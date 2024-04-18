Капелло назвал Анчелотти лучшим тренером мира. Карло ответил: «Наверное, ему понравилась игра «Реала» в защите»
Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.
«Карло Анчелотти – лучший тренер в мире, об этом говорят результаты. Он играет по-разному в зависимости от того, какие игроки у него есть.
Карло открыт, как сказал Беллингем, он помогает команде совершенствоваться. У него есть сила и авторитет в раздевалке», – сказал Капелло после матча с «Манчестер Сити».
Анчелотти после игры ответил на похвалу итальянца.
«Фабио, должно быть, понравилась наша игра в защите. И мне тоже. Матч был не открытый, а тяжелый и трудный. Мы играли так, как надо, стараясь использовать контратаки и защищаться», – сказал тренер «Реала».
Но отличие в том, что Милан атакой убил МЮ.
Великий тренер!
Для меня странно, что некоторые фанаты Реала летом хотели, чтобы он ушел.
Дон Карло должен со сборной попылить ещё.
Всё не могу понять, как Эвертон его в своё время смог заманить в роль главного тренера.
В Реале, длинная скамейка запасных, все хотят играть.
Насколько будет уместно выпустить молодого, вместо, скажем, Модрича или Хоселу?
Им нужна игровая практика , чтобы дать результат в решающих матчах сезона.
Да, и Вальверде, Камавинга, Тчюмачени, Винисиус, Родриго, Беллингэм - разве не молодежь?
Что они стали сейчас звёздами - огромная заслуга Анчи!