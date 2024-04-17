Александр Мостовой: «Формат Кубка – ужасен, убит соревновательный дух. Зачем вообще играть, если никто никуда не вылетает? Можно выйти на поле и просто отбыть номер»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой раскритиковал формат проведения игр в Фонбет Кубке России.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0, первый матч – 2:1) и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В этой игре футбола не было, но, как я и говорил, «Спартак» не проиграет. Зачем вообще было играть этот матч, если никто не вылетает?

Этот формат Кубка – ужасен. Соревновательный дух убит. Никто никуда не вылетает, поэтому можно выйти на поле и просто отбыть номер. Ужас», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».

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59 комментариев
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Тут не поспоришь, правда, бред какой-то.
+137
-15
+122
100%
+48
-6
+42
Сделайте кубок как в Англии
И шансы клубам ФНЛ и ПФЛ дадите тем самым
Полнейший рандом где может встретиться на ранней стадии Спартак и Зенит и до полуфинала добраться условная команда ФНЛ/ПФЛ при удачном жребии
+41
-1
+40
Ответ Дядя ТУРА
Я до сих пор не понимаю формат кубка
Походу этот формат не понимают даже те, кто его придумал.
+45
-8
+37
Я до сих пор не понимаю формат кубка
+46
-10
+36
Никто никуда не вылетает. В турнире осталось 6 команд)
+30
-4
+26
Ответ Sekor
Тут не поспоришь, правда, бред какой-то.
я совсем перестал смотреть и интересоваться кубком после изменений. весь смысл отличия от чемпионата - это игры на вылет. его убили.
+19
-1
+18
Больше матчей для буков
+20
-3
+17
Ответ Sekor
Тут не поспоришь, правда, бред какой-то.
Хотя бы с полуфиналов в путях надо уже делать на вылет. Проиграл - вылетел. А Динамо пусть с Ростовом разбираются
+15
-2
+13
Прошел год. Подпивасы так и не поняли схему виннеров и лузеров.... Видимо пока в танках не добавят подобную схему ,будем каждый раз не понимать...
+17
-8
+9
Никто никуда не вылетает. В турнире осталось 6 команд)
+8
-1
+7
Ну по сути - он прав!
Это медиа турнир, целью которого собрать как можно больше бабла от проведенных матчей.
А сам кубок, в спортивном плане - дно!
+11
-4
+7
Ответ Expic
Прошел год. Подпивасы так и не поняли схему виннеров и лузеров.... Видимо пока в танках не добавят подобную схему ,будем каждый раз не понимать...
Да полбеды, что подпивасы не могут в double elimination. Проблема в том, что в double elimination не могут и организаторы кубка.

Я тут совершенно случайно обнаружил, что в этом сезоне, проигравший финала верхней сетки, идет не в финал нижней, а на ###. Вот это, действительно, бред, а не сетка сама по себе.
+7
-1
+6
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Ну по сути - он прав! Это медиа турнир, целью которого собрать как можно больше бабла от проведенных матчей. А сам кубок, в спортивном плане - дно!
Да, а формат в котором половина лидеров отлетает в начальных стадиях, т.к. выставляет запасных/молодежь - это супер турнир, очень престижный
+8
-2
+6
Ответ Filipp Gorski
Сделайте кубок как в Англии И шансы клубам ФНЛ и ПФЛ дадите тем самым Полнейший рандом где может встретиться на ранней стадии Спартак и Зенит и до полуфинала добраться условная команда ФНЛ/ПФЛ при удачном жребии
Давно за это топлю, я бы еще даже переигровки добавил на поле соперника, это для ТОП клубов обуза где куча игр за сезон, но нашим то инвалидам чего бояться? И начинать надо клубам РПЛ с 1/32, вот тогда будет кубок, а не это шапито.
+5
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+5
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Раз в год и Мостовой что то умное говорит
Вот вообще не раз в год, если дело не касается тренеров то Саша много адекватных слов вещает
+3
0
+3
Ответ analyst and therapist
Да, а формат в котором половина лидеров отлетает в начальных стадиях, т.к. выставляет запасных/молодежь - это супер турнир, очень престижный
Молодежи и резерву, тоже надо давать игровое время и анализировать их игру.
В остальных чемпионатах, в кубках играют резервисты в основном, а не основа.
А тут вышиб спартак или динамо несколько раз с турнира - а они в Супер финале. Что за бред?
Я вообще без каких либо эмоций игру смотрел, скучный и не интересный медиакубок.
+2
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+2
Ответ Filipp Gorski
Сделайте кубок как в Англии И шансы клубам ФНЛ и ПФЛ дадите тем самым Полнейший рандом где может встретиться на ранней стадии Спартак и Зенит и до полуфинала добраться условная команда ФНЛ/ПФЛ при удачном жребии
Насчет команд из фнл/пфл который могут добраться до полуфиналов,был финал Авангард курский из фнл и Тосно которое на вылет стояло,началось нытье такой финал показывает что кубок никому не нужен
+3
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+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Раз в год и Мостовой что то умное говорит
Почему раз в год....
Он тут давеча, целых 8 минут подряд умные вещи говорил
+2
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+1
Ответ Фаргат Гарипов
Я поражаюсь количеству людей, которые 1) так и не поняли формат за несколько сезонов и 2) считают что у матчей в пути РПЛ нет ценности. Это обычная сетка double-elimination, постоянно используется в киберспорте. Смысл стараться в верхней сетке объективно есть - меньше матчей до финала. В киберспорте в верхней сетке играют команды, лучше отыгравшие групповой этап - нужно же как-то награждать более крутые команды. Тут играют команды из РПЛ.
Сетка задротов, понятно))
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Раз в год и Мостовой что то умное говорит
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Ответ Антиплащ
Сетка задротов, понятно))
Ну а что плохого? Если школьники могут разобраться, то и взрослые наверное тоже?)
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Ответ Петр Дьяконов
Норм формат. Больше топовых матчей. В финале кубка сразятся сильнейшие, а не команды однодневки ( привет Тосно)
а кто вам тогда помешал выиграть кубок?
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Ответ Александр Васильев
кто не хочет играть, тот сразу может слиться, не так ли? формат просто днищенский и тупой до безобразия!
Так тут даже если не хочешь играть, то просто так не сольешься
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Ответ analyst and therapist
Да, а формат в котором половина лидеров отлетает в начальных стадиях, т.к. выставляет запасных/молодежь - это супер турнир, очень престижный
кто не хочет играть, тот сразу может слиться, не так ли?
формат просто днищенский и тупой до безобразия!
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Ответ Константин Лобандиевский
Не знаю, по крайней мере играют основой В целом интересно С обычной "бойцовской" формулой Кубок был практически никому не нужен
Имхо, дело не в формате кубка, а в том, что нет Еврокубков. Чемпионат у Зенита выиграть практически нереально, разницы между вторым и десятым местом особой нет, а кубок - все же трофей. А трофеи на дороге не валяются.
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Ответ Фаргат Гарипов
Я поражаюсь количеству людей, которые 1) так и не поняли формат за несколько сезонов и 2) считают что у матчей в пути РПЛ нет ценности. Это обычная сетка double-elimination, постоянно используется в киберспорте. Смысл стараться в верхней сетке объективно есть - меньше матчей до финала. В киберспорте в верхней сетке играют команды, лучше отыгравшие групповой этап - нужно же как-то награждать более крутые команды. Тут играют команды из РПЛ.
Надо было идти до конца, и давать традиционные плюхи победителю верхней сетки.
Представил себе лицо Мостового, когда финал кубка с 1-0 начался, орнул.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Раз в год и Мостовой что то умное говорит
Ну кста, в последнее время от него заметно меньше кринжа слышно
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Что тут непонятно ? Бабки, бабки, бабки, с...а
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Тут плюс только командам второго эшелона , которые имеют еще один шанс в случае проигрыша.
И то ! В Пути регионов один матч, а в Пути Рпл 2 матча в плей-офф лол )))
В любом случае все это за неимением еврокубков. Так что этот мутный балаганчик с путями, точно не навсегда
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