой....ведь неважно, обгонишь ты соперника на дюйм или на милю....победа есть победа.
А по каким критериям тогда определяется лучший, по XG?
разве не тот, кто побеждает?
вот эти играл лучше, бил чаще, владел мячом 95% времени и т.д. показывает только то, что люди забывают принципы спорта - где победивший и есть сильнейший
Без разницы сколько времени марафонец бежал первым 1км или 42км, главное, что на финишной прямой его обогнали и тем самым победили
Впрочем Реал был сильнейшим и в сезоне 16/17 и отчасти 17/18
Извините