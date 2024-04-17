Игонин о матче Кубка: «У «Спартака» перед «Зенитом» не так много козырей. Смена тренера зачастую хорошо сказывается эмоционально, но Слишкович и так был в штабе Абаскаля, ничего по сути не поменялось»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Алексей Игонин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Алексей Игонин считает, что «Зенит» пройдет «Спартак» в 1/2 Кубка России.

Ответная встреча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня в Санкт‑Петербурге. Первый матч завершился победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. 

«Если вспомнить прошлый матч, то там у «Зенита» были некие сложности, но опять же, все зависит от того, в каком составе будут сине‑бело‑голубые. Мы видим, что действительно ощутима разница между основой и запасными. Еще зависит от того, с каким настроем подойдет команда. Но надеюсь, с ним будет все нормально. В оптимальном же составе у «Зенита», естественно, шансов больше.

Конечно, зачастую смена тренера хорошо сказывается эмоционально, а футболисты хотят что‑то доказать. И часто первый‑второй матч после отставки тренера команда способна показать результат. Но в «Спартаке» по сути ведь ничего не поменялось, Слишкович и так находился в штабе Абаскаля. И все прекрасно понимают, что дальше он работать не будет.

Так что тут остается стимул только выкладываться из‑за того, какой соперник перед тобой. Но у «Спартака» перед «Зенитом» не так много козырей. Всегда если кто и может «Зениту» что‑то навязать, то только сам «Зенит». Если этого не случится – «Спартаку» будет сложно, – сказал бывший капитан петербургской команды Алексей Игонин.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пора победить Зенит в Питере. Вперёд, Спартак!
+3
0
+3
Максименко за всех отдувался. Ахметов понравился вроде как и умеет.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий