Зарема о Слишковиче: «Это план «Б» Малышева, видимо. Повезло, так бы Эшуорта попросили тренировать»

Зарема Салихова высказалась о ситуации в «Спартаке».

После увольнения исполняющим обязанности главного тренера « » перед матчем с «Зенитом» в Фонбет Кубке России (0:0) был назначен .

В 2016 году после увольнения Дмитрия Аленичева красно-белых возглавил его помощник , после чего тот выиграл со «Спартаком» чемпионат России.

– Уместно ли сравнивать Слишковича и Карреру?

– Не надо ни с кем сравнить и проводить параллели. Видимо, план «Б» Малышева – это Слишкович.

Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Еще повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы попросили потренировать, – сказала .

Зарема Салихова: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита»