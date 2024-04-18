Мостовой о тренере для «Спартака»: «Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении не было, только один фактор учитывался – лишь бы иностранец»

Александр Мостовой раскритиковал подход «Спартака» к выбору главного тренера.

– Как « » выбрать нового главного тренера?

– Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас.

При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался – лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения – это все не значения не имело. Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится, – ответил бывший игрок красно-белых.

Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с 2022 года, был отправлен в отставку на прошлой неделе. В настоящий момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

До назначения испанца красно-белыми руководили Паоло Ваноли, Руй Витория и Доменико Тедеско.

Мостовой о тренере для «Спартака»: «Мне нравятся спокойные и хладнокровные люди, которые работают не на показуху и пиар-кампанию. Черчесов подходит»