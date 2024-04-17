Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаля нет – и слава Богу. Из этого Кубка никто не вылетает, поэтому видим довольные лица, хотя «Спартак» не вышел, можно сказать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался об игре «Спартака» с «Зенитом».

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Первый матч закончился победой петербуржцев (2:1).

«В первую очередь, Абаскаля нет – и слава Богу. Я говорил о его уходе еще полтора года назад. Так в итоге и должно было случиться. Из этого Кубка никто не вылетает, поэтому мы видим сейчас довольные лица, хотя «Спартак», можно сказать, не вышел.

По сумме двух игр красно-белые должны были вылететь, а они идут дальше. Обыграют команду снизу – и пройдут дальше.

Футбол был вялотекущий. В первом тайме «Спартак» пару раз дошел до ворот соперника. Во втором – более-менее, но тягомотина. Не было напряжения, спартаковцы не боялись проиграть», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

«Спартак» сыграет с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

Александр Мостовой: «Формат Кубка – ужасен, убит соревновательный дух. Зачем вообще играть, если никто никуда не вылетает? Можно выйти на поле и просто отбыть номер»

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22 комментария
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И встал Мостовой, побежал Мостовой
По полям, по лесам, по лугам он бежит
И одно только слово твердит Мостовой:
"Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль"...
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Так что мешало выйти и играть Спартаку. Один Максименко похоже хотел что-то остальные ждали,может повезет,а может разнесут.
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В отсутствии еврокубков вполне нормальный формат. А Спартак сейчас в разобранном состоянии. Кто возьмётся разгребать эти Авгиевы конюшни станет на какое-то время героем.
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У Моста фантомные боли похоже. Абаскаля уже нет, а он всё продолжает про него говорить)
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У Царя нездоровые чувства к Абаскалю
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Черчесов: Эй, кто за дверью? Выходи в сортир по одному!
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Зенит-Максименко сыграли 0-0. Остальные спартаковцы практически не играли. Только Джикия хотел пенальти привезти, не получилось. Зенит три тайма двух матчей был лучше Спартака и по делу проходит дальше, нам теперь настраиваться на Динамо.
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Ответ Nick Crosier
Так что мешало выйти и играть Спартаку. Один Максименко похоже хотел что-то остальные ждали,может повезет,а может разнесут.
Ну у Максименко самая взаимозаменяемая позиция - еще два игрока на его место, а теперь вряд ли ближайшие пару матчей его менять станут
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Главное освободились от Абаскаля. Сейчас
перед руководством стоит задачи найти главного тренера, который поднимет Спартак на необходимый уровень.
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Ответ Иван Новиков
Вся страна гордится Спартаком - два раза подряд не дали забить пятёрочке дома.
Мемориальную доску уже заказали? Повесят рядом с кубками 1/ какой-то!
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Ответ Александр Жердин
Мемориальную доску уже заказали? Повесят рядом с кубками 1/ какой-то!
И с медалями за трехтуровое чемпионство!
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Главное освободились от Абаскаля. Сейчас перед руководством стоит задачи найти главного тренера, который поднимет Спартак на необходимый уровень.
Главная задача найти игроков! С таким составом вы через месяц можете любого тренера!
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Ответ Victor Pavlovuch
Главная задача найти игроков! С таким составом вы через месяц можете любого тренера!
В первую очередь необходимо пригласить тренера, который выскажет свои пожелания в отношении нужных команде игроков.
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Ответ Valentin Kompaneytsev
В первую очередь необходимо пригласить тренера, который выскажет свои пожелания в отношении нужных команде игроков.
Команду нельзя строить под тренера, это сэр Алекс был уникальным менеджером, у нас Бердыев пытался так работать и многого добился. Если сейчас придёт новый специалист и начнёт под себя полностью строить селекцию, то потом при его увольнении, придётся опять закупать игроков для нового ГТ, а с нашими решалами (акционерами, функционерами) наверху это 100р убытка. Спортивный директор должен руководить процессом и решать конкретно, какие игроки будут приобретаться, тренер говорит на какие позиции. Так строится селекция сегодня. Нужно приветствовать такие трансферы, как Угальде, т.к. игрока сборной в любом случае потом можно будет продать. Иначе можно и до банкротства дойти.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Команду нельзя строить под тренера, это сэр Алекс был уникальным менеджером, у нас Бердыев пытался так работать и многого добился. Если сейчас придёт новый специалист и начнёт под себя полностью строить селекцию, то потом при его увольнении, придётся опять закупать игроков для нового ГТ, а с нашими решалами (акционерами, функционерами) наверху это 100р убытка. Спортивный директор должен руководить процессом и решать конкретно, какие игроки будут приобретаться, тренер говорит на какие позиции. Так строится селекция сегодня. Нужно приветствовать такие трансферы, как Угальде, т.к. игрока сборной в любом случае потом можно будет продать. Иначе можно и до банкротства дойти.
Спартак нет необходимости строить. Команде, по моему скромному мнению, не хватает креативности и мастера штрафных ударов(уровня Фернандо). Я не могу дать оценку сегодняшнему Спартаку. В процессе ознакомления с командой новый тренер(если он не Абаскаль) определит стратегию команды и выскажет своё мнение по составу. Убеждён Спартаку больше 2-х игроков не потребуется.
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Спартак нет необходимости строить. Команде, по моему скромному мнению, не хватает креативности и мастера штрафных ударов(уровня Фернандо). Я не могу дать оценку сегодняшнему Спартаку. В процессе ознакомления с командой новый тренер(если он не Абаскаль) определит стратегию команды и выскажет своё мнение по составу. Убеждён Спартаку больше 2-х игроков не потребуется.
Команда строится не за один год. И да, 2 игрока достаточно может быть, но по причине того, что команду строит спортдир, приобретать игроков под конкретного тренера нет никакого смысла.
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