Слуцкий – лучший тренер марта в Китае. У «Шанхая» 3 победы в 3 матчах Суперлиги с общим счетом 7:0

Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в китайской Суперлиге.

Российский специалист, возглавляющий « », одержал победу в голосовании на приз лучшему тренеру прошедшего месяца, набрав 96 очков.

В марте «Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл все три матча месяца и стал единственным клубом лиги, набравшим 9 из 9 возможных очков на этом отрезке. Команда также показала лучшую разницу мячей, забив 7 голов и ни разу не пропустив.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в таблице китайской Суперлиги, одержав 5 побед и 1 раз сыграв вничью в 6 матчах сезона.

«Шанхай» Слуцкого теперь сыграет 20 апреля, в субботу, с «Наньтун Чжиюнь» – покажем этот матч на Спортсе. Начало в 15:00 мск, комментировать будут Вадим Лукомский, Артем Терентьев и наш специальный гость.