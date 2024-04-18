Капелло назвал Анчелотти лучшим тренером мира. Карло ответил: «Наверное, ему понравилась игра «Реала» в защите»

Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.

« – лучший тренер в мире, об этом говорят результаты. Он играет по-разному в зависимости от того, какие игроки у него есть.

Карло открыт, как сказал Беллингем, он помогает команде совершенствоваться. У него есть сила и авторитет в раздевалке», – сказал после матча с « ».

Анчелотти после игры ответил на похвалу итальянца.

«Фабио, должно быть, понравилась наша игра в защите. И мне тоже. Матч был не открытый, а тяжелый и трудный. Мы играли так, как надо, стараясь использовать контратаки и защищаться», – сказал тренер « ».