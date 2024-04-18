Джейми Каррагер: «Реал» не был лучше «Ман Сити», но он находит способы побеждать. ЛЧ не обязательно выигрывает лучшая команда Европы»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джейми Каррагер высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити».

Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3). 

«Я не думаю, что «Реал» был лучше, чем «Манчестер Сити».

Команда, которая выигрывает Лигу чемпионов, не обязательно является лучшей командой Европы. «Реал» находит способы побеждать.

«Манчестер Сити» был лучше, но в «Реале» есть что-то особенное. Они контролируют соперника. Их менталитет считается лучшим в Европе.

Последний удар «Реала» в створ ворот был нанесен на 12-й минуте. Любой, кто видел этот матч, не зная названий команд, сказал бы, что результат абсолютно незакономерен и что победителям повезло», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports. 

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54 комментария
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Моуриньо: «Пусть хоть заберут мяч домой, а я забрал трофей». Цель оправдывает средства.
+87
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+85
Ответ Сергей Пацаваца
Джейми прав,всю жизнь болею за Ливерпуль,но тот финал в Стамбуле должен был забирать Милан как они это не сделали понятия не имею все звёзды мира сошлись в один ряд в пользу Ливерпуля
У многих клубов есть своя история камбэков и подвигов, но как это делает Реал последнее 10 лет это безумие. Столько топ клубов они прошли, столько камбэков на любой вкус, казалось это все, но они продалжает побеждать. После десимы, после 92:48 что изменился футбольном мире.
+50
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+47
А зачем вообще играть в футбол? Что значит быть лучше? Лучшие - это те, кто выигрывают. Остальное - это жалкие отговорки. Реал на состав потратил 530 млн евро, Сити потратил 1.1 млрд евро. Реал в полуфинале, Сити пусть борется в бей беги лиге
+59
-19
+40
Джейми прав,всю жизнь болею за Ливерпуль,но тот финал в Стамбуле должен был забирать Милан как они это не сделали понятия не имею все звёзды мира сошлись в один ряд в пользу Ливерпуля
+38
-5
+33
Ответ Дмитрий Снегирёв
Недалеким не понять, что из бей беги команд в АПЛ только Лутон. А самое забавное, что два матча с Сити Реал играл в бей беги))
Первый день после поражения.....фанатики визжали про автобус.
Второй день.....фанатики орут про "бей-беги".
Ждемс, что будет дальше.

А вообще понятно. Я вот был уверен, что Сити дома спокойно пройдет Реал, как в том сезоне. А тут на тебе. Мадрид с победой....ведь неважно, обгонишь ты соперника на дюйм или на милю....победа есть победа.
+29
-7
+22
"Команда, выигравшая Лигу чемпионов не обязательно является лучшей у Европе ".
А по каким критериям тогда определяется лучший, по XG?
+19
-2
+17
У чувака один весомый трофей 2005 года,к которому тоже можно придраться якобы незаслуженно и такого никогда не повторится.А так бы была карьера условного Джагелки или Доусона. Бесит напыщенность британцев,они одни мастера и умеют играть в футбол, остальные мимо проходили. У тех же Начо и Карвахаля столько кубков чемпионов,сколько у всего Ливерпуля за всю историю. Фантазер
+17
-2
+15
Почему сити не нанес голевой?
+13
-3
+10
Побеждает сильнейший! Все остальное лирика...
+9
-1
+8
Ответ Andrei
Первый день после поражения.....фанатики визжали про автобус. Второй день.....фанатики орут про "бей-беги". Ждемс, что будет дальше. А вообще понятно. Я вот был уверен, что Сити дома спокойно пройдет Реал, как в том сезоне. А тут на тебе. Мадрид с победой....ведь неважно, обгонишь ты соперника на дюйм или на милю....победа есть победа.
Любой фанат сити был бы рад оказаться на месте болел Реала. Остальное все лирика. 😁
+7
-2
+5
Ман сити одна из лучших команд мира, никто не спорит, но всё равно главное результат. Лет через двадцать про то как играл Сити не каждый вспомнит но то что Реал прошел в полуфинал будет у всех в памяти и в статистике.
+5
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Спорт несправедлив, как и вся жизнь в общем🤷🏻‍♂️ но тот кто выигрывает ЛЧ, априори становится лучшей командой Европы.
+7
-2
+5
а что значит в спорте лучший?)
разве не тот, кто побеждает?
вот эти играл лучше, бил чаще, владел мячом 95% времени и т.д. показывает только то, что люди забывают принципы спорта - где победивший и есть сильнейший
Без разницы сколько времени марафонец бежал первым 1км или 42км, главное, что на финишной прямой его обогнали и тем самым победили
+3
0
+3
Ответ Dastanation
У чувака один весомый трофей 2005 года,к которому тоже можно придраться якобы незаслуженно и такого никогда не повторится.А так бы была карьера условного Джагелки или Доусона. Бесит напыщенность британцев,они одни мастера и умеют играть в футбол, остальные мимо проходили. У тех же Начо и Карвахаля столько кубков чемпионов,сколько у всего Ливерпуля за всю историю. Фантазер
Соглашусь полностью. Каррагер... Почему такие, как он, решают, что именно они должны все разъяснить?! Кто его во что ставит?! У меня возникает ассоциация с нашими Булыкиным, Поповым из Амкара, Черкасом из СКА.
+4
-1
+3
Конечно Джейми, звание лучшей команды Европы же не разыгрывается в соревновании, его назначает общественность на основании половины сезона.
+2
0
+2
Ответ corazon blanco
Моуриньо: «Пусть хоть заберут мяч домой, а я забрал трофей». Цель оправдывает средства.
Ауф☝
+4
-2
+2
Ответ Нефанатик
А зачем вообще играть в футбол? Что значит быть лучше? Лучшие - это те, кто выигрывают. Остальное - это жалкие отговорки. Реал на состав потратил 530 млн евро, Сити потратил 1.1 млрд евро. Реал в полуфинале, Сити пусть борется в бей беги лиге
почему никто 1й матч в расчет не берет, 3 дальних удара и 3 гола. хотя дальние удары это не показатель игры, а Реал с игры мог еще 3-4 мяча забить
+2
0
+2
Ответ Sobaka666
Как классно болелы мадрида все переобувают. Уверен если было бы наоборот, сити уже засрали бы с ног до головы за такую игру
если бы у бабки было кое что она была бы дедом
+1
0
+1
Ответ Sobaka666
Как классно болелы мадрида все переобувают. Уверен если было бы наоборот, сити уже засрали бы с ног до головы за такую игру
Вы можете спокойно найти мой комментарий по поводу игры Мадрида, я сам не рад такой игре любимого клуба, однако мы, просто зрители и наблюдаем за происходящим.
+1
0
+1
Ответ Даулет Абдрахманбек
У многих клубов есть своя история камбэков и подвигов, но как это делает Реал последнее 10 лет это безумие. Столько топ клубов они прошли, столько камбэков на любой вкус, казалось это все, но они продалжает побеждать. После десимы, после 92:48 что изменился футбольном мире.
Но Десима полноправно принадлежит Реалу. Тогда они были сильнейшей командой мира и в полуфинале уничтожили действующего победителя требла 0-4 на их поле. До этого разгромив другие топ команды Бундеслиги. Атлетико забил на шару из за ошибки Икера и весь матч сидел в жестком автобусе ( как Реал с Сити ). Просто Реалу хватило мастерства перевернуть тот матч а Сити нет.

Впрочем Реал был сильнейшим и в сезоне 16/17 и отчасти 17/18
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Ответ laudrup
Ты вообще понял, что я написал?
нет, думал ты понял
+1
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Ответ Меган Лайф
Комментарий удален модератором
В том, чтобы трафик на спортсе не угасал)
Извините
+1
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+1
Ответ Oleg Kostin
Почему несправедливо все в жизни? Все в этой жизни закономерно, просто ты этого не замечаешь, она расставляет все на свои места, как говорится, что посеешь, то и пожмёшь. Ничего просто так не случается. Запомни.
Ты конечно молодец, накидал общих фраз да поговорок. Но с жизнью они мало связаны.
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Снегирёв
Недалеким не понять, что из бей беги команд в АПЛ только Лутон. А самое забавное, что два матча с Сити Реал играл в бей беги))
ты серьезно ??? вот это да ))))))))
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история помнит победителя а не результат
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собаки лают КАРАВАН ИДЁТ
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Ответ Макс Смирнов
С таким футболом стыдно играть в еврокубках. Реал Мадрид - позорное позорище!
Ага пазол. Тем временем Реал 15 ЛЧ заберёт. А ты и дальше вопи
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Ответ Макс Смирнов
С таким футболом стыдно играть в еврокубках. Реал Мадрид - позорное позорище!
ну для тебя может быть, просто твоё мнение останется с тобой вот и всё а Реал идёт дальше
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Ответ Dastanation
У чувака один весомый трофей 2005 года,к которому тоже можно придраться якобы незаслуженно и такого никогда не повторится.А так бы была карьера условного Джагелки или Доусона. Бесит напыщенность британцев,они одни мастера и умеют играть в футбол, остальные мимо проходили. У тех же Начо и Карвахаля столько кубков чемпионов,сколько у всего Ливерпуля за всю историю. Фантазер
А что Каррагер сказал плохого про Реал чтоб удостоиться от тебя такого негативного отзыва?
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Ну конечно... 🤔
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