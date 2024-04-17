Игонин о матче Кубка: «У «Спартака» перед «Зенитом» не так много козырей. Смена тренера зачастую хорошо сказывается эмоционально, но Слишкович и так был в штабе Абаскаля, ничего по сути не поменялось»

Алексей Игонин считает, что «Зенит» пройдет «Спартак» в 1/2 Кубка России.

Ответная встреча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и « » состоится сегодня в Санкт‑Петербурге. Первый матч завершился победой команды со счетом 2:1.

«Если вспомнить прошлый матч, то там у « » были некие сложности, но опять же, все зависит от того, в каком составе будут сине‑бело‑голубые. Мы видим, что действительно ощутима разница между основой и запасными. Еще зависит от того, с каким настроем подойдет команда. Но надеюсь, с ним будет все нормально. В оптимальном же составе у «Зенита», естественно, шансов больше.

Конечно, зачастую смена тренера хорошо сказывается эмоционально, а футболисты хотят что‑то доказать. И часто первый‑второй матч после отставки тренера команда способна показать результат. Но в «Спартаке» по сути ведь ничего не поменялось, и так находился в штабе . И все прекрасно понимают, что дальше он работать не будет.

Так что тут остается стимул только выкладываться из‑за того, какой соперник перед тобой. Но у «Спартака» перед «Зенитом» не так много козырей. Всегда если кто и может «Зениту» что‑то навязать, то только сам «Зенит». Если этого не случится – «Спартаку» будет сложно, – сказал бывший капитан петербургской команды .