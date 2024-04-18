Мостовой о тренере для «Спартака»: «Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении не было, только один фактор учитывался – лишь бы иностранец»
Александр Мостовой раскритиковал подход «Спартака» к выбору главного тренера.
– Как «Спартаку» выбрать нового главного тренера?
– Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас.
При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался – лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения – это все не значения не имело. Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится, – ответил бывший игрок красно-белых.
Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с 2022 года, был отправлен в отставку на прошлой неделе. В настоящий момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
До назначения испанца красно-белыми руководили Паоло Ваноли, Руй Витория и Доменико Тедеско.
Мостовой о тренере для «Спартака»: «Мне нравятся спокойные и хладнокровные люди, которые работают не на показуху и пиар-кампанию. Черчесов подходит»
Марин Ле Карпэна уже приглашали - 0 трофеев и 2:3, 2:4 с Легией и Санкт-Галеннами
Ах да, был ещё Аленичев - 5 место и 0:1 с АЕК :))
Только был бы иностранец.
его даже ответственным за мячи и форму не возьмут, потому что все его знания о том и другом устарели. кто , как и зачем всё время говорит о мостовом как о тренере?
приходит в раздевалку чувак, который 19 лет назад играл в футбол, и говорит, так, теперь я ваш главный тренер? так что ли?
ни один собственник, ни одного клуба в мире, не поставит гл. тренером чувака, без квалификации, без опыта, без навыков, закончившего с футболом 19 лет назад.