Пономарев о Слуцком: «Китайцы поторопились, признав его лучшим. Он средний тренер. В ЦСКА ему просто везло»
Владимир Пономарев назвал Леонида Слуцкого средним тренером.
Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая.
«Посмотрим, как дальше будет работать Слуцкий. Китайцы поторопились, признав его лучшим. Они хорошо всех рекламируют. Раз «Шанхай» выиграл Кубок, значит это все Слуцкий. Нет, это не так, за него все сделал предыдущий тренер этой команды.
Такое уже было в ЦСКА. Слуцкий – средний тренер. Он же попробовал себя в Европе, и ничего не получилось. Слуцкому просто везло в ЦСКА. Тогда была собрана классная команда, и ей надо было просто не мешать. Он не пользовался авторитетом в ЦСКА, а все об этом молчали», – сказал бывший футболист армейцев.
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