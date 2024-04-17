Тренер «Спартака» Слишкович об Абаскале: «Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Это честная работа ассистента»

Владимир Слишкович заявил, что не конфликтовал с Гильермо Абаскалем.

– Как оцениваете свои перспективы стать главным тренером «Спартака»?

– Я об этом не думаю. Я знаю, о чем клуб попросил меня: делать свою работу. Я отнесусь к этому со всей серьезностью и любовью к клубу и футболистам. Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучшим.

– Почему вы остались после отставки Абаскаля?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос для [руководства] клуба. Надо у них спрашивать, почему они меня оставили.

– Были ли у вас конфликты с Абаскалем?

– Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Я мог думать одним образом, а Гильермо – другим. Решение Гильермо всегда было последним. Это была честная работа ассистента, который говорит тренеру свое мнение.

– Почему вы не отвечаете на русском? У вас ведь красивый язык.

– Я не считаю, что у меня красивый русский язык. Я допускаю много ошибок. Я не боюсь допускать ошибки, но, когда говорю про футбол, хочется правильно доносить свои мысли. Я могу забыть какие‑то слова, сказать неправильно, – отметил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

«Спартак» все еще так себе. Но Слишкович подарил другое настроение