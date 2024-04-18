Александр Жуков: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Надо было раньше его убирать. Но лучше поздно, чем никогда»
Александр Жуков прокомментировал смену тренера в «Спартаке».
Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович.
«Надо было раньше убирать Абаскаля, перед зимней паузой. Но уж лучше поздно, чем никогда. Его деятельность привела к полному разладу. Комбинационной и атакующей игры нет.
Думаю, что и Слишкович – это временная кандидатура. Будем ждать нового главного тренера», – сказал первый вице-спикер Госдумы, болельщик «Спартака» и почетный президент Олимпийского комитета России.
P.S
Даже чемпионский Каррера, которому руководство активно палки в колёса вставляло и влезало чуть что не в свои дела - поплыл на второй сезон.
Я к ней и сам давно ль от нежности отрёкся?
Теперь уж в это мне ребячество не впасть,
Но кто б в 2000-е вдруг за всеми не повлёкся?
Когда из Англии, иные из Европ
Сюда на время поработать приезжали,
Кричали даже женщины "Ура!"
И в воздух чепчики бросали.