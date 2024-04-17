Александр Мостовой: «Формат Кубка – ужасен, убит соревновательный дух. Зачем вообще играть, если никто никуда не вылетает? Можно выйти на поле и просто отбыть номер»

Александр Мостовой раскритиковал формат проведения игр в Фонбет Кубке России.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0, первый матч – 2:1) и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В этой игре футбола не было, но, как я и говорил, «Спартак» не проиграет. Зачем вообще было играть этот матч, если никто не вылетает?

Этот формат Кубка – ужасен. Соревновательный дух убит. Никто никуда не вылетает, поэтому можно выйти на поле и просто отбыть номер. Ужас», – сказал бывший футболист сборной России .

« » сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ, а « » продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».