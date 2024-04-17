Александр Мостовой: «Формат Кубка – ужасен, убит соревновательный дух. Зачем вообще играть, если никто никуда не вылетает? Можно выйти на поле и просто отбыть номер»
Александр Мостовой раскритиковал формат проведения игр в Фонбет Кубке России.
Сегодня «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0, первый матч – 2:1) и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«В этой игре футбола не было, но, как я и говорил, «Спартак» не проиграет. Зачем вообще было играть этот матч, если никто не вылетает?
Этот формат Кубка – ужасен. Соревновательный дух убит. Никто никуда не вылетает, поэтому можно выйти на поле и просто отбыть номер. Ужас», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
«Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».
И шансы клубам ФНЛ и ПФЛ дадите тем самым
Полнейший рандом где может встретиться на ранней стадии Спартак и Зенит и до полуфинала добраться условная команда ФНЛ/ПФЛ при удачном жребии
Это медиа турнир, целью которого собрать как можно больше бабла от проведенных матчей.
А сам кубок, в спортивном плане - дно!
Я тут совершенно случайно обнаружил, что в этом сезоне, проигравший финала верхней сетки, идет не в финал нижней, а на ###. Вот это, действительно, бред, а не сетка сама по себе.
В остальных чемпионатах, в кубках играют резервисты в основном, а не основа.
А тут вышиб спартак или динамо несколько раз с турнира - а они в Супер финале. Что за бред?
Я вообще без каких либо эмоций игру смотрел, скучный и не интересный медиакубок.
Он тут давеча, целых 8 минут подряд умные вещи говорил
формат просто днищенский и тупой до безобразия!
Представил себе лицо Мостового, когда финал кубка с 1-0 начался, орнул.
И то ! В Пути регионов один матч, а в Пути Рпл 2 матча в плей-офф лол )))
В любом случае все это за неимением еврокубков. Так что этот мутный балаганчик с путями, точно не навсегда