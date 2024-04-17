Мостовой о матче «Зенит» – «Спартак»: «Единственный интерес – первая игра без того, кто чудил. Никто все равно не вылетит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Спартак» в Фонбет Кубке России.

Сегодня команды встретятся в ответном матче полуфинала Пути РПЛ – в первой игре «Зенит» одержал выездную победу со счетом 2:1.

Для «Спартака» этот матч станет первым после отставки Гильермо Абаскаля.

«Единственный интерес матча «Зенит» – «Спартак» – первая игра без того, кто чудил. «Спартак» должен просто выйти и сыграть в футбол. Многого от них не ждут. Формат Кубка России таков, что никто все равно не вылетит.

Не допускаю, что «Спартак» пройдет «Зенит». Выиграет «Спартак» 3:0 – что изменится? «Зенит» продолжит играть в Кубке. Какая разница вообще? С интересом я жду только изменений в составах», – сказал Мостовой.

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12 комментариев
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Без кого-либо или с кем -либо, Зенит - Спартак -это большая вывеска! Это принципиальное противостояние! Это всегда интересно!
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Ответ rusichi
Без кого-либо или с кем -либо, Зенит - Спартак -это большая вывеска! Это принципиальное противостояние! Это всегда интересно!
Была бы игра в чемпионате или играли бы на вылет, тогда да, а так он прав, интриги нет
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Спартаку надо было Сашу на матч тренером поставить и посадить Абаскаля в первый ряд с попкорном. И камеры не на футбол а на лица этих двух
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Он уже и забыл как звали Абаскаля)
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Чемпионат для Спартака можно сказать закончился, поэтому можно сконцентрироваться на Кубке и предстоящий матч будет очень важным. У Зенита, точнее у Семака должно быть двойственное отношение у этому матчу. С одной стороны Кубок Зениту совсем не нужен, а если понадобится, то не по результатам этого матча. Тогда нужно как обычно в кубке выпустить на поле скамеечников. С другой стороны сейчас Зенит в очень хорошем состоянии и такое отношение к предстоящему матчу может расхолодить команду не только на этот матч, но и на последующие в чемпионате. А 4 очка отрыва это еще не чемпионство. Короче, будем посмотреть.
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Но был один который не чудил... Слишкович, в последнем матче этих соперников
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Потом.. десятая игра сами понимаете без кого, скажет Мост)
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Александр, уважаемый Игрок и возможно будущий успешный тренер.
Всегда с интересом читаю Ваши комментарии,иногда хочется немного иронично улыбнулся , хотя сейчас согласился бы с Вами во многих вещах.
Вот и сейчас читаю, все равно как сыграют.
Но Вы Спартаковец по жизни,и Вам все равно Александр.
Да любая команда может проиграть,но никто камня не бросит, если это произошло тогда, когда команда билась из последних сил.
Будучи в будущем тренером скажете перед игройю что все равно проиграем или нет
Или другое, позовите их, если проиграем, то в битве
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Согласен с Мостовым, формат кубка настолько антиспортивен, что значимость этого матча сильно упала
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Мостовой продолжает пиарить Абаскаля. Того уж нет, но мостовой все старается. Похоже он за это деньги получает.
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