Таранов о юморе: «Березуцкие больше КВН, чем Comedy Club. Дзюба и Гусев за словом в карман не полезут, умеют быстро реагировать» 

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Иван Таранов высказался о чувстве юмора у футболистов.

— Молодые Березуцкие были весельчаками?

— Я бы не сказал. У них своеобразный юмор, который не всем так заходил, как у Гусева. Ролан как даст — хоть стой, хоть падай, любил подкалывать. Березуцкие тоже шутили, но их приколов я не запомнил.

То же самое можно про Леонида Викторовича Слуцкого сказать. Когда он играл какие-то сценки в КВН, получалось не так смешно, как у его друга Дзюбы. Вот Дзюбы и Гусева юмор по мне. Они очень находчивые и за словом в карман не полезут. Умеют быстро реагировать.

Если сравнить Comedy Club и КВН, то я больше склоняюсь к Comedy. А кому-то ближе КВН — более культурный юмор. Наверное, братья Березуцкие — тоже больше КВН, чем Comedy Club, — сказал бывший защитник ЦСКА.

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3 комментария
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У Дзюбы наверно рука постоянно в кармане.
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Пивовар Иван Таранов
🥁
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Березуцкие- 2 #######, Биба и Боба.
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