Мостовой о матче «Зенит» – «Спартак»: «Единственный интерес – первая игра без того, кто чудил. Никто все равно не вылетит»

Александр Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Спартак» в Фонбет Кубке России.

Сегодня команды встретятся в ответном матче полуфинала Пути РПЛ – в первой игре «Зенит» одержал выездную победу со счетом 2:1.

Для « » этот матч станет первым после отставки .

«Единственный интерес матча « » – «Спартак» – первая игра без того, кто чудил. «Спартак» должен просто выйти и сыграть в футбол. Многого от них не ждут. Формат Кубка России таков, что никто все равно не вылетит.

Не допускаю, что «Спартак» пройдет «Зенит». Выиграет «Спартак» 3:0 – что изменится? «Зенит» продолжит играть в Кубке. Какая разница вообще? С интересом я жду только изменений в составах», – сказал .