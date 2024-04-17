Максименко о 0:0: «Единственное, что отмечу – нашу самоотдачу. До игры с «Зенитом» было мало времени, старались сконцентрироваться на матче»
Александр Максименко прокомментировал матч против «Зенита» в Кубке России.
Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 2:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Таким образом, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».
– Как работается без Абаскаля?
– Понятно, что это для нас был неприятный момент. Мало времени было до игры с «Зенитом», старались не думать об этой ситуации, а сконцентрироваться на матче Кубка России.
– Много ли отличий в работе со Слишковичем и Абаскалем?
– Тяжело за два дня увидеть какие‑то отличия. Что‑то нарабатывали на тренировках. Единственное, что можно отметить, – нашу самоотдачу.
– Вы не говорили о том, что сегодня лучше не выигрывать у «Зенита», так как там дальше ЦСКА, а лучше окунуться в Путь регионов?
– Да‑да, именно так думали (улыбается), – сказал голкипер «Спартака».
там, если что, потом еще Ростов корячится в перспективе, так что в каком месте это лучше, чем с ЦСКА - я хз