Александр Жуков: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Надо было раньше его убирать. Но лучше поздно, чем никогда»

Александр Жуков прокомментировал смену тренера в «Спартаке».

был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал .

«Надо было раньше убирать Абаскаля, перед зимней паузой. Но уж лучше поздно, чем никогда. Его деятельность привела к полному разладу. Комбинационной и атакующей игры нет.

Думаю, что и Слишкович – это временная кандидатура. Будем ждать нового главного тренера», – сказал первый вице-спикер Госдумы, болельщик « » и почетный президент Олимпийского комитета России.