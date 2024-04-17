Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаля нет – и слава Богу. Из этого Кубка никто не вылетает, поэтому видим довольные лица, хотя «Спартак» не вышел, можно сказать»

Александр Мостовой высказался об игре «Спартака» с «Зенитом».

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Первый матч закончился победой петербуржцев (2:1).

«В первую очередь, Абаскаля нет – и слава Богу. Я говорил о его уходе еще полтора года назад. Так в итоге и должно было случиться. Из этого Кубка никто не вылетает, поэтому мы видим сейчас довольные лица, хотя «Спартак», можно сказать, не вышел.

По сумме двух игр красно-белые должны были вылететь, а они идут дальше. Обыграют команду снизу – и пройдут дальше.

Футбол был вялотекущий. В первом тайме «Спартак» пару раз дошел до ворот соперника. Во втором – более-менее, но тягомотина. Не было напряжения, спартаковцы не боялись проиграть», – сказал бывший полузащитник «Спартака» .

«Спартак» сыграет с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

Александр Мостовой: «Формат Кубка – ужасен, убит соревновательный дух. Зачем вообще играть, если никто никуда не вылетает? Можно выйти на поле и просто отбыть номер»