Игнатов о Слишковиче: «Более спокойный, чем Абаскаль. В целом пока плюс-минус тоже самое»
Михаил Игнатов сравнил Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.
– Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Вчера донес нам определенную идею, мы ее старались выполнять. Не во всех моментах получилось, но нужно понимать, что прошло мало времени с его назначения.
Думаю, что все его идеи еще до конца до нас не дошли.
– Какие изменения внес Слишкович?
– В целом пока плюс-минус все тоже самое, он же работает всего несколько дней, тяжело за такой период что-то поменять. Некоторые моменты он нам еще донесет, и в игре с «Ростовом» мы приложим максимум усилий, чтобы победить, – сказал полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.
Тренер «Спартака» Слишкович об Абаскале: «Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Это честная работа ассистента»
оставить лучших на лавку, всех остальных слить, и закупиться добротными легами от 10 миллионов евро за каждого и больше.
тогда Спартак веселее играть станет.
ибо с составом, где играют Денисов, Хлусевич, Джикия, Чернов, а в полузащите Умяров, Литвинов, Зиньковский, вряд ли чего-то можно добиться. они же реально не сильнее по умениям игроков того же Урала, Ростова, Крыльев, НН.
Зачем мне писать про поэзию? Аргументов нет, поэтому решили к никнейму придраться?!
Вот и славненько!
У Массимо получилось же!