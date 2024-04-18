Александр Жуков: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Надо было раньше его убирать. Но лучше поздно, чем никогда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Жуков прокомментировал смену тренера в «Спартаке».

Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович.

«Надо было раньше убирать Абаскаля, перед зимней паузой. Но уж лучше поздно, чем никогда. Его деятельность привела к полному разладу. Комбинационной и атакующей игры нет.

Думаю, что и Слишкович – это временная кандидатура. Будем ждать нового главного тренера», – сказал первый вице-спикер Госдумы, болельщик «Спартака» и почетный президент Олимпийского комитета России.

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14 комментариев
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Вас бы всех куда-нибудь убрать уже наконец-то 🤡🤡🤡
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Попробуй потренировать в любой стране, когда против тебя спикеры страны, министры иностранных дел, легенды футбола, а вот попробуй.))))
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Ага,во всем виноват Абаскаль а остальные не причем начиная от руководства,заканчивая игроками.
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тренера нет, а его продолжают провожать помоями...успокоиться надо и ждать изменений в лучшую сторону...
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К полному разладу привел не А. , а полный провал трансферной политики ! Она строилась и строится по принципу - а сколько я положу денег в свой карман, а не по принципу усиления команды! Вот когда эти Жуковы направят свой гнев не на тренеров , а на тех кто ворует - вот тогда может что то и получится !
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Забавная тенденция: после Романцева через Спартак прошло огромное количество тренеров, под двадцатку спецов точно, и каждый из них почему-то разваливал команду. Не строил, а разваливал. Закономерный вопрос: может, дело не в тренерах а в гнилой системе Спартака?

P.S

Даже чемпионский Каррера, которому руководство активно палки в колёса вставляло и влезало чуть что не в свои дела - поплыл на второй сезон.
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Ответ Victor Pavlovuch
К полному разладу привел не А. , а полный провал трансферной политики ! Она строилась и строится по принципу - а сколько я положу денег в свой карман, а не по принципу усиления команды! Вот когда эти Жуковы направят свой гнев не на тренеров , а на тех кто ворует - вот тогда может что то и получится !
Минусую! За непонимание очевидных вещей, о которых сказал Жуков!
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И дамбу в Орске прорвало из-за него.
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Ответ Провизор
И дамбу в Орске прорвало из-за него.
И часовню он развалил.
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К футболке с ромбом красно-белой та же страсть!
Я к ней и сам давно ль от нежности отрёкся?
Теперь уж в это мне ребячество не впасть,
Но кто б в 2000-е вдруг за всеми не повлёкся?
Когда из Англии, иные из Европ
Сюда на время поработать приезжали,
Кричали даже женщины "Ура!"
И в воздух чепчики бросали.
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Ответ Амин Чич
Попробуй потренировать в любой стране, когда против тебя спикеры страны, министры иностранных дел, легенды футбола, а вот попробуй.))))
Да он уже пробовал - и в Севилье, и в Кьясо, и в Лугано, и в Базеле, и в Асколи, и в Волосе и отовсюду вылетал со свистом и без вмешательства спикеров и министров. И пусть скажет спасибо, что у нас спикеры и министры - люди интеллигентные, терпеливые и выдержанные. А то мог бы ещё и в табло получить на прощание за своё поведение, как ему прилетело после матча от болельщиков в одной из "толерантных" европейских стран.
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Ответ NIK7478
Минусую! За непонимание очевидных вещей, о которых сказал Жуков!
ну вам виднее ! Жуков для вас авторитет ! А то что 23 тренера ничего не добились в Спартаке должно вам всё-таки заставить задуматься !
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