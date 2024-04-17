Максименко о 0:0: «Единственное, что отмечу – нашу самоотдачу. До игры с «Зенитом» было мало времени, старались сконцентрироваться на матче»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Максименко Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Максименко прокомментировал матч против «Зенита» в Кубке России.

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 2:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Таким образом, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».

– Как работается без Абаскаля?

– Понятно, что это для нас был неприятный момент. Мало времени было до игры с «Зенитом», старались не думать об этой ситуации, а сконцентрироваться на матче Кубка России.

– Много ли отличий в работе со Слишковичем и Абаскалем?

– Тяжело за два дня увидеть какие‑то отличия. Что‑то нарабатывали на тренировках. Единственное, что можно отметить, – нашу самоотдачу.

– Вы не говорили о том, что сегодня лучше не выигрывать у «Зенита», так как там дальше ЦСКА, а лучше окунуться в Путь регионов?

– Да‑да, именно так думали (улыбается), – сказал голкипер «Спартака».

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11 комментариев
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Добрый ты, Санек. Сегодня была только твоя самоотдача.
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За всех играл.
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Макс сегодня отлично отыграл! Если б не он, Зенит нас уделал бы с крупным счётом. Джикия вышел только чтоб о нем вспомнили. Позицию не держал, пеналь привёз, хоть его и не дали. Денисов то только ноги раздвигал. Бабича сильно не хватало.
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Все так говорят про путь регионов, будто там Спартаку не с Динамо играть, а со второй лигой или типа того
там, если что, потом еще Ростов корячится в перспективе, так что в каком месте это лучше, чем с ЦСКА - я хз
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Самоотдача была. Но командную игру рыжий просто уничтожил
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Ну Максименко сегодня выдал просто шикарный матч, по сути именно он вытащил нули и дважды не пропустил от Зенита в Питере за полтора месяца.
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А кто-то всё ещё будет говорить, что Селихов лучше Максименко. Так Селихов спасал только в одном матче - Спартак-Амкар, где Селихов только 1 мяч пропустил ... от Глушкова.
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спартак был никакосовый. либо зенит вышел на пик. Максименко респект! Нам надо будет очень постараться. Лишь бы подойти в оптимальном составе, без, условно, Облякова в обороне!
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Прямо на сборную наиграл
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Не пропустил - значит молодец.
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Макси. Вроде так назвал его Ильзя.
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