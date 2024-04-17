Мостовой о матче «Зенит» – «Спартак»: «Единственный интерес – первая игра без того, кто чудил. Никто все равно не вылетит»
Александр Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Спартак» в Фонбет Кубке России.
Сегодня команды встретятся в ответном матче полуфинала Пути РПЛ – в первой игре «Зенит» одержал выездную победу со счетом 2:1.
Для «Спартака» этот матч станет первым после отставки Гильермо Абаскаля.
«Единственный интерес матча «Зенит» – «Спартак» – первая игра без того, кто чудил. «Спартак» должен просто выйти и сыграть в футбол. Многого от них не ждут. Формат Кубка России таков, что никто все равно не вылетит.
Не допускаю, что «Спартак» пройдет «Зенит». Выиграет «Спартак» 3:0 – что изменится? «Зенит» продолжит играть в Кубке. Какая разница вообще? С интересом я жду только изменений в составах», – сказал Мостовой.
Всегда с интересом читаю Ваши комментарии,иногда хочется немного иронично улыбнулся , хотя сейчас согласился бы с Вами во многих вещах.
Вот и сейчас читаю, все равно как сыграют.
Но Вы Спартаковец по жизни,и Вам все равно Александр.
Да любая команда может проиграть,но никто камня не бросит, если это произошло тогда, когда команда билась из последних сил.
Будучи в будущем тренером скажете перед игройю что все равно проиграем или нет
Или другое, позовите их, если проиграем, то в битве