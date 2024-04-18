Игнатов о Слишковиче: «Более спокойный, чем Абаскаль. В целом пока плюс-минус тоже самое»

Теги Спартак премьер-лига Россия Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Михаил Игнатов сравнил Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

– Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Вчера донес нам определенную идею, мы ее старались выполнять. Не во всех моментах получилось, но нужно понимать, что прошло мало времени с его назначения.

Думаю, что все его идеи еще до конца до нас не дошли.

Какие изменения внес Слишкович?

– В целом пока плюс-минус все тоже самое, он же работает всего несколько дней, тяжело за такой период что-то поменять. Некоторые моменты он нам еще донесет, и в игре с «Ростовом» мы приложим максимум усилий, чтобы победить, – сказал полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.

Тренер «Спартака» Слишкович об Абаскале: «Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Это честная работа ассистента»

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27 комментариев
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А вчера все увидели что и кто был на поле и что мы не влетели 5-0 заслуга Максименко и судьи
+19
-1
+18
Ответ T622222
А вчера все увидели что и кто был на поле и что мы не влетели 5-0 заслуга Максименко и судьи
Рыжий ушёл, но в команде буратины плюс-минус те же самые, чудом вничейку сгоняли😑
+13
-2
+11
Ответ Ktoto_V_Dome
Я хоть и не болельщик Спартака, но хочется верить, что у Слишковича получится 👍
А я как болельщик Спартака, хочу верить, что с экспериментами пока хватит и будет назначен тренер с опытом, учитывающий любовь Спартака к игре с мячом
+12
-1
+11
Ответ T622222
А вчера все увидели что и кто был на поле и что мы не влетели 5-0 заслуга Максименко и судьи
Вратарь на то и нужен,чтобы спасать. Удивительно,что судья встал на сторону Спартака. Обычно в таких эпизодах судят в пользу зенита
+8
-3
+5
Ответ IgorBudda
Здесь много факторов, которые должны сойтись, чтоб получилось. Но почему бы и да?! У Массимо получилось же!
Состав тогда был значительно сильнее нынешнего. Самедов, Комбаров(до сих пор никто не может навесить лучше), Глушаков(в тот момент лучший сезон), Зе Луиш, Адриано, Фернандо. А сейчас посмотри кто играет… Зиньковский что выходит что не выходит, нет его на поле, про остальных так же. Данные есть, но рост и развитие прекратилось у всех.
+5
0
+5
Ответ IgorBudda
Здесь много факторов, которые должны сойтись, чтоб получилось. Но почему бы и да?! У Массимо получилось же!
У Массимо был состав здравый
+4
0
+4
Я хоть и не болельщик Спартака, но хочется верить, что у Слишковича получится 👍
+8
-5
+3
Сухой не поставил пеналь. С зенитом. Чудо.
+4
-1
+3
Всегда есть места для роста, даже элементарно в тактическом плане, уметь находить свободные зоны, предугадать передачи. Наконец то научиться исполнять штрафной удар, не трудно после тренировки 100 раз пробить по воротам, за месяц можно хоть в ворота начать попадать. Чистка необходимо однозначно, особенно начать с легионеров, зачем они нужны, если играют наши , Мартинс, Бангонда, Медина, они же не играют толком, у нас раньше такая классная академия была, в 17 летние пацаны дебютировали, Ребко, Торбинский, Жано, Самедов тот же, а сейчас я не помню когда последний раз давали такой шанс 17 летним полузащитникам и они сходу на основу претендовали. Зорин хорошо отыграл в аренде, но сейчас не выходит даже на 10 минут, считай пол года потерял, могли хоть дать шанса парню. Очень жду новых имён, своих воспитанников. А для этого надо тренера, который будет работать с молодыми игроками, поэтому кроме как Осинькина я не вижу никого, кто бы смог справиться с этим. Нужны еще пару легов хорошего уровня, можно попробовать купить Костича у Ювентуса, в Айнтрахте он играл хорошо, думаю в чемпионате будет один из лучших. Молодых бразильских игроков как Зенит делает, вся ко лучше чем Зиньковский будут.
+1
0
+1
А почему бы на багаже Абаскаля да и не это самое....ну вы поняли...
+2
-1
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Состав тогда был значительно сильнее нынешнего. Самедов, Комбаров(до сих пор никто не может навесить лучше), Глушаков(в тот момент лучший сезон), Зе Луиш, Адриано, Фернандо. А сейчас посмотри кто играет… Зиньковский что выходит что не выходит, нет его на поле, про остальных так же. Данные есть, но рост и развитие прекратилось у всех.
рост и развитие прекратилось у всех, так как они достигли своего потолка. и тут один выход:
оставить лучших на лавку, всех остальных слить, и закупиться добротными легами от 10 миллионов евро за каждого и больше.
тогда Спартак веселее играть станет.
ибо с составом, где играют Денисов, Хлусевич, Джикия, Чернов, а в полузащите Умяров, Литвинов, Зиньковский, вряд ли чего-то можно добиться. они же реально не сильнее по умениям игроков того же Урала, Ростова, Крыльев, НН.
+1
0
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А какой момент он тащил Спартак? Был бы Промес, Зиньковский на лавке сидел бы. Обострения он не делает, навесить не может, штрафной исполнить не может, лезет в обводку и теряет часто мяч. 3/3 в прошлом сезоне и 2/0 в этом сезоне его результативность, спрашивается зачем он нужен?! Лимит позволяет больше легионеров брать, можно купить нормальный игроков. Может на фоне мертвых Медины и Бангонды он моментами лучше смотрится, но это не делает его лидером в команде. Самый бьющий игрок в команде, но смысл от его ударов, если они не опасны. Пытается делать как Промес, но он никогда им не будет. Спады бывают у всех, согласен, но когда он у него была феерия? Когда за КС выступал?! Ну так это разные вещи. Когда была возможность, надо было его продавать в Локомотив или обменять на Миранчука. Зачем мне писать про поэзию? Аргументов нет, поэтому решили к никнейму придраться?!
срежа, не знаю, чем ты футбол смотришь. наверно, ты все-таки не есенин, а асадов. который слепой.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Всегда есть места для роста, даже элементарно в тактическом плане, уметь находить свободные зоны, предугадать передачи. Наконец то научиться исполнять штрафной удар, не трудно после тренировки 100 раз пробить по воротам, за месяц можно хоть в ворота начать попадать. Чистка необходимо однозначно, особенно начать с легионеров, зачем они нужны, если играют наши , Мартинс, Бангонда, Медина, они же не играют толком, у нас раньше такая классная академия была, в 17 летние пацаны дебютировали, Ребко, Торбинский, Жано, Самедов тот же, а сейчас я не помню когда последний раз давали такой шанс 17 летним полузащитникам и они сходу на основу претендовали. Зорин хорошо отыграл в аренде, но сейчас не выходит даже на 10 минут, считай пол года потерял, могли хоть дать шанса парню. Очень жду новых имён, своих воспитанников. А для этого надо тренера, который будет работать с молодыми игроками, поэтому кроме как Осинькина я не вижу никого, кто бы смог справиться с этим. Нужны еще пару легов хорошего уровня, можно попробовать купить Костича у Ювентуса, в Айнтрахте он играл хорошо, думаю в чемпионате будет один из лучших. Молодых бразильских игроков как Зенит делает, вся ко лучше чем Зиньковский будут.
Да ладно, а кто тогда скамейку полировать будет, тоже наши? Тогда со всех сторон вой поднимется, сидят, лавку полируют, все из-за паспорта, отменяйте лимит)))
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Ответ Древний спартач
Интересно , а чем вам Зиньковский не угодил ? Да , вчера он был слишком вялым и спады бывают у всех .А что Зиньковский с Соболем (раньше и Промес) тащили и тащат весь сезон Спартак , вам не было видно ? Вам бы лучше заняться поэзией , чем писать такие комментарии . В одном я с вами согласен - нужна чистка команды (всё как обычно , который год) . Очень много балласта ненужного , для которого уже на скамейке запасных места не хватает.
А какой момент он тащил Спартак? Был бы Промес, Зиньковский на лавке сидел бы. Обострения он не делает, навесить не может, штрафной исполнить не может, лезет в обводку и теряет часто мяч. 3/3 в прошлом сезоне и 2/0 в этом сезоне его результативность, спрашивается зачем он нужен?! Лимит позволяет больше легионеров брать, можно купить нормальный игроков. Может на фоне мертвых Медины и Бангонды он моментами лучше смотрится, но это не делает его лидером в команде. Самый бьющий игрок в команде, но смысл от его ударов, если они не опасны. Пытается делать как Промес, но он никогда им не будет. Спады бывают у всех, согласен, но когда он у него была феерия? Когда за КС выступал?! Ну так это разные вещи. Когда была возможность, надо было его продавать в Локомотив или обменять на Миранчука.
Зачем мне писать про поэзию? Аргументов нет, поэтому решили к никнейму придраться?!
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Комментарий удален пользователем
Это как касается новости?
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Ответ Древний спартач
Интересно , а чем вам Зиньковский не угодил ? Да , вчера он был слишком вялым и спады бывают у всех .А что Зиньковский с Соболем (раньше и Промес) тащили и тащат весь сезон Спартак , вам не было видно ? Вам бы лучше заняться поэзией , чем писать такие комментарии . В одном я с вами согласен - нужна чистка команды (всё как обычно , который год) . Очень много балласта ненужного , для которого уже на скамейке запасных места не хватает.
Зашел и посмотрел статистику. В прошлом сезоне только в 9 играх сыграл больше 70 минут, в этом сезоне в 12. Когда он тащил Спартак? Я что то упустил этот момент. Будем объективны, он играет только потому что нет Промеса!! Даже на бумаге фланги Медина и Бангонда выглядят предпочтительнее чем Зиньковский.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Всегда есть места для роста, даже элементарно в тактическом плане, уметь находить свободные зоны, предугадать передачи. Наконец то научиться исполнять штрафной удар, не трудно после тренировки 100 раз пробить по воротам, за месяц можно хоть в ворота начать попадать. Чистка необходимо однозначно, особенно начать с легионеров, зачем они нужны, если играют наши , Мартинс, Бангонда, Медина, они же не играют толком, у нас раньше такая классная академия была, в 17 летние пацаны дебютировали, Ребко, Торбинский, Жано, Самедов тот же, а сейчас я не помню когда последний раз давали такой шанс 17 летним полузащитникам и они сходу на основу претендовали. Зорин хорошо отыграл в аренде, но сейчас не выходит даже на 10 минут, считай пол года потерял, могли хоть дать шанса парню. Очень жду новых имён, своих воспитанников. А для этого надо тренера, который будет работать с молодыми игроками, поэтому кроме как Осинькина я не вижу никого, кто бы смог справиться с этим. Нужны еще пару легов хорошего уровня, можно попробовать купить Костича у Ювентуса, в Айнтрахте он играл хорошо, думаю в чемпионате будет один из лучших. Молодых бразильских игроков как Зенит делает, вся ко лучше чем Зиньковский будут.
Интересно , а чем вам Зиньковский не угодил ? Да , вчера он был слишком вялым и спады бывают у всех .А что Зиньковский с Соболем (раньше и Промес) тащили и тащат весь сезон Спартак , вам не было видно ? Вам бы лучше заняться поэзией , чем писать такие комментарии . В одном я с вами согласен - нужна чистка команды (всё как обычно , который год) . Очень много балласта ненужного , для которого уже на скамейке запасных места не хватает.
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Ответ Spartakus1984
Это как касается новости?
Это ответ на дискуссию
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Это ответ на дискуссию
Понятно.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Состав тогда был значительно сильнее нынешнего. Самедов, Комбаров(до сих пор никто не может навесить лучше), Глушаков(в тот момент лучший сезон), Зе Луиш, Адриано, Фернандо. А сейчас посмотри кто играет… Зиньковский что выходит что не выходит, нет его на поле, про остальных так же. Данные есть, но рост и развитие прекратилось у всех.
так сколько было нытья, что Зиньковскому не давал Абаскаль играть. А оказалось, что Зина может хоть что-то, только если рядом Промес подыгрывает и стягивает соперников на себя. А сам Зина мяч теряет на ровном месте, даже когда никто его не атакует. Лидер атаки, лучший креативщик команды - посмешище.
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Ответ Пользователь Имени
А я как болельщик Спартака, хочу верить, что с экспериментами пока хватит и будет назначен тренер с опытом, учитывающий любовь Спартака к игре с мячом
Любовь к игре с мячом есть. Умения к сожалению нет. Увы.
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Комментарий удален пользователем
если не позовут Ивича или Черчесова, то и в следующем сезоне ничего хорошего ждать не стоит с самого начала
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В целом пока плюс-минус тоже самое
Вот и славненько!
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то же самое
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Здесь много факторов, которые должны сойтись, чтоб получилось. Но почему бы и да?!
У Массимо получилось же!
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Сливкович😅
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