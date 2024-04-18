Игнатов о Слишковиче: «Более спокойный, чем Абаскаль. В целом пока плюс-минус тоже самое»

Михаил Игнатов сравнил Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

– Слишкович более спокойный тренер, чем . Вчера донес нам определенную идею, мы ее старались выполнять. Не во всех моментах получилось, но нужно понимать, что прошло мало времени с его назначения.

Думаю, что все его идеи еще до конца до нас не дошли.

– Какие изменения внес ?

– В целом пока плюс-минус все тоже самое, он же работает всего несколько дней, тяжело за такой период что-то поменять. Некоторые моменты он нам еще донесет, и в игре с «Ростовом» мы приложим максимум усилий, чтобы победить, – сказал полузащитник « » .

Тренер «Спартака» Слишкович об Абаскале: «Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Это честная работа ассистента»