Капелло назвал Анчелотти лучшим тренером мира. Карло ответил: «Наверное, ему понравилась игра «Реала» в защите»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.

«Карло Анчелотти – лучший тренер в мире, об этом говорят результаты. Он играет по-разному в зависимости от того, какие игроки у него есть.

Карло открыт, как сказал Беллингем, он помогает команде совершенствоваться. У него есть сила и авторитет в раздевалке», – сказал Капелло после матча с «Манчестер Сити».

Анчелотти после игры ответил на похвалу итальянца.

«Фабио, должно быть, понравилась наша игра в защите. И мне тоже. Матч был не открытый, а тяжелый и трудный. Мы играли так, как надо, стараясь использовать контратаки и защищаться», – сказал тренер «Реала».

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75 комментариев
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Анчелотти проходил сильнейший на то время МЮ Фергюсона в полуфинале ЛЧ в 2007 а сейчас прошел сильнейший МС Гвардиолы. Сколько уже времени прошло между этими событиями а Анчелотти по прежнему лучший.
+103
-3
+100
А как еще обыграть Сити? Считаю, что вода тушит огонь и это нормально)
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-2
+43
До сих пор досадно после вчерашнего, но не признавать величие Карло - глупо.
+24
0
+24
Ответ Pixel 8
Сильнейший МЮ был в сезонах 2007-2009. В апреле мае 2007 года у МЮ защита хромала сильно, если не ошибаюсь, Видич и Фердинанд были травмированы.
Так у Милана там потерь тоже хватало. Там Бонера играл в центре защиты. Как вспомню - вздрагиваю)

Но отличие в том, что Милан атакой убил МЮ.
+21
-3
+18
Как сказал Моуриньо однажды: «Они могут забрать мяч домой, а я выиграю и заберу три очка». Это просто база от Жозе, победа любой ценой и вообще по барабану как она досталась.
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0
+13
Защита Реала действительно была супер, всего один раз дали отличиться горожанам, да и то сделали подарок, несчастный случай у железного Рюдигера.
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+10
Ответ Scary_Clown
Комментарий скрыт
Что ты такое несешь ?🤮
+9
0
+9
Ответ Yobo
Анчелотти проходил сильнейший на то время МЮ Фергюсона в полуфинале ЛЧ в 2007 а сейчас прошел сильнейший МС Гвардиолы. Сколько уже времени прошло между этими событиями а Анчелотти по прежнему лучший.
Сильнейший МЮ был в сезонах 2007-2009. В апреле мае 2007 года у МЮ защита хромала сильно, если не ошибаюсь, Видич и Фердинанд были травмированы.
+12
-3
+9
За тренера всегда говорят результаты! Анчелотти давно всем всё доказал.
Великий тренер!
Для меня странно, что некоторые фанаты Реала летом хотели, чтобы он ушел.
+9
-1
+8
Выдающийся тренер с большой буквы!
Дон Карло должен со сборной попылить ещё.

Всё не могу понять, как Эвертон его в своё время смог заманить в роль главного тренера.
+9
-2
+7
Карло великий тренер, количество побед в Лиге Чемпионов и победы во всех топ-5 чемпионатах Европы говорят об этом.
+5
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+5
Ответ Krauvec Cool
Комментарий скрыт
Ты прав. Потрясающая тактика. Забили первыми и до 76-й, напрягался Сити, чтобы отыграться.
+7
-2
+5
Карло Анчелотти - выдающийся! Лучший тренер, причём, очевидно с большим-большим преимуществом. Я вообще не могу понять, как многие могут называть лучшим Гвардиолу.
+6
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Ответ Андрей
Ещё раз, специально для тебя!!!! У Анчелотти 4 победы в чемпионатах и 4 Лиги Чемпионов, У Гвардиолы 11 побед в чемпионатах и 3 Лиги Чемпионов ( И Гвардиола на 11 лет младше) и У Гвардиолы два требла, с разными клубами!!! И кто здесь лучший)))))
Еще раз, юноша, специально для Вас. Где в моем комментарии написано, что Карло лучший? Один из — безусловно. А то, что Карло великий тренер, я думаю Вы с этим спорить не будете и отрицать очевидное.
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Ответ laudrup
За тренера всегда говорят результаты! Анчелотти давно всем всё доказал. Великий тренер! Для меня странно, что некоторые фанаты Реала летом хотели, чтобы он ушел.
Когда Абрамович неожиданно уволил Анчелотти, меня удивило, что многие фанаты Челси восприняли это как должное. Никто не высказал сожаления по этому поводу.
+5
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+4
Ответ Игорь Новиков
Так у Милана там потерь тоже хватало. Там Бонера играл в центре защиты. Как вспомню - вздрагиваю) Но отличие в том, что Милан атакой убил МЮ.
Там Каладзе и Оддо играли еще :)) против Роналду и Гиггза на флангах :)
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Ответ Scary_Clown
Комментарий скрыт
Следующим в списке Рафа Маркес идёт?
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Ответ Андрей
Ещё раз, для тебя, а разве я указываю что у тебя так написано?)) Обрати внимание в конце не стоит знак вопроса, читай внимательно, Карло большой молодец вне всяких сомнений!!
Тогда к чему Вы вообще адресовали написали мне свой комментарий? Чтобы напомнить, что Гвардиола гений? Так это и так все прекрасно знают.
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Ответ Ротор-Волгоград
Когда какая-нибудь Мальорка поставит автобус и не проиграет Реалу, будут нахваливать Мальорку и его тренера? Или обольют г-м?
Да попробуйте вообще остановить Сити. Автобусом или там атакующей игрой. Много у кого получалось за последние пару лет? Реал это сделал. Это факт. А Карло с игроками просто воплотил план в жизнь. Так что тренер молодец. Результат принёс
+3
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+2
Ответ Ротор-Волгоград
Последние 13 лет, он ничего такого не показал. Скорее забирали мяч, очки и самоуважение Моура.
Ну, еврокубок он выиграл совсем недавно, будем честны.
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Ответ Den-is
Да какая там у Реала оборона, если они за 90 минут допустили 27 ударов и 10 ударов в створ своих ворот?) Скорее это косяк напов Сити
Странно, но у Opta получилось 9 ударов в створ за 120 минут ;)
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+2
Ответ Андрей
У Анчелотти 4 победы в чемпионатах и 4 Лиги Чемпионов, У Гвардиолы 11 побед в чемпионатах и 3 Лиги Чемпионов ( И Гвардиола на 11 лет младше) И почему же его лучшим называют))))??
5 побед в чемпионатах
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Так у Милана там потерь тоже хватало. Там Бонера играл в центре защиты. Как вспомню - вздрагиваю) Но отличие в том, что Милан атакой убил МЮ.
Игореш, я где-то что-то писал про Милан или ставил под сомнение его победу? Я говорю о том, что тот МЮ не был сильнейшим, сильнейшим он стал через год, когда Роналду вышел на проектную мощность и защита стала сильнее.
+2
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+2
Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Артета вчера вылетел, Реал прошел в полуфинал, а ты горишь 🤣
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+1
Ответ 5c7y88ww8g
Там Каладзе и Оддо играли еще :)) против Роналду и Гиггза на флангах :)
Ну да. Те еще звери))
+2
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+1
Ответ Dand
Выдающийся тренер с большой буквы! Дон Карло должен со сборной попылить ещё. Всё не могу понять, как Эвертон его в своё время смог заманить в роль главного тренера.
Возможно, пообещали крупные вложения в команду ;)
+1
0
+1
Ответ I. S.
Карло Анчелотти - выдающийся! Лучший тренер, причём, очевидно с большим-большим преимуществом. Я вообще не могу понять, как многие могут называть лучшим Гвардиолу.
У Анчелотти 4 победы в чемпионатах и 4 Лиги Чемпионов, У Гвардиолы 11 побед в чемпионатах и 3 Лиги Чемпионов ( И Гвардиола на 11 лет младше) И почему же его лучшим называют))))??
+2
-1
+1
Когда какая-нибудь Мальорка поставит автобус и не проиграет Реалу, будут нахваливать Мальорку и его тренера? Или обольют г-м?
+3
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Такой шикарный автобус не все могут поставить
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Ответ Brosco
Он очень плохо раскрывает молодежь. Даже в играх где всё ясно, выпускает игроков на 75+ минут.
В Милане он прекрасно развивал молодежь.
В Реале, длинная скамейка запасных, все хотят играть.
Насколько будет уместно выпустить молодого, вместо, скажем, Модрича или Хоселу?
Им нужна игровая практика , чтобы дать результат в решающих матчах сезона.
Да, и Вальверде, Камавинга, Тчюмачени, Винисиус, Родриго, Беллингэм - разве не молодежь?
Что они стали сейчас звёздами - огромная заслуга Анчи!
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