Мостовой о тренере для «Спартака»: «Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении не было, только один фактор учитывался – лишь бы иностранец»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой раскритиковал подход «Спартака» к выбору главного тренера.

– Как «Спартаку» выбрать нового главного тренера?

– Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас.

При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался – лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения – это все не значения не имело. Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится, – ответил бывший игрок красно-белых.

Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с 2022 года, был отправлен в отставку на прошлой неделе. В настоящий момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

До назначения испанца красно-белыми руководили Паоло Ваноли, Руй Витория и Доменико Тедеско.

Мостовой о тренере для «Спартака»: «Мне нравятся спокойные и хладнокровные люди, которые работают не на показуху и пиар-кампанию. Черчесов подходит»

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Считаю, надо назначать Мостового. Хуже уже не будет, а мем надо форсить до конца.
+24
-6
+18
"Лишь бы иностранец" 😅

Марин Ле Карпэна уже приглашали - 0 трофеев и 2:3, 2:4 с Легией и Санкт-Галеннами

Ах да, был ещё Аленичев - 5 место и 0:1 с АЕК :))
+14
-5
+9
Ответ Багамка Москва
"Лишь бы иностранец" 😅 Марин Ле Карпэна уже приглашали - 0 трофеев и 2:3, 2:4 с Легией и Санкт-Галеннами Ах да, был ещё Аленичев - 5 место и 0:1 с АЕК :))
Карпин же Эстонец:)
+10
-1
+9
Алешандре Мостовеу: я иностранный тренер из Португалия, играть Бенфика, много чеканить мяч. Амарал помоги
+9
-1
+8
Подойдёт любой засранец,
Только был бы иностранец.
+7
0
+7
Искренне хочу, чтобы назначили Мостового, тогда возможно даже пару матчей Спартака посмотрю! Будет весело)
+9
-3
+6
Ответ Багамка Москва
"Лишь бы иностранец" 😅 Марин Ле Карпэна уже приглашали - 0 трофеев и 2:3, 2:4 с Легией и Санкт-Галеннами Ах да, был ещё Аленичев - 5 место и 0:1 с АЕК :))
Не стоит забывать легендарный Спартак пиджака.
+8
-2
+6
как назначать мостового, если он не тренер, никогда им не бы был. не имеет квалификации тренера, не имеет опыта, хоть какого нибудь. закончил с футболом 19 лет назад.
его даже ответственным за мячи и форму не возьмут, потому что все его знания о том и другом устарели. кто , как и зачем всё время говорит о мостовом как о тренере?
приходит в раздевалку чувак, который 19 лет назад играл в футбол, и говорит, так, теперь я ваш главный тренер? так что ли?
+6
-1
+5
Ответ Egobrain
так-то все тренеры до первого назначения ими не были и опыта не имели
они имели квалификацию тренера, они имели опыт работы помощником, ассистентом, скаутом, по юношам, по детям, по воротам, по мячам, по газонам, хоть по чему нибудь футбольному.
ни один собственник, ни одного клуба в мире, не поставит гл. тренером чувака, без квалификации, без опыта, без навыков, закончившего с футболом 19 лет назад.
+6
-1
+5
логика действительно не понятна, как-бы назначить Мостового видется вполне логичной для руководства Спартака))
+1
0
+1
Надо что то новое. Например пусть кандидаты в пристенок сыграют. Кто победит, тот и тренер шапито!
+1
0
+1
Ответ Dima Dima
как назначать мостового, если он не тренер, никогда им не бы был. не имеет квалификации тренера, не имеет опыта, хоть какого нибудь. закончил с футболом 19 лет назад. его даже ответственным за мячи и форму не возьмут, потому что все его знания о том и другом устарели. кто , как и зачем всё время говорит о мостовом как о тренере? приходит в раздевалку чувак, который 19 лет назад играл в футбол, и говорит, так, теперь я ваш главный тренер? так что ли?
вопрос формулировок))) можно сказать не "играл 19 лет назад", а "полжизни футболу отдал" 😁😁😁 и сразу АВТОРИТЕТ 😂😂
0
0
0
Ну дайте уже Мостовому хоть какую-то команду. М. б. он или наконец заткнется, или выведет условный Коловорот (Мухобойск) в финал Лиги чемпионов. Хотя, может быть я не прав, опять будет ныть: и игроки не те, и владелец никогда в футбол не играл, и мальчики не так мячи подают, и т. д. и т. п.
0
0
0
Ну почему только иностранцы, еще был фактор, лишь бы ни ты(лучше быть вообще без тренера), ни Карпуша, ни Черчесов, и ни ваша братия, которая вьется возле Спартака и ждёт пока кого-нибудь из вас назначат
0
0
0
и еще один лишь бы не пьющий бывший игрок
0
0
0
по чеканке определи...
0
0
0
Монетку обязательно нужно почеканить
0
0
0
На ребро встанет...
0
0
0
Назначте вы уже этого Мостового, главным тренером, через пол года, будет тишина.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий