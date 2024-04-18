Зарема о Слишковиче: «Это план «Б» Малышева, видимо. Повезло, так бы Эшуорта попросили тренировать»
Зарема Салихова высказалась о ситуации в «Спартаке».
После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в Фонбет Кубке России (0:0) был назначен Владимир Слишкович.
В 2016 году после увольнения Дмитрия Аленичева красно-белых возглавил его помощник Массимо Каррера, после чего тот выиграл со «Спартаком» чемпионат России.
– Уместно ли сравнивать Слишковича и Карреру?
– Не надо ни с кем сравнить и проводить параллели. Видимо, план «Б» Малышева – это Слишкович.
Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Еще повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы Эшуорта попросили потренировать, – сказала Зарема Салихова.
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