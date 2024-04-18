Слуцкий – лучший тренер марта в Китае. У «Шанхая» 3 победы в 3 матчах Суперлиги с общим счетом 7:0
Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в китайской Суперлиге.
Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», одержал победу в голосовании на приз лучшему тренеру прошедшего месяца, набрав 96 очков.
В марте «Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл все три матча месяца и стал единственным клубом лиги, набравшим 9 из 9 возможных очков на этом отрезке. Команда также показала лучшую разницу мячей, забив 7 голов и ни разу не пропустив.
«Шанхай Шеньхуа» лидирует в таблице китайской Суперлиги, одержав 5 побед и 1 раз сыграв вничью в 6 матчах сезона.
«Шанхай» Слуцкого теперь сыграет 20 апреля, в субботу, с «Наньтун Чжиюнь» – покажем этот матч на Спортсе. Начало в 15:00 мск, комментировать будут Вадим Лукомский, Артем Терентьев и наш специальный гость.
Мао Стой Вой.
И сейчас Вы пытаетесь с помощью негативизма компенсировать эмоциональный урон от своих детских переживаний.
Человек самодостаточной говорит про себя - я интеллектуально развит и обладаю большим жизненным опытом.
Человек с детским комплексом говорит - я умнее и мудрее других.
тащемта
Дзю-ба.