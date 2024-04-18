Пономарев о Слуцком: «Китайцы поторопились, признав его лучшим. Он средний тренер. В ЦСКА ему просто везло»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев назвал Леонида Слуцкого средним тренером.

Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая. 

«Посмотрим, как дальше будет работать Слуцкий. Китайцы поторопились, признав его лучшим. Они хорошо всех рекламируют. Раз «Шанхай» выиграл Кубок, значит это все Слуцкий. Нет, это не так, за него все сделал предыдущий тренер этой команды.

Такое уже было в ЦСКА. Слуцкий – средний тренер. Он же попробовал себя в Европе, и ничего не получилось. Слуцкому просто везло в ЦСКА. Тогда была собрана классная команда, и ей надо было просто не мешать. Он не пользовался авторитетом в ЦСКА, а все об этом молчали», – сказал бывший футболист армейцев. 

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48 комментариев
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Хватит звонить в дома престарелых, ну сколько можно
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+92
Как можно сказать, что Слуцкому везло? Он с ЦСКА работал в самый, пожалуй, праймовый период РПЛ в ее истории, забирал чемпионства у мощнейшего Зенита с их вливаниями в состав, взял 2 кубка, выходил из группы ЛЧ, был в 1/4 ЛЧ.
Человек отработал в топовом клубе 7 лет, взял кучу трофеев, говорить о везении смешно
+62
-1
+61
Как можно поторопиться назвать тренера месяца? Надо было что ли спустя год давать? Если команда выдала на отрезке безоговорочно лучший результат в лиге, то что еще нужно? Да уж, старость - не радость
+50
0
+50
Почему нельзя просто поддержать или поздравить? Нет, обязательно нужно негатив выплеснуть…
+28
0
+28
Очередной спятивший ветеранчик.
+17
0
+17
У Капелло не получилось в сборной России, у Манчини в "Зените" - это значит что они дно? По Пономарёву если.
+12
0
+12
Ответ Adai 362
Почему нельзя просто поддержать или поздравить? Нет, обязательно нужно негатив выплеснуть…
Зависть
+11
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+11
Кто такой Пономарев?
+11
0
+11
Какие же наши ’’специалисты’’муд...и,завистники.Как может повезди что бы выиграть 3 раза чемпионат страны?
+8
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+8
Ответ Hitgoe Himgob
Хватит звонить в дома престарелых, ну сколько можно
мостовой что-то рано забрел туда.
+8
0
+8
Почему то классным иностранным тренерам в России не везет, а вот средненькому тренеру повезло. Можно сделать вывод, что у нас практически все тренеры "среднее" Слуцкого. Как по мне то он просто унизил всех тренеров ПЛ, но 84 человеку это простительно. Много ли везунчиков у нас в ПЛ? Сразу скажу, что я не являюсь поклонником Слуцкого, но ему нужно отдать должное.
+8
0
+8
На багаже Дэна Сяопина
+7
0
+7
Как же своему соотечественнику не подгадить?! В какой другой стране такое возможно?
+7
0
+7
Он хоть понял, что речь про лучшего в МАРТЕ? Или дремал в кресле?
+6
0
+6
А ещё в футбол не играл и чеканить не умеет ;)
+5
0
+5
Ты то пономарев кого тренировал вообще хоть ?)
+5
0
+5
Кто это такой Пономарев, собутыльник Мерсона
+4
0
+4
Ответ дон Рэба
Оказывается, сумасшедшие ветераны это не только беда Спартака.)
Это беда журналистов, которые ради громких заголовков звонят явно больным старым людям.
+4
0
+4
Три матча за месяц с общим счетом 7:0. А чем еще говорить?
+3
0
+3
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Кто это такой Пономарев, собутыльник Мерсона
Он собутыльник папы Мерсона.
+3
0
+3
Оказывается, сумасшедшие ветераны это не только беда Спартака.)
+3
0
+3
Кто такой этот Пономарёв и чего добился?
+3
0
+3
Можно понамарева забанить уже достал маразматик
+3
0
+3
К СОЖАЛЕНИЮ к глухой старости .. многие становятся экспертами! В Спартаке таких есть и было много !В ЦСКА первый других не припоминаю!
+3
0
+3
Ответ Песчанка
Гугл в помощь. Один из немногих (практически единственный) футболистов сборной образца 1966 кто отыграл практически все матчи выходя в стартовом составе.
Ок, спасибо. Если игрок был хороший, но тренером не стал, то зачем Слуцкого обсуждает? Не красит этого пожилого человека "интеллигентного" советского воспитания
+4
-1
+3
Срочно в профильную больничку
+2
0
+2
Ответ Igor Chuhmanov
Кто такой этот Пономарёв и чего добился?
Гугл в помощь.
Один из немногих (практически единственный) футболистов сборной образца 1966 кто отыграл практически все матчи выходя в стартовом составе.
+2
-1
+1
84 года человеку недавно стукнуло и видимо голову задело,
+1
0
+1
Понамарева жаба душит и зависить,что у Слутского всё хорошо вот он и воняет.
+1
0
+1
Всем привет. раньше я читал его комментарии,как то с восхищением. легенда клуба времен СССР. это было лет 15-17 назад. сейчас его мнение можно сравнить со старческим маразмом
+1
0
+1
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