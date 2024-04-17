Тренер «Спартака» Слишкович об Абаскале: «Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Это честная работа ассистента»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович заявил, что не конфликтовал с Гильермо Абаскалем.

– Как оцениваете свои перспективы стать главным тренером «Спартака»?

– Я об этом не думаю. Я знаю, о чем клуб попросил меня: делать свою работу. Я отнесусь к этому со всей серьезностью и любовью к клубу и футболистам. Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучшим.

– Почему вы остались после отставки Абаскаля?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос для [руководства] клуба. Надо у них спрашивать, почему они меня оставили.

– Были ли у вас конфликты с Абаскалем?

– Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Я мог думать одним образом, а Гильермо – другим. Решение Гильермо всегда было последним. Это была честная работа ассистента, который говорит тренеру свое мнение.

– Почему вы не отвечаете на русском? У вас ведь красивый язык.

– Я не считаю, что у меня красивый русский язык. Я допускаю много ошибок. Я не боюсь допускать ошибки, но, когда говорю про футбол, хочется правильно доносить свои мысли. Я могу забыть какие‑то слова, сказать неправильно, – отметил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

«Спартак» все еще так себе. Но Слишкович подарил другое настроение

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12 комментариев
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Две игры в Петербурге - два раза не проиграли и даже не пропустили!
Надо оставлять этого топаря!
+27
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+24
Володя приятное впечатление оставляет.Может и дать ему поработать.
+8
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Ответ Peter Parker
А когда Джикию хвалил на каком языке говорил?
на грузинском
+9
-1
+8
Ответ Nick Crosier
Володя приятное впечатление оставляет.Может и дать ему поработать.
Пусть все Володи и дальше работают !
Мы за стабильность !
+7
-2
+5
А когда Джикию хвалил на каком языке говорил?
+6
-3
+3
Ответ ТрактоПоктер
Две игры в Петербурге - два раза не проиграли и даже не пропустили! Надо оставлять этого топаря!
С тем же успехом можно Брать Стаса или любого другого оборонца тактического
+2
-1
+1
Ответ Nick Crosier
Володя приятное впечатление оставляет.Может и дать ему поработать.
Так ему и дали ))) а по факту посмотрим!
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Пусть меньше разговаривает, а то превратится в Рианчо.
Хотя у того хотя бы футболисты были.
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мне кажется надо дать поработать ему, что то в этом есть
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