Слуцкий – лучший тренер марта в Китае. У «Шанхая» 3 победы в 3 матчах Суперлиги с общим счетом 7:0

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия рейтинги высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в китайской Суперлиге.

Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», одержал победу в голосовании на приз лучшему тренеру прошедшего месяца, набрав 96 очков.

В марте «Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл все три матча месяца и стал единственным клубом лиги, набравшим 9 из 9 возможных очков на этом отрезке. Команда также показала лучшую разницу мячей, забив 7 голов и ни разу не пропустив.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в таблице китайской Суперлиги, одержав 5 побед и 1 раз сыграв вничью в 6 матчах сезона.

«Шанхай» Слуцкого теперь сыграет 20 апреля, в субботу, с «Наньтун Чжиюнь» – покажем этот матч на Спортсе. Начало в 15:00 мск, комментировать будут Вадим Лукомский, Артем Терентьев и наш специальный гость.

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30 комментариев
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Мо Стяо Во: Позвали какого-то ноунейма. Он хоть играл в футбол? Почему нельзя взять кого-то наших, китайских?
+110
0
+110
Но он же не умеет чеканить! Вы в своем уме???
+25
-1
+24
Ответ Aleksey Yashin
Мо Стяо Во: Позвали какого-то ноунейма. Он хоть играл в футбол? Почему нельзя взять кого-то наших, китайских?
Если не умеешь подбрасывать ногами вверх круглую сферу, то тренером хорошим тебе не быть.
Мао Стой Вой.
+19
-1
+18
Ответ Aleksey Yashin
Мо Стяо Во: Позвали какого-то ноунейма. Он хоть играл в футбол? Почему нельзя взять кого-то наших, китайских?
Он на Эверест хотя бы раз сбегал вообще?!
+7
-1
+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Арену "Открытие" он знатно распечатал😏
+5
-1
+4
Молодец, Леонид Викторович !
+4
0
+4
Лёня нашел свою лигу!!!
+4
-1
+3
Ответ Алешка Терминатор
Лёня в целом - НЕ тренер. Лицемерный человечек с комплексами, который хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. И компенсирующий своё отсутствие тренерской квалификации квалификацией в области пиара. Газзаев - тренер. По человеческим качествам - просто днище, а по профессиональным - тренер с большой буквы. А Лёня - профессиональное недоразумение.
Ты то хорошо разбираешься в недоразумениях, в футболе и в политике 🤣🤣🤣🤣, на самом деле нет)
+3
0
+3
Лёня молодчик, скоро Спартак возглавит, как главный тренер.
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
Сынок, когда я обращаюсь к кому-то "сынок", имею в виду не родственные связи. И не биологический возраст собеседника. А его ментальную зрелость. Что касается меня - я не старый, мне 42 года. При этом я умнее интеллектуально подавляющего числа людей, и мудрее по части знания жизни их же.
Предположу, что в детстве родители или другие значимые для Вас взрослые невыгодно сравнивали Вас с другими. Может, с братьями-сестрами, может с соседским мальчиком.
И сейчас Вы пытаетесь с помощью негативизма компенсировать эмоциональный урон от своих детских переживаний.
Человек самодостаточной говорит про себя - я интеллектуально развит и обладаю большим жизненным опытом.
Человек с детским комплексом говорит - я умнее и мудрее других.
+2
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Ответ Алешка Терминатор
Сынок, я невероятно разочарован и сокрушён твоим обо мне мнении. Ну пожалуйста, только не это. О нет.
Какой сынок, у меня были прекрасные родители.. Оказывается про таких ты говорят: Старость и мудрость приходят вместе, но в твоём случае старость пришла одна)
+2
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Где комментарий Мостового?)
+1
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+1
Молодец. Хотя мне интересно было слушать его как комментатора и ведущего Коммент шоу. Жалею, что лишился контента)
+1
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Успехов и нового возвращения в топ клубы!
+1
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Тренерская школа жива.
тащемта
+1
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хорош толстячок...
+3
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А это точно про Китай, а не Эстонию? Вроде, как апрель за экватор перешёл.
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Китай Слуцкого
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Раскачал китайские кресла
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С детства за Слу-цко-го. (с)
Дзю-ба.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Если не умеешь подбрасывать ногами вверх круглую сферу, то тренером хорошим тебе не быть. Мао Стой Вой.
Да он даже китайскую стену не перебросит
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Ответ Алешка Терминатор
Работа тренера - это результат в турнирах. В ЦСКА того периода работу тренера выполняли Шустиков и Гинер. А Лёня лицом на прессухах торговал.
А чемпионство 16 года?
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"Ну так нельзя...Стоп - можно, ###!!!" )
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Ответ Алешка Терминатор
Лёня в целом - НЕ тренер. Лицемерный человечек с комплексами, который хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. И компенсирующий своё отсутствие тренерской квалификации квалификацией в области пиара. Газзаев - тренер. По человеческим качествам - просто днище, а по профессиональным - тренер с большой буквы. А Лёня - профессиональное недоразумение.
Вы тренеров нанимаете?😏
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