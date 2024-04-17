Максименко о 0:0: «Единственное, что отмечу – нашу самоотдачу. До игры с «Зенитом» было мало времени, старались сконцентрироваться на матче»

Александр Максименко прокомментировал матч против «Зенита» в Кубке России.

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 2:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Таким образом, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».

– Как работается без ?

– Понятно, что это для нас был неприятный момент. Мало времени было до игры с « », старались не думать об этой ситуации, а сконцентрироваться на матче Кубка России.

– Много ли отличий в работе со и Абаскалем?

– Тяжело за два дня увидеть какие‑то отличия. Что‑то нарабатывали на тренировках. Единственное, что можно отметить, – нашу самоотдачу.

– Вы не говорили о том, что сегодня лучше не выигрывать у «Зенита», так как там дальше , а лучше окунуться в Путь регионов?

– Да‑да, именно так думали (улыбается), – сказал голкипер « ».