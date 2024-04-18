Зарема о Слишковиче: «Это план «Б» Малышева, видимо. Повезло, так бы Эшуорта попросили тренировать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Чемпионат.com Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Олег Малышев Владимир Слишкович Футбол

Зарема Салихова высказалась о ситуации в «Спартаке».

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в Фонбет Кубке России (0:0) был назначен Владимир Слишкович.

В 2016 году после увольнения Дмитрия Аленичева красно-белых возглавил его помощник Массимо Каррера, после чего тот выиграл со «Спартаком» чемпионат России.

Уместно ли сравнивать Слишковича и Карреру?

– Не надо ни с кем сравнить и проводить параллели. Видимо, план «Б» Малышева – это Слишкович.

Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Еще повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы Эшуорта попросили потренировать, – сказала Зарема Салихова.

Зарема Салихова: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита»

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18 комментариев
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Как Федун отделался от Спартака, так Зарема стала главным экспертом в футболе. Забыла, как Рианчо команду тренировал.
+12
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+12
Она каждый день по 2 предложения в инсте рожает или как?
+2
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+2
Обожаю эту красно-белую легенду ФКС-Ма!
+5
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Ответ Честный контроль
Обожаю эту красно-белую легенду ФКС-Ма!
…Нда?
+1
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+1
Ответ Peter Parker
Скорее тогда уж Комбаров из восстановленного Спартака-2, у него в отличие от Реброва хотя бы опыт есть такой работы.
Тогда уж план Ц... ну вы поняли)
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Ответ Детрит
Ну тут было больше сарказма, чем серьезности. Глупо всерьез комментировать ее слова в свете того, что Эшуорта на момент назначения Слишковича и.о. уже в клубе не было. А так, да, скорее всего Димона подтянули бы на пару матчей. Он бы хоть точно Зиньковского научил повыше навешивать, а то Антоха все в первого встречного лупит
Да, я ее никогда всерьез не воспринимал. С первого интервью, где она сидела и мычала.
К сожалению, проблема с тем, чтобы перебить ближнего и вообще нормально навесить есть не только у Антона.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Она каждый день по 2 предложения в инсте рожает или как?
Или как🤣
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Ващет там Артемка Ребров на тренера учится, вроде как. Но это уже план В.
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Ответ Детрит
Ну тут было больше сарказма, чем серьезности. Глупо всерьез комментировать ее слова в свете того, что Эшуорта на момент назначения Слишковича и.о. уже в клубе не было. А так, да, скорее всего Димона подтянули бы на пару матчей. Он бы хоть точно Зиньковского научил повыше навешивать, а то Антоха все в первого встречного лупит
Согласен
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Ответ Детрит
Ващет там Артемка Ребров на тренера учится, вроде как. Но это уже план В.
У нас есть иплан С
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Ответ Детрит
Ващет там Артемка Ребров на тренера учится, вроде как. Но это уже план В.
выучился на некоего технического координатора :)
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Ответ Peter Parker
Да, я ее никогда всерьез не воспринимал. С первого интервью, где она сидела и мычала. К сожалению, проблема с тем, чтобы перебить ближнего и вообще нормально навесить есть не только у Антона.
а на остальных надежды уже нет просто.
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Ответ Spartakus1984
Наверное она о том,что когда то Эшуорт тренировал какое то время Ростов.Типа опыт же имеет мог бы и Спартак потренировать временно.
Если честно, я б даже и не пытался искать в ее словах логики. После ее слов "в наше время мы в Спартаке были как одна семья" я без смеха не могу вспоминать ее слова о Витории :) Конъюнктурщица, которая мелет все, что генерирует мозг. Иногда попадает в нужное русло, но в целом это просто поток едкого сознания. Вчерашний перл про шашлыки и Черчесова тому пример
+1
-1
0
Ответ Peter Parker
Скорее тогда уж Комбаров из восстановленного Спартака-2, у него в отличие от Реброва хотя бы опыт есть такой работы.
Ну тут было больше сарказма, чем серьезности. Глупо всерьез комментировать ее слова в свете того, что Эшуорта на момент назначения Слишковича и.о. уже в клубе не было. А так, да, скорее всего Димона подтянули бы на пару матчей. Он бы хоть точно Зиньковского научил повыше навешивать, а то Антоха все в первого встречного лупит
0
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0
Ответ Детрит
Ващет там Артемка Ребров на тренера учится, вроде как. Но это уже план В.
Скорее тогда уж Комбаров из восстановленного Спартака-2, у него в отличие от Реброва хотя бы опыт есть такой работы.
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ну знаете, это уже слишкович
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Зачем просить тренировать Эшуорта? Когда Заремка вполне может совмещать посты главного тренера, спортивного и генерального директоров. Вдобавок к обязанностям специалиста по связям с общественностью, которые она уже исполняет.
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